Monteiro - Hanfmann Tipp, Prognose & Quoten | French Open

Unser Monteiro - Hanfmann Tipp zum French Open Spiel lautet: Nach dem tollen Abschneiden beim Masters in Rom möchte Yannick Hanfmann auch bei den French Open überraschen. Die zweite Runde sollte zumindest drin sein.

Der deutsche Tennis-Profi Yannick Hanfmann hatte Mitte Mai beim ATP-Turnier in Rom für Aufsehen gesorgt. In der italienischen Hauptstadt hatte der Karlsruher zuerst den Weltranglisten-Neunten Taylor Fritz aus den USA und dann den Weltranglisten-Sechsten Andrej Rublev besiegt. Gegen Daniil Medvedev, die Nummer 3 der Welt, endete dann allerdings der Lauf von Hanfmann im Viertelfinale. Am Dienstag geht der Deutsche bei den French Open an den Start. Hier trifft er in der ersten Runde auf den Brasilianer Thiago Monteiro. Gegen die Nummer 98 der Welt liegt Hanfmann in der Gunst der Buchmacher vorne. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,45 bei Bwin ebenfalls für die Wette „Sieg Hanfmann“.

Darum tippen wir bei Monteiro vs Hanfmann auf „Sieg Hanfmann“:

Hanfmann steht in der ATP-Weltrangliste 33 Plätze vor Monteiro

Der Deutsche führt den direkten Vergleich mit 3:1 an

Monteiro kommt in diesem Jahr gerade mal auf 7 Siege

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monteiro vs Hanfmann Quoten Analyse:

Die Top-Buchmacher orientieren sich bei der Monteiro vs Hanfmann Prognose an der Weltrangliste.

Somit geht der Brasilianer mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,76 als leichter Außenseiter auf den Platz. Für einen Erfolg des Deutschen gibt es Quoten im Schnitt von 1,44.

Monteiro vs Hanfmann Prognose: Wie hat Hanfmann das Quali-Aus verkraftet?

Thiago Monteiro ist aktuell der stärkste brasilianische Tennisprofi. Seine beste Weltranglisten-Position hatte der Mann aus Fortaleza im Oktober 2022 mit Rang 61 erreicht. Bisher kommt der Brasilianer auf fünf Siege bei der ITF Futures Tour und acht Erfolge bei der ATP Challenger Tour. Sein größter Erfolg bei einem Grand Slam stammt aus dem Jahr 2020, als er bei den French Open die dritte Runde erreichte.

Nach zahlreichen Erstrunden-Pleiten zu Beginn dieses Jahres feierte Monteiro ausgerechnet in Rio de Janeiro gegen den Österreicher Dominic Thiem, die ehemalige Nummer 3 der Welt, seinen ersten Erfolg 2023. Bei den Miami Open 2023 und den Madrid Open 2023 glückten der brasilianischen Nummer 1 gegen den Australier Jason Kubler (ATP Nr. 70) und den Kroaten Borna Gojo (ATP Nr. 110) die ersten zwei Siege bei einem Masters. Die Jahresbilanz steht trotzdem nur bei sieben Erfolgen und 13 Pleiten.

Der Einzug in die Runde der letzten Acht in Rom war für Hanfmann das beste Ergebnis seiner Karriere bei einem Masters-Turnier. Damit machte der gebürtige Karlsruher auch in der Weltrangliste einen Sprung auf Platz 65 und ist aktuell hinter Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev der drittbeste Deutsche. Trotzdem musste Hanfmann für eine Teilnahme an den French Open erst einmal durch die Qualifikation.

Gegen Mattia Bellucci (ATP Nr. 167) und Zdenek Kolar (ATP Nr. 171) zog der deutsche Profi auch ins Finale ein. Dort setzte es aber gegen den Schweden Elias Ymer (ATP Nr. 155) eine Niederlage in zwei Sätzen (3:6, 4:6). Dass Hanfmann trotzdem in Roland Garros ran darf, hat er der Absage des Franzosen Benjamin Bonzi zu verdanken. Durch gute Ergebnisse beim ATP 250 in Santiago (Viertelfinale) und beim ATP 250 in Houston (Halbfinale) kommt Hanfmann 2023 auf eine Bilanz von zwölf Siegen und sieben Niederlagen.

Monteiro - Hanfmann Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Thiago Monteiro: 1:2 Daniel Rincon, 2:0 Fernando Verdasco, 1:2 Borna Coric, 2:0 Adrian Mannarino, 0:2 Yosuke Watanuki

Letzte 5 Spiele Yannick Hanfmann: 0:2 Daniil Medvedev, 2:1 Andrey Rublev, 2:1 Marco Cecchinato, 2:0 Taylor Fritz, 2:0 Nicolas Jarry

Letzte Spiele Thiago Monteiro vs Yannick Hanfmann: 1:2, 0:2, 1:2, 2:1

Der direkte Vergleich lässt Hanfmann hoffen. Von vier Duellen hat der Deutsche nur eines gegen Monteiro verloren. Das erste Aufeinandertreffen 2019 in Lima ging in drei Sätzen an den Brasilianer. 2020 in Kitzbühel und 2021 in Bastad (Schweden) siegte dann Hanfmann. Im April 2023 kam es beim ATP-Turnier in München in der Runde der letzten 32 ebenfalls zum Kräftemessen. Auch hier setzte sich der Karlsruher in drei Sätzen durch.

Unser Monteiro - Hanfmann Tipp: Sieg Hanfmann

Eigentlich spielt Yannick Hanfmann ein gutes Jahr 2023, Highlight war natürlich das Masters in Rom. Die Quali für die French Open passt allerdings so gar nicht zur Formkurve des Deutschen. Wir gehen davon aus, dass die Pleite gegen den Schweden Elias Ymer ein Ausrutscher war und trauen dem Karlsruher den Einzug in die zweite Runde in Paris zu. Vor allem kommt Monteiro auch nicht mit viel Rückenwind und Selbstbewusstsein zu den French Open.