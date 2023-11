Montenegro - Litauen Tipp, Prognose & Quoten | 16.11.2023

Unser Montenegro - Litauen Sportwetten Tipp zum EM-Quali Spiel am 16.11.2023 lautet: Litauen hat im letzten EM-Quali-Spiel gegen Montenegro keine Chance mehr auf eine Endrunden-Teilnahme. Wir sehen Montenegro im Wett Tipp heute daheim im Vorteil.

Montenegro belegt momentan den dritten Platz der Gruppe G mit fünf Punkten Rückstand auf die zweitplatzierten Serben. Bei noch zwei ausstehenden Spielen haben die Montenegriner noch eine minimale Chance auf ein Weiterkommen, sollten sie beide Spiele gewinnen und Serbien das letzte Spiel verlieren.

Die Motivation für den zweiten Heimsieg dieser Quali-Phase sollte also vorhanden sein. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Sieg Montenegro & Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,87 bei Betano.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Litauen auf „Sieg Montenegro & Unter 3,5 Tore“:

In den ersten 6 Spielen von Montenegro fielen im Schnitt 2,3 Tore.

In den 7 Spielen von Litauen fielen im Schnitt 2,8 Tore.

Montenegro gewann das einzige Heimspiel gegen Litauen zu Hause mit 2:0.

Montenegro vs Litauen Quoten Analyse:

Montenegro wird mit einer Siegquote von 1,32 von den Bookies als klarer Favorit im anstehenden Duell mit Litauen gesehen, was vor allem an der fehlenden Bedeutung des Spiels für die Litauer liegen sollte. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Auswärtssieg wird mit einer Quote von 9,75 als sehr gering gesehen.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 1:0 mit einer Quote von 5,50 beziffert, gefolgt von einem 2:0 bei einer Quote von 5,80. Euren Tipp für das Spiel zwischen Montenegro und Litauen könnt ihr auch bequem über die Betano Sportwetten App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montenegro vs Litauen Prognose: Wird Litauen zum Stolperstein für Montenegro?

Montenegro steht mit acht Punkten aus den ersten sechs Spielen auf dem dritten Platz der Tabelle. Mit nur sechs Toren stellen die Mannen von Trainer Miodrag Radulovic eine schwache Offensive, mussten jedoch auch erst acht Gegentreffer hinnehmen und konnten schon zwei Mal eine Weiße Weste wahren.

Für die defensive Stabilität spricht zudem, dass Montenegro mit im Schnitt 55 gewonnenen Zweikämpfen pro Spiel auf Platz 5 im Vergleich aller Teams der EM-Quali liegt. In den ersten Hälften der Spiele waren die Montenegriner bisher kaum zu überwinden und mussten erst einen Gegentreffer einstecken.

Litauen steht mit sechs Punkten aus den ersten sieben Spielen auf dem vierten Platz der Gruppe G und hat keine Chancen mehr auf ein Weiterkommen. Nur ein Sieg konnte gesammelt werden, bei drei Niederlagen und drei Remis.

Auch die Defensive der Litauer ist stärker als die Offensive einzuschätzen, so steht das Team von Cheftrainer Edgaras Jankauskas bei gewonnenen Zweikämpfen mit 53,7 und erfolgreichen Tacklings mit 10,9 pro Spiel unter den Top 7 aller EM-Quali-Mannschaften.

Montenegro - Litauen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 1:3 Serbien (A), 2:1 Bulgarien (H), 2:2 Litauen (A), 0:0 Ungarn (H), 0:2 Serbien (H).

Letzte 5 Spiele Litauen: 2:2 Ungarn (H), 2:0 Bulgarien (A), 1:3 Serbien (H), 2:2 Montenegro (H), 0:2 Ungarn (A).

Letzte Spiele Montenegro vs. Litauen: 2:2 (A), 4:1 (A), 2:0 (H).

Der direkte Vergleich zwischen beiden Teams ist nur bedingt aussagekräftig, so spielten beide Teams erst drei Mal gegeneinander. Dabei konnte Montenegro zwei Siege einfahren, im Hinspiel der diesjährigen EM-Quali trennte man sich mit 2:2 unentschieden.

In den ersten drei Auswärtsspielen der EM-Quali erzielten die Litauer insgesamt nur zwei Tore, in zwei Spielen wurde kein Treffer erzielt. In den ersten drei Heimspielen von Montenegro fielen 1,7 Tore im Schnitt. Eine Unter-Tore-Wette könnte sich also durchaus lohnen, vor allem wenn ihr bei einem der Wettanbieter ohne Steuer eure Wetten abschließt und somit auf noch mehr Gewinn hoffen könnt.

Unser Montenegro - Litauen Tipp: Sieg Montenegro & Unter 3,5 Tore

In einem Spiel, in dem es nur noch für eine Seite um etwas geht, erwarten wir eine eher vorsichtige Herangehensweise des Heimteams aus Montenegro, um vor allem einen frühen Rückstand zu verhindern. In den ersten Hälften der Spiele mit Beteiligung Montenegros fielen im Schnitt nur 0,5 Tore. Im Laufe des Spiels sollte die Motivation der Hausherren auf ein mögliches Weiterkommen jedoch den Ausschlag für ein erfolgreiches Abschneiden geben.