Montenegro - Nordmazedonien Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2024

Unser Montenegro - Nordmazedonien Sportwetten Tipp zum Freundschaftsspiel am 25.03.2024 lautet: Beide Nationalmannschaften dürfen bei der EM 2024 nur zusehen. Im direkten Duell am Montag sehen wir die „Hrabri sokoli“ im Wett Tipp heute aber vorne.

Am Montag treffen zwei Balkanstaaten zu einem Testspiel aufeinander, die beide das Ticket für die EM 2024 verpasst haben. Das Duell zwischen Montenegro und Nordmazedonien wird am frühen Abend in Antalya ausgetragen. Die Wettquoten gehen von einem engen Duell aus, sehen aber die offiziellen „Gastgeber“ minimal vorne.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2.55 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Montenegro“.

* Aus lizenzrechtlichen Gründen sind Sportwetten auf Testspiele ohne DFB-Beteiligung derzeit nicht erlaubt, in Österreich jedoch schon.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Nordmazedonien auf „Sieg Montenegro“:

Nordmazedonien hat nur 2 der letzten 9 Länderspiele gewonnen

Die „Hrabri sokoli“ haben eine deutlich bessere EM-Quali gespielt als die „Risovi“

Montenegro hat in den letzten 7 Länderspielen gerade mal 2 Niederlagen kassiert

Montenegro vs Nordmazedonien Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste haben die „Risovi“ auf Platz 68 knapp die Nase vorne. Doch die Auswahl von Montenegro folgt im Ranking auch schon auf Rang 72. Bei der Montenegro vs Nordmazedonien Prognose können sich die EM 2024 Wettanbieter für keinen Favoriten entscheiden.

So sind die „Hrabri sokoli“ mit Siegquoten im Schnitt von 2.56 minimal favorisiert. Denn auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der „Risovi“ auch nur durchschnittliche Quoten von 2.80.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montenegro vs Nordmazedonien Prognose: Zweites Spiel unter dem neuen Coach

Montenegro hatte keine schlechte EM-Quali gespielt. Ein direktes Ticket für die Endrunde wurde schließlich hinter Ungarn und Serbien nur um drei Punkte und einen Platz verpasst. Doch somit muss das kleine Balkanland weiter auf die erste Teilnahme an einem großen Turnier warten. In der letzten Ausgabe der Nations League konnten sich die „Hrabri sokoli“ immerhin hinter Bosnien und Finnland in der Liga B halten. Für eine Teilnahme an den Playoffs zur EURO war das Abschneiden aber nicht gut genug.

Prunkstück der Auswahl ist die Defensive mit Stefan Savic (Atletico Madrid) und Adam Marusic (Lazio). Im Sturm ruhen die Hoffnungen auf Ex-Hertha-Angreifer Stevan Jovetic, der inzwischen sein Geld bei Olympiakos Piräus verdient. Am Donnerstag bestritt die Auswahl in Antalya ein Testspiel gegen Weißrussland. Beim Debüt des neuen Trainers Robert Prosinecki gab es einen 2:0-Sieg. Die Tore erzielten Marusic und Krstovic (Lecce) im ersten Durchgang.

Wie schon beim Kampf um die Teilnahme an der WM 2022 traf Nordmazedonien auch in der Qualifikation für die EM 2024 wieder auf Italien. Die Fans der „Risovi“ hofften natürlich auf eine Wiederholung der Geschichte. Denn im März 2022 hatte sich das Balkanland in den Playoffs zur Endrunde in Katar in der ersten Runde sensationell gegen die Azzurri durchgesetzt. Auch dieses Mal trotzte man dem Favoriten im Hinspiel daheim ein 1:1 ab. Der Rest der Quali verlief aber enttäuschend.

Die einzigen beiden Siege glückten gegen Malta. So landeten die Mazedonier in der Gruppe C mit acht Punkten nur auf Rang 4. Auch der dritte Platz in der Gruppe C4 der Nations League versprach keine Hoffnung. So hat Nordmazedonien mit der EM 2021 bisher nur an einem großen Turnier teilgenommen. Dort schied man auch mit drei Niederlagen in drei Spielen wieder aus. Bekanntester Spieler ist Elif Elmas (RB Leipzig). Am Freitag reichte es für die Auswahl von Coach Blagoja Milevski in Antalya gegen Moldawien nur zum 1:1.

Montenegro - Nordmazedonien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 2:0 Weißrussland (A), 1:3 Ungarn (A), 2:0 Litauen (H), 1:3 Serbien (A), 3:2 Libanon (H)

Letzte 5 Spiele Nordmazedonien: 1:1 Moldawien (H), 1:1 England (H), 2:5 Italien (A), 3:1 Armenien (H), 0:2 Ukraine (A)

Letzte Spiele Montenegro vs Nordmazedonien: 1:4 (A), 1:2 (A), 2:1 (H)

Beide Nationen treffen am Montag zum vierten Mal in einem Testspiel aufeinander. Das erste Duell ging im November 2008 in Montenegro mit 2:1 an die Hausherren. Die folgenden beiden Vergleiche gewann dann Nordmazedonien.

Erst siegten die „Risovi“ in Skopje im März 2010 mit 2:1. Im November 2015 folgte dann in der mazedonischen Hauptstadt ein 4:1-Heimsieg. In allen Aufeinandertreffen hätten die Wetten „Über 2,5 Tore“ und „Beide Teams treffen“ Erfolg gehabt.

Doch dieses Mal rechnen die Buchmacher mit wenigen Toren. So gibt es bei Betano für die Wette „Unter 2,5 Tore“ gerade mal eine Quote von 1.65. Alle Infos zu dem Buchmacher verrät euch unser Betano Test!

Unser Montenegro - Nordmazedonien Tipp: Sieg Montenegro

Dieses Testspiel ist für alle Sportwetten Tipper eine harte Nuss. Doch wir setzen auf Montenegro. Die „Hrabri sokoli“ haben eine deutlich bessere EM-Quali gespielt als die „Risovi“.

Zudem hat das erste Spiel unter dem neuen Trainer gegen Weißrussland Hoffnung gemacht. Bei Nordmazedonien zeigt die Tendenz dagegen seit geraumer Zeit nach unten. Auch gegen Moldawien reichte es nur zum 1:1.