Montenegro – Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 17.06.2023

Unser Montenegro - Ungarn Tipp zum EM Quali Spiel am 17.06.2023 lautet: Beide Teams rechnen sich in Gruppe G Chancen auf Rang 2 hinter Serbien aus. In einem Kräftemessen auf Augenhöhe sehen wir keinen Favoriten.

Nachdem sich die „Sokoli“ zum Auftakt der EM-Quali einen knappen 1:0-Triumph in Bulgarien erkämpften, musste kürzlich gegen Serbien eine Niederlage in Kauf genommen werden. Wenngleich die Mannen von der südöstlichen Adriaküste im ersten Durchgang tapfer dagegenhielten, fand der FIFA-Weltranglisten-69. kein Mittel, um Dusan Vlahovic vom eigenen Strafraum fernzuhalten. Der Serbe, der bei Juventus Turin auf Torejagd geht, entschied die Partie mit einem Doppelpack.

Ungarn gab sich zum Auftakt der EM-Qualifikation keine Blöße und verbuchte vor heimischer Kulisse gegen Bulgarien einen deutlichen 3:0-Erfolg. Dabei war die Begegnung bereits im ersten Durchgang entschieden. Zur Pause lagen die Gastgeber nämlich mit 3:0 in Front und ließen nichts anbrennen. Vor allem aber legte der Abwehrverbund über das gesamte Match ein hohes Maß an Stabilität an den Tag. Gegen Montenegro gilt es das Spiel ebenfalls aus einer gesicherten Defensive heraus zu gestalten.

Wie schon eingangs erwähnt, rechnen wir mit einem Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Mannschaften und tendieren zu Toren auf beiden Seiten. Bet365 stellt eine Quote von 1,90 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Ungarn auf „Beide Teams treffen“:

Inklusive Testspiele traf Montenegro in 6 der letzten 8 Heimspiele.

Ungarn netzte in 10 von 11 Auswärtspartien inklusive Tests mindestens einmal ein.

Alle drei Länderspiele zwischen Ungarn und Montenegro endeten mit Toren auf beiden Seiten und zudem mit drei oder mehr Treffern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montenegro vs Ungarn Quoten Analyse:

Ungarn verfügt über mehr Potenzial in den eigenen Reihen und ist trotz des Heimrechts der Montenegriner als leicht favorisiert zu betrachten, sofern bei einer Montenegro Ungarn Quote von durchschnittlich 2,15 für den Auswärtssieg von einer Favoritenrolle gesprochen werden kann.

Wer hingegen die Gastgeber als Anwärter auf drei Punkte betrachtet, kann sich den bis zu 3,5-fachen Wetteinsatz sichern.

Die Buchmacher gehen von einem defensiv geführten Duell aus und tendieren zu weniger als 2,5 Toren. Wer das Maximum aus seinen Montenegro Ungarn Quoten herausholen möchte, sollte seine Wette bei einem Wettanbieter ohne Steuer platzieren.

Montenegro vs. Ungarn Prognose: „Wer giert nach Platz 2?“

Seit der Unabhängigkeit hat Montenegro bisweilen noch nie das Ticket für eine EM-Endrunde lösen können. Auch in diesem Jahr dürfte es bei der starken Konkurrenz mit Serbien und Ungarn schwer werden. Die Bookies sehen die Serben klar an der Spitze der Gruppe G und räumen in erster Linie den Ungarn Chancen auf Platz 2 ein.

Dennoch wird der FIFA-Weltranglisten-69. nichts unversucht lassen, um zumindest Ansprüche auf Rang 2 geltend zu machen. Gegen Serbien hielten die Mannen von Trainer Miodrag Radulovic zumindest über 45 Minuten tapfer dagegen und sollten defensiv die Null halten können.

Die momentane Form ist aber auf einem überschaubaren Niveau. Nur eines der letzten sechs Duelle wurde siegreich gestaltet. Dem 1:0 gegen Bulgarien standen auf der anderen Seite vier Niederlagen und ein Remis gegenüber.

Ungarn verpasste als Vierter der WM-Quali-Gruppe-E die Teilnahme an der Endrunde in Katar deutlich. Ein ähnliches Unterfangen soll es im Zuge der EM-Quali nicht geben. Wenngleich Marco Rossis Vertrag als Trainer bis Dezember 2025 datiert ist, müssen die Leistungen im schnelllebigen Geschäft des Fußballs auch stimmen.

Montenegro - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 0:2 Serbien (EM-Quali, H), 1:0 Bulgarien (EM-Quali, A), 0:1 Slowenien (Test, A), 2:2 Slowakei (Test, H), 0:2 Finnland (NL, H).

Letzte 5 Spiele Ungarn: 3:0 Bulgarien (EM-Quali, H), 1:0 Estland (Test, H), 2:1 Griechenland (Test, H), 2:2 Luxemburg (Test, A), 0:2 Italien (NL, H).

Letzte 3 Spiele Montenegro vs. Ungarn: 2:1 (Test, H), 3:3 (Test, A), 2:1 (Test, H).

Nachdem die Ungarn in der Nations League nur knapp den Gruppensieg verpassten, sollten die darauffolgenden Begegnungen allesamt siegreich gestaltet werden. Dabei wurden Griechenland (2:1), Estland (1:0) und Bulgarien (3:0) bezwungen. Vor allem das Erfolgserlebnis gegen die Bulgaren sorgte für einen starken Einstieg in die EM-Qualifikation.

Mit acht Toren in den jüngsten vier Partien haben die „Magyarok“ einmal mehr ihre offensive Durchschlagskraft unter Beweis gestellt.

Bisweilen mussten die Montenegriner keines der drei Testspiele mit Ungarn als verloren abschreiben (2S, 1U). Beide Ansetzungen vor heimischer Kulisse führten zu einem Erfolgserlebnis.

Unser Montenegro – Ungarn Tipp: „Beide Teams treffen“

Im 52. Länderspiel wird Trainer Marco Rossi mit seinen Ungarn auf Sieg spielen. Vermutlich dürfte er weiterhin am 3-4-2-1 festhalten. Dabei bilden Martin Ádám, Roland Sallai und Kapitän Dominik Szoboszlai, der bei Bundesligist RB Leipzig unter Vertrag steht, ein magisches Dreieck, das für offensive Höhepunkte sorgen soll.

Die defensive Dreierkette um Willi Orbán, der ebenfalls seine Brötchen in Leipzig verdient, Ádám Lang und Gábor Szalai steht aber immer wieder auf wackeligen Beinen und ließ selbst in Luxemburg zwei Gegentore zu. Montenegros Offensivverbund um Kapitän Stevan Jovetic, der in Diensten von Absteiger Hertha BSC steht, wird alles in die Waagschale werfen, um Druck aufzubauen.