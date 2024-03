Montpellier - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2024

Unser Montpellier - PSG Sportwetten Tipp zum Ligue 1 Spiel am 17.03.2024 lautet: In den letzten direkten Duellen sah Montpellier kein Land. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass Paris in jeder Hälfte trifft.

Zum Abschluss des 26. Spieltags der französischen Ligue 1 gastiert Meister PSG in Montpellier. Sehr wahrscheinlich wird Superstar Kylian Mbappe auch dieses Mal wieder auf der Bank starten. Doch auch ohne ihn sollten die Pariser in der Lage sein, hier einige Treffer zu erzielen. Der HSC gehörte zuletzt nämlich zu ihren Lieblingsgegnern.

Die Gastgeber verließen allerdings erst am vergangenen Wochenende die Abstiegsränge und wollen auch nicht direkt wieder dorthin zurückfallen. Es wird schwer gegen den Liga-Primus, von dem wir am Sonntag einige Tore erwarten. Wir entscheiden uns für den Wett Tipp heute „PSG trifft in beiden Hälften“ mit einer Quote von 2,03 bei Bet-at-Home.

Darum tippen wir bei Montpellier vs PSG auf „PSG trifft in beiden Hälften“:

PSG stellt mit 56 Toren die mit Abstand beste Offensive der Ligue 1.

In jedem der letzten 13 direkten Duelle trafen die Pariser mindestens doppelt.

Die letzten 10 Aufeinandertreffen mit Montpellier hat PSG alle gewonnen.



Montpellier vs PSG Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Quoten der alten und neuen Wettanbieter klar zugunsten der Gäste aus der französischen Hauptstadt aus. Für einen Tipp auf einen Auswärtssieg gibt es Höchstquoten von 1,55. Auf der anderen Seite kratzen die Quoten für Wetten auf einen Heim-Dreier des HSC an der Marke von 6,00.

Mindestens einen Treffer der Gastgeber erwarten die Bookies dann aber doch. Der Tipp „Beide Teams treffen“ wirft nämlich Wettquoten von höchstens 1,58 ab. Interessant: Mit Werten um 1,50 liegen die Quoten für „Über 2,5″ Tore noch einmal unter diesem Wert. Für vier Treffer gibt es hingegen schon Wettquoten bis 2,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montpellier vs PSG Prognose: Die Gäste geben den Ton an

Ein Eigentor und ein Elfmeter brachten Montpellier am vergangenen Wochenende einen wichtigen 2:1-Erfolg in Nizza, mit dem der Klub den Abstiegs-Relegationsplatz 16 verlassen und bis auf den 13. Platz springen konnte. Allerdings beträgt selbst der Vorsprung auf den vorletzten Platz nur drei Zähler.

Im siebten Pflichtspiel in Folge konnte der HSC bei seiner Auswärtsreise an die Cote d‘Azur treffen. In jeder dieser letzten sieben Pflichtpartien des Klubs gab es auch mindestens drei Tore zu bestaunen. Mit insgesamt erst 29 Toren nach 25 Spieltagen trafen die Gastgeber allerdings im Schnitt bislang nur 1,16 Mal pro Ligue-1-Partie.

Mit insgesamt schon neun Punkteteilungen gehören die Kicker von Montpellier zu den Remis-Königen der Liga. Kein anderes Team hat mehr Unentschieden vorzuweisen. Mit einem Zähler am Sonntag wäre man wohl schon zufrieden, denn die letzten zehn direkten Duelle mit PSG gingen allesamt verloren.

In jedem der letzten vier direkten Aufeinandertreffen gab es mindestens drei Gegentore und insgesamt 15 an der Zahl. Weiter zurückblickend hat der HSC in jeder der letzten 13 direkten Begegnungen mit den Parisern mindestens zwei Gegentreffer hinnehmen müssen. Im Hinspiel in der Hauptstadt gab es eine klare 0:3-Schlappe.

Montpellier - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montpellier: 2:1 Nizza (A), 2:2 Straßburg (H), 1:4 Marseille (A), 3:0 Metz (H), 1:2 Lyon (H)

Letzte 5 Spiele PSG: 3:1 Nizza (H), 2:2 Stade Reims (H), 2:1 Real Sociedad (A), 0:0 Monaco (A), 1:1 Stade Rennes (H)

Letzte 5 Spiele Montpellier vs PSG: 0:3 (A), 1:3 (H), 2:5 (A), 0:4 (H), 0:2 (A)



Die Gäste reisen derweil mit einem 3:1-Erfolg über Nizza im Viertelfinale des Coupe de France an. Bereits nach 14 Minuten eröffnete Kylian Mbappe die Partie mit seinem Treffer zum 1:0. Im Pokal und der Champions League darf der Superstar noch von Beginn an auflaufen. In der Ligue 1 startete er in drei der letzten fünf Partien auf der Bank.

So kommt der Franzose dann auch nur auf einen Treffer an den letzten fünf Spieltagen. Mit 21 Toren ist er dennoch unangefochtener Top-Torschütze und hat sieben Treffer mehr als sein „Verfolger“ Jonathan David von Lille. Wie wichtig Mbappe für PSG ist, wird daran deutlich, dass die Pariser in der Ligue 1 zuletzt nur dreimal in Folge remis spielen konnten.

Zwei dieser Unentschieden gab es zu Hause gegen Stade Rennes und Stade Reims, die beide nur im Mittelfeld der Tabelle stehen. Dennoch beträgt der Vorsprung des Branchen-Primus auf den Zweiten Stade Brest zehn Punkte, so dass der Meister es sich erlauben kann, Mbappe auch am Sonntag zunächst auf die Bank zu setzen.

Nach alldem lässt sich auch über eine Wette auf die „Doppelte Chance 1X“ nachdenken, die beachtliche Quoten bis 2,50 abwirft. Wer darauf setzen will, sollte den Einsatz allerdings gering halten oder am besten gleich auf einen Sportwetten Gutschein zurückgreifen. Immerhin ist PSG seit 23 Pflichtspielen ungeschlagen (16S, 7U).

Unser Montpellier - PSG Tipp: „PSG trifft in beiden Hälften“

An den letzten drei Spieltagen kam Mbappe auf gerade einmal 127 Einsatz-Minuten. Keine dieser letzten drei Ligue-1-Partien konnte PSG gewinnen. Insofern ist es hier nicht einfach, eine Prognose auf einen Sieger abzugeben, auch wenn die Gäste auch ohne Superstar der klare Favorit sind. Wir gehen hier dennoch auf eine Torwette, da der HSC in den letzten Jahren zu den Lieblingsgegnern der Pariser gehörte und viele Gegentreffer einstecken musste. Bei den letzten neun Siegen über Montpellier traf PSG in beiden Hälften der Partie.