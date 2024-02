Monza - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.02.2024

Unser Monza - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.02.2024 lautet: Das U-Power-Stadium ist nicht gerade das Mekka für große Torspektakel. Durchschnittlich fielen in der Arena von Monza unter zwei Treffer pro Spiel, was unseren Wett Tipp heute maßgeblich beeinflusst hat.

Coach Raffaele Palladino hat beim AC Monza ein 3-4-3 System installiert, mit dem er auf Spielkontrolle und ein langsames Tempo in den Begegnungen aus ist. Das führte an den vergangenen zwei Spieltagen zu zwei torlosen Punkteteilungen zwischen Monza und der jeweiligen Konkurrenz.

Bringen die Gastgeber ihre beste Defensive auch gegen den AC Milan auf das Feld, ist ein erneut torloses Unentschieden erneut denkbar. Milan verteidigte zuletzt selbst wieder stärker und gewann zwei Pflichtspiele ohne Gegentor. Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,88 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Monza vs AC Milan auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Die „Brianzoli“ beendeten die Hälfte der Liga-Heimspiele ohne Gegentor.

Monza erzielte in 42 Prozent der Serie-A-Spiele kein Tor.

Die AC Milan kassierte in 38 Prozent der Partien innerhalb der Serie A kein Gegentor.



Monza vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Rossoneri sind seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und liegen aktuell nur noch einen Zähler hinter dem Tabellen-Zweiten Juventus Turin. Trotzdem wirft ein Auswärtssieg der Mailänder in dieser Partie starke Quoten bis 1,80 ab. Dafür würden wir auch diesen Winamax Bonus einsetzen.

Monza erbeutete in drei der letzten vier Ligaspiele keinen eigenen Treffer. Das führt im Duell mit dem AC Milan zur Außenseiterrolle sowie Siegquoten zwischen 4,50 und 4,75. Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf nationalen Begegnungen solltet ihr davon lieber die Finger lassen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs AC Milan Prognose: Die verzweifelte Suche nach der Torgefahr

Im italienischen Oberhaus spielt kein Erstligist einen langsameren Fußball als der AC Monza. Mit der Kugel am Fuß legen die Spieler von Raffaele Palladino nur 1,60 m/s über das Feld zurück. Zur Einordnung: Das ist weniger, als die Mannschaften mit dem größten Ballbesitz (Neapel, Bologna, etc.).

Die Kontrolle hilft den Hausherren, das eigene Tor zu beschützen. Monza schloss 50 Prozent der Heimspiele innerhalb der Serie A ohne Gegentor ab. Durchschnittlich ließen die Hausherren nur 1,2 Gegentore pro Spieltag zu. Milan kann da kaum bessere Zahlen vorweisen (1,1).

Der eigene Angriff ist jedoch recht einfach zu limitieren, sodass die „Brianzoli“ schon viel zu häufig ohne Torerfolg vom Feld geschickt wurden. Monza erzielte in drei der letzten vier Ligaspiele keinen Treffer.

Dieses Problem besteht nicht erst seit Kurzem, sondern ist schon über die gesamte Spielzeit ein Thema. Rund 42 Prozent der Begegnungen des AC Monza endeten ohne Torjubel der Brianzoli. Das erklärt zum Großteil, weshalb rund 75 Prozent der Liga-Heimspiele mit „Unter 2,5 Toren“ endeten.

Monza - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 0:0 Hellas Verona (H), 0:0 Udinese (A), 1:0 Sassuolo (H), 0:3 Empoli (A), 1:5 Inter (H).

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:0 Rennes (H), 1:0 Neapel (H), 3:2 Frosinone (A), 2:2 Bologna (H), 3:2 Udinese (A).

Letzte 5 Spiele Monza vs. AC Milan: 0:3 (A), 5:6 n.E. (H), 0:1 (H), 1:4 (A), 1:4 (A).



Die letzten Aufeinandertreffen beider Mannschaften könnten bereits ein Vorgeschmack auf die anstehende Begegnung sein. In den letzten beiden Pflichtspielen hätte eine Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ zum Erfolg geführt.

Genauer gesagt waren es in beiden Begegnungen die „Brianzoli“, die ohne Torerfolg vom Feld schlichen. Milan spielte sich in den letzten Pflichtspielen in Form (5 Siege, 1 Remis) und stabilisierte in den letzten beiden Partien wieder die eigene Defensive. Nach Neapel (1:0) wurde auch Rennes (3:0) ohne Gegentor nach Hause geschickt.

Der aufregendste Vergleich in dieser Paarung ist das Aufeinandertreffen zwischen der Monza-Defensive und dem Angriff der Mailänder. Stefano Pioli bekam von seiner Mannschaft die zweitmeisten erwartbaren Tore der Serie A (38,8 xG).

Gewinnt der Tabellen-Dritte sein Auswärtsspiel in Monza ohne Gegentor, hat Oddset eine fantastische Quote in der Höhe von 2,95 für euch im Angebot.

Unser Monza - AC Milan Tipp: Beide Teams treffen: Nein

Mehr als die Hälfte der Liga-Heimspiele des AC Monza wurden mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ abgepfiffen (58 Prozent). Tendenziell erwarten wir eher ein torloses Spiel der Hausherren, doch auch die Abwehr der „Brianzoli“ kann Milan den Zahn ziehen, sodass wir sogar ein 0:0 nicht ausschließen.