Monza – AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 02.03.2024

Unser Monza - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 02.03.2024 lautet: Beide Konkurrenten spielten zuletzt guten Fußball und waren erfolgreich. Einen Favoriten sehen wir in unserem Wett Tipp heute nicht, rechnen aber mit Toren auf beiden Seiten.

AC Monza befindet sich derzeit in einer sehr guten Verfassung und ist seit fünf Serie-A-Duellen ungeschlagen (3S, 2U). Der letzte Spieltag führte bei Salernitana zu einem souveränen 2:0-Triumph. Bis auf die 2:4-Niederlage gegen Tabellen-Primus Inter Mailand (2:4) überzeugte AS Rom auf nationaler Ebene und holte somit fünf Siege aus den letzten sechs Liga-Spielen. Zudem wurde in der Europa League der Achtelfinal-Einzug verbucht.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Monza vs AS Rom auf „Beide Teams treffen“:

In 8 der vergangenen 10 Heimspiele erzielte Monza mindestens einen Treffer.

AS Rom verbuchte pro Serie-A-Auswärtsspiel 1,25 Tore.

Beide Konkurrenten standen mit 30 (Monza) bzw. 32 (AS Rom) Gegentoren defensiv nicht immer sicher.



Monza vs AS Rom Quoten Analyse:

Die Suche nach einem Favoriten führt zu keinem klaren Ergebnis am Wettmarkt „1x2″, wobei ein Sieg der Roma mit einer durchschnittlichen Quote von knapp über 2,00 am niedrigsten bewertet ist. In der Hinrunde behielten die Römer zu Hause mit 1:0 die Oberhand. Das bisher einzige Kräftemessen im Stadio Brianteo führte zu einem 1:1-Remis. Wer erneut von einer Punkteteilung ausgeht, darf sich über den durchschnittlich 3,40-fachen Wetteinsatz freuen.

Zwei der bisherigen drei Aufeinandertreffen brachten weniger als 2,5 Tore mit sich. Auch diesmal gehen die Wettanbieter von einer defensiv geführten Paarung aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs. AS Rom Prognose: Erringt AS Rom den 3. Serie-A-Auswärtssieg am Stück?

Erst im Jahr 2022 ist Monza aus der Serie B in die oberste italienische Spielklasse aufgestiegen und gab seither eine überraschend gute Figur ab.

Im Vorjahr reichte es für den elften Tabellenplatz und genau diesen belegen die Recken von Trainer Raffaele Palladino auch vorerst in dieser Saison.

Vor allem zu Hause sind „I Biancorossi“ eine Wucht und verloren nur drei ihrer 13 Begegnungen (5S, 5U). Die letzten drei Heim-Ansetzungen brachten satte sieben Punkte. Die Offensive zeigte sich zu Hause auf der Höhe und verpasste nur in drei der insgesamt 13 Spiele einen eigenen Treffer.

Der Abwehr-Verbund, der einst mit Standfestigkeit glänzte, offenbarte jüngst im heimischen Stadio Brianteo Lücken. Sechs der vergangenen neun Paarungen wurden nämlich dort nicht mit weißer Weste bestritten.

Monza - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 2:0 Salernitana (A), 4:2 AC Milan (H), 0:0 Hellas Verona (H), 0:0 Udinese (A), 1:0 Sassuolo (H).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 3:2 FC Turin (H), 4:2 n.E. Feyenoord (H), 3:0 Frosinone (A), 1:1 Feyenoord (A), 2:4 Inter Mailand (H).

Letzte Spiele Monza vs. AS Rom: 0:1 (A), 1:1 (H), 0:3 (A).



Bis Mitte Januar saß José Mourinho alias „The Special One“ bei der Roma auf der Bank und absolvierte 138 Spiele an der Seitenlinie. Sein Punkteschnitt betrug 1,70 pro Spiel. Sein Nachfolger Daniele De Rossi ist in den acht Begegnungen unter seiner Federführung mit durchschnittlich 2,38 Punkten pro Ansetzung deutlich erfolgreicher in diesem kurzen Zeitraum. Neben den beiden Siegen gegen Frosinone (3:0) und den FC Turin (3:2) wurde auch der Einzug ins Europa-League-Achtelfinale im Elfmeterschießen gegen Feyenoord dingfest gemacht.

Mit 44 erbeuteten Punkten rangieren „I Giallorossi“ in der Tabelle auf dem sechsten Platz und schnuppern einmal mehr am internationalen Geschehen. Der Rückstand auf den Tabellenvierten aus Bologna und somit einen Champions-League-Rang beträgt nur vier Punkte. Nach drei Auswärtsniederlagen am Stück brachten die vergangenen beiden Spiele in der Ferne sechs Punkte ein. Auch die Offensive versprühte zuletzt in den Stadien des Gegners mehr Zug zum Tor und blickt auf sechs Tore in den jüngsten drei Fernduellen.

Mit seinen drei Treffern schoss Paulo Dybala den FC Turin am vergangenen Spieltag im Alleingang ab und ist mit elf Toren vor Romelu Lukaku (9) nun der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Crazybuzzer gewährt für einen Treffer von Dybala eine Quote von 2,50.

Unser Monza – AS Rom Tipp: Beide Teams treffen

Ähnlich der Einschätzung der Buchmacher sehen auch wir keinen klaren Favoriten in diesem Aufeinandertreffen. Bereits in der Hinrunde lieferten sich beide Konkurrenten ein Duell auf Augenhöhe. Sowohl Monza als auch die Roma waren zuletzt erfolgreich und werden auch im direkten Duell den Weg zum gegnerischen Kasten suchen. Wir rechnen zwar mit keinem Schützenfest, trauen aber beiden Teams durchaus ein Tor zu.