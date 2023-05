Monza - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Monza - AS Rom Tipp zum Serie A Spiel am 03.05.2023 lautet: Die Römer sind gegen den Aufsteiger aus Monza leicht favorisiert und werden nichts unversucht lassen, die Champions-League-Ränge weiter in Angriff zu nehmen. Wir tendieren zu einem Auswärtssieg, schließen das Remis aber nicht aus.

Der Aufsteiger aus der Lombardei spielt eine starke Saison und krönte jüngst den erstmaligen Aufenthalt im Oberhaus des italienischen Fußballs mit einem 2:0-Erfolg gegen Spezia Calcio. Wenngleich beide Teams sich über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten, sorgten die Gäste durch Patrick Ciurria für die Führung. Bis zur Nachspielzeit blieb es spannend. Am Ende machte jedoch Carlos Augusto mit dem 2:0 den Deckel drauf.

Im Kräftemessen mit den Rossoneri holte die Roma am vergangenen Samstag vor heimischer Kulisse ein 1:1. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Tammy Abraham für den Führungstreffer der Hausherren. Als alles auf einen Heimsieg hindeutete, schlugen die Gäste eiskalt zurück und kamen durch Alexis Saelemaekers zum verdienten Ausgleich.

In der Hinrunde war es zwischen beiden Mannschaften eine sehr deutliche Angelegenheit und endete mit einem 3:0 für die Roma. Wenngleich wir beim erneuten Aufeinandertreffen von keinem ähnlichen Ergebnis ausgehen, räumen wir den Hauptstädtern Vorteile ein und raten zu einer Wette auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ bei Winamax zu einer Quote von 1,90.

Darum tippen wir bei Monza vs AS Rom auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Monza gewann nur 2 der letzten 8 Heimspiele in der Serie A (4U, 2N).

Der AS Rom verlor nur 5 der insgesamt 16 Auswärtsduelle in der Liga (7S, 4U).

Monza bestritt 87,5 Prozent der Heimspiele mit mehr als 1,5 Toren. Bei der Roma endeten 75 Prozent der Paarungen in der Fremde (Liga) mit mehr als 1,5 Treffern.

Monza vs AS Rom Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich eine Tendenz zum Erfolg der Gäste aus Rom ab. Der Auswärtssieg wird mit einer Monza AS Rom Quote von durchschnittlich 2,15 bewertet. Wer hingegen die Hausherren in der Favoritenrolle sieht, darf sich auf mehr als den 3,75-fachen Wetteinsatz gefasst machen.

Die besten Wettanbieter tendieren zu einem defensiv geführten Spiel und rechnen mit weniger als 2,5 Toren. Eine Tatsache, die sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ aufgrund einer Quote von ca. 1,54 abzeichnet.

Monza vs AS Rom Prognose: „Erlangt Monza den vierten Sieg in Serie?“

Neun Punkte aus den vergangenen drei Serie-A-Partien attestieren den Mannen von Trainer Raffaele Palladino eine grandiose Form und lassen den Aufsteiger auf Rang 10 der Tabelle landen. Wenngleich die „Brianzoli“ zum ersten Mal in der Serie A agieren, ist davon auszugehen, dass sich daran auch im kommenden Jahr nichts ändern wird.

Trotz allem waren die letzten Leistungen im Stadio Brianteo nicht zwingend überzeugend. Nur zwei der jüngsten acht Heimspiele brachten einen Sieg mit sich (4U, 2N). Trotz der durchwachsenen Ausbeute auf heimischem Boden brachte die Offensive 22 Tore zustande. Die Abwehr steht nicht immer sicher und muss sich 20 Gegentore ankreiden lassen. Nur dreimal wurde in den eigenen vier Wänden ein eigener Treffer verpasst.

Haben die Wölfe ihren Biss verloren? Seit zwei Serie-A-Duellen warten die Gelb-Roten auf ein Erfolgserlebnis. Nach dem 1:3 gegen Atalanta brachte das Gipfeltreffen mit dem AC Mailand im Kampf um Rang vier ein Remis mit sich. Aufgrund des Unentschiedens liegt man aktuell auf Rang 6, allerdings punktgleich mit dem Vierten Inter und dem Fünften AC Milan. Da am Ende der Saison die direkten Vergleiche der punktgleichen Teams zählen, hätte die Roma nach jetzigem Stand einen CL-Platz, der in den Top 4 winkt, sicher.

Monza - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 2:0 Spezia (SA, A), 3:2 Florenz (SA, H), 1:0 Inter (SA, A), 2:2 Udinese (SA, A), 0:2 Lazio (SA, A).

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Milan (SA, H), 1:3 Atalanta (SA, A), 4:1 n. V. (EL, H), 3:0 Udinese (SA, H), 0:1 Feyenoord (EL, A).

Letztes Spiel Monza vs. AS Rom: 0:3 (SA, A).

Im Auswärtsranking belegen die Schützlinge von Trainer Jose Mourinho den vierten Tabellenplatz und gehören somit zu den auswärtsstärksten Teams der Liga. Vor allem offensiv geben die Hauptstädter in den fremden Stadien eine gute Figur ab und blicken auf 20 Auswärtstore. Nur zweimal wurde in den vergangenen 16 Serie-A-Paarungen ein eigener Treffer verpasst. In einem Viertel der Auswärtsbegegnungen ließ der Abwehrverbund kein Gegentor zu.

Beide Konkurrenten standen sich erst einmal gegenüber. In der Hinrunde behielt „La Magica“ die Oberhand und kam zu einem souveränen 3:0. Dabei war Paulo Dybala mit einem Doppelpack maßgeblich am Erfolg beteiligt.

Unser Monza - AS Rom Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Allein ein Blick auf die Kader-Marktwerte beider Mannschaften offenbart einen Klassenunterschied. Die Gäste aus Rom weisen beinahe den dreifachen Wert auf und sind somit auf sämtlichen Positionen - laut Papierform - qualitativ hochwertiger besetzt.

„The Special One“ Jose Mourinho wird vermeintlich offensiv aufstellen. Dabei verfügt der Portugiese mit Paulo Dybala (11 Tore), Tammy Abraham (8 Tore), Stephan El Shaarawy (4 Tore) und Lorenzo Pellegrini (4 Tore) vor allem offensiv über ein breites Spektrum.

Raffaele Palladino dürfte nach dem 2:0 in Spezia am 3-4-2-1 festhalten. Wobei Dany Mota, Gianluca Caprari und Andrea Colpani für offensive Momente sorgen könnten. Als Rechtsaußen agiert einmal mehr Patrick Ciurria mit sechs Toren als treffsicherster Spieler der Hausherren.