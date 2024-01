Monza - Inter Mailand Tipp, Prognose, Quoten | 13.01.2024

Unser Monza - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 13.01.2024 lautet: Satte zehn Plätze trennen beide Mannschaften in der Tabelle voneinander. Alles andere als ein Sieg des Tabellen-Primus aus Mailand würde in unserem Wett Tipp heute für eine Überraschung sorgen.

Nach drei sieglosen Begegnungen in Folge hatten die Mannen aus der Provinz Monza beim 3:2-Zittersieg gegen Frosinone allen Grund zum Jubeln. Dabei machten die Gäste vor allem mit Entschlossenheit im Torabschluss auf sich aufmerksam. Inter ist seit nunmehr 13 Serie-A-Spieltagen ungeschlagen (10S, 3U). Dennoch waren die Leistungen vor allem am letzten Matchday beim 2:1-Heimerfolg gegen Hellas Verona nur bedingt überzeugend.

Trotz allem stimmen die Ergebnisse. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“ ab, zu einer Quote von 1,77 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Monza vs Inter Mailand auf „Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore“:

Monza behielt nur in einem der jüngsten 5 Liga-Heimspiele die Oberhand (2U, 2N).

Inter Mailand verkörpert das stärkste Auswärtsteam der Serie A und ist nach wie vor in der Ferne ungeschlagen (7S, 2U).

Mit 594,85 Millionen Euro zeichnen sich die Mailänder durch mehr als den 5-fachen Kader-Marktwert der Gastgeber (109,4 Mio.) aus.



Monza vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Vom Anpfiff weg unterliegt dieses Duell einer klaren Rollenverteilung. Laut Buchmacher-Bewertung sorgt alles andere als ein Sieg der Mannen aus Mailand für eine große Überraschung. Ein Umstand, der anhand einer Monza Inter Mailand Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,50 untermauert wird.

Wer dennoch den Underdog vorne sieht, hat mit der Interwetten App die Möglichkeit, sich den 6,5-fachen Wetteinsatz zu sichern. Mit einem Torfestival ist nicht zwingend zu rechnen, obwohl drei oder mehr Tore durchaus im Rahmen des Möglichen liegen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs. Inter Mailand Prognose: Stellt der Underdog dem Favoriten ein Bein?

Wenngleich Monza am vergangenen Spieltag bei Frosinone keine Gala-Vorstellung bot, war zumindest ein gewisses Maß an Entschlossenheit im Torabschluss zu vernehmen.

2022 wurde erst der Aufstieg ins italienische Oberhaus des Fußballs vollbracht. Im Vorjahr konnte die Elf unter Trainer Raffaele Palladino durchaus überraschen und landete am Ende im gesicherten Mittelfeld auf Platz 11. Es trägt den Anschein, als könnten die Weiß-Roten auch in dieser Saison nahtlos an diese Leistung anknüpfen.

Dennoch zeichnete sich zuletzt vor allem auf heimischem Boden ein leichtes Formtief ab. Zwei der jüngsten drei Serie-A-Heimspiele endeten nämlich mit einer Niederlage. Bisher gingen beide Ansetzungen im Stadio Brianteo gegen potenzielle Champions-League-Anwärter verloren.

Alle neun Heimspiele führten zu weniger als 4,5 Toren. Zudem ließ der Abwehrverbund zu Hause nur sechs Gegentore zu und hielt viermal die Null.

Monza - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 3:2 Frosinone (A), 0:0 Neapel (A), 0:1 Florenz (H), 0:3 Milan (A), 1:0 Genua (H).

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 2:1 Hellas Verona (H), 1:1 Genua (A), 2:0 Lecce (H), 1:2 n.V. Bologna (H), 2:0 Lazio Rom (A).

Letzte Spiele Monza vs. Inter Mailand: 0:2 (A), 1:0 (A), 2:2 (H).



Im Vorjahr reichte es für die Nerazzurri hinter dem amtierenden Meister aus Neapel und Lazio Rom nur für Rang 3. Ein Umstand, der sich in dieser Saison ändern soll. Die Mailänder haben ganz klar den 20. Scudetto als Ziel ausgerufen.

Bisweilen kam in der laufenden Spielzeit nur eine Niederlage zustande. Dem überraschenden Misserfolg gegen Sassuolo (1:2) stehen auf der anderen Seite 15 Siege und drei Remis gegenüber. 23 der insgesamt 48 Punkte resultierten auf gegnerischem Boden. Die Offensive ist die beste der Serie A und erzielte 44 Tore. Pro Ansetzung verbuchte Inter im Durchschnitt 2,3 Treffer.

Inter-Trainer Simone Inzaghi präferiert ein 3-5-2 und macht somit das Mittelfeld sehr eng. Dem Konkurrenten bleiben kaum Räume. Ein Umstand, der sich auf die Anzahl der Gegentore auswirkt. Insgesamt waren es nämlich nur neun über die bisherige Spielzeit. Vor allem auswärts stand die Defensive wie der Fels in der Brandung und kassierte in neun Spielen nur drei Gegentore. Mit sieben Siegen und zwei Remis ist die Inzaghi-Elf auswärts weiter ungeschlagen. Alle neun Fernduelle in der Serie A endeten mit weniger als 4,5 Toren.

Wer auf der Suche nach einem lukrativen Willkommensbonus ist, ist bei Happybet in besten Händen. Der Wettanbieter hält neben einer großen Vielfalt an Monza Inter Mailand Wetten einen zusätzlichen Happybet Neukundenbonus bereit.

Unser Monza - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand & Unter 4,5 Tore

Spielerisch sind die Gäste aus Mailand den Hausherren in allen Belangen überlegen und sind nicht ohne Grund als klarer Favorit bei den zahlreichen Wettanbietern gesetzt.

Die Nerazzurri fungieren als bestes Auswärtsteam der Serie A und dürften auch gegen Monza ihrer Rolle gerecht werden. Dennoch rechnen wir aufgrund der defensiven Stärke beider Kontrahenten mit wenigen Toren.