Monza - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 04.05.2024

Unser Monza - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.05.2024 lautet: Die Römer sind der Favorit, die Gastgeber zu Hause aber treffsicher. Insofern erwarten wir in unserem Wett Tipp heute Tore auf beiden Seiten.

Die Serie A bekommt in der neuen Saison fünf Startplätze für die Champions League. Nach dem letzten dieser Plätze giert aktuell auch Lazio Rom, das momentan aber noch auf Rang 7 steht. Im Kampf um das Ticket für die Königsklasse ist ein Sieg am 35. Spieltag Pflicht. Für die Laziali geht es nach Monza. Für die Biancorossi ist die Saison mehr oder weniger gelaufen, die letzten Ergebnisse waren auch dementsprechend. Nichtsdestotrotz will man daheim gewinnen und zumindest ein Heim-Tor gelang den Gastgebern zuletzt regelmäßig.

Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,75 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Monza vs Lazio Rom auf „Beide Teams treffen“:

Monza traf in 7 der letzten 8 Serie A-Heimspiele.

Lazio Rom gewann 4 der letzten 5 Liga-Spiele.

Das Hinspiel in Rom endete 1:1.



Monza vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Buchmacher, dann müsste Lazio Rom in diesem Duell als Sieger vom Feld gehen. Für Wetten auf einen Auswärtssieg liegen die Höchstquoten bei 1,85. Auf der anderen Seite erhält man für einen Tipp auf einen Erfolg Monzas Wettquoten bis 4,45.

Selbst die „Doppelte Chance 1X“ wirft noch Quoten über der Marke von 2,00 ab. Mit Blick auf die letzten Auswärts-Ergebnisse der Römer ist dieser Tipp eine potentielle Alternative, auch wenn die Gastgeber nun schon länger auf einen Sieg warten. Solltet ihr euch für diese Option entscheiden, prüft vorher, ob ihr eine Freiwette ohne Einzahlung nutzen könnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs Lazio Rom Prognose: Kein Spaziergang für die Römer

Auf Platz 11 hatte Monza die erste Saison nach dem Aufstieg in die Serie A beendet. Auf Platz 11 steht der Klub auch nach 33 von 38 Runden der aktuellen Spielzeit. Der Klassenerhalt ist nun schon länger unter Dach und Fach und vielleicht auch deshalb ist die Spannung aus der Mannschaft raus.

Diesen Eindruck gewinnt man jedenfalls, wenn man weiß, dass die Biancorossi keines ihrer letzten fünf Liga-Spiele gewinnen konnten. Neben nur zwei Remis gab es drei Pleiten. In der Formtabelle der letzten fünf Spieltage steht Monza auf dem vorletzten Platz vor dem bereits feststehenden Absteiger Salernitana.

Zu Hause haben die Brianzoli drei ihrer letzten vier Serie-A-Partien verloren und damit allein in diesen letzten vier Heimspielen genauso viele Heimpleiten kassiert wie in den ersten 13 Heimbegegnungen. Was ihnen zuletzt aber nach wie vor gelang, waren eigene Treffer im heimischen Stadio Brianteo.

In sieben der letzten acht Spiele auf heimischem Rasen konnte Monza treffen und dabei unter anderem Atalanta Bergamo, Neapel und AS Rom Gegentore verpassen. Bei Lazio Rom konnten die Weiß-Roten im Hinspiel ein 1:1 entführen. In der vergangenen Saison hatten sie noch beide Vergleiche mit den Laziali ohne eigenes Tor verloren.

Monza - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 1:1 Lecce (A), 1:2 Atalanta Bergamo (H), 0:0 Bologna (A), 2:4 Neapel (H), 0:1 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 1:0 Hellas Verona (H), 2:1 Juventus (H), 1:0 FC Genua (A), 4:1 Salernitana (H), 0:1 AS Rom (H)

Letzte 4 Spiele Monza vs Lazio Rom: 1:1 (A), 0:2 (H), 0:1 (A), 1:1 n.V., 3:4 i.E. (H)



Lazio Rom schlug am vergangenen Wochenende Hellas Verona zu Hause knapp mit 1:0 und feierte damit den vierten Pflichtspielsieg in Folge. Vier Tage zuvor hatten die Laziali Juventus im Halbfinal-Rückspiel der Coppa Italia mit 2:1 bezwungen, mussten aber nach der 0:2-Pleite im Hinspiel dennoch die Segel streichen.

In der Serie A blieben die Römer an vier der letzten fünf Spieltage siegreich. Aus den letzten fünf Liga-Spielen holte nur Meister Inter Mailand einen Punkt mehr als Lazio. Durch die guten letzten Ergebnisse ist der Hauptstadtklub wieder auf Tuchfühlung mit dem fünften Platz, der die Teilnahme an der Champions League bedeutet.

Auf diesem fünften Rang steht aktuell Stadtrivale AS Rom mit vier Punkten Vorsprung auf die Laziali. Im Kampf um die Königsklasse ist daher ein Sieg am Samstag Pflicht. Wettbewerbsübergreifend haben die Biancocelesti aber nur zwei ihrer letzten sechs Pflichtspiele in der Fremde für sich entschieden und die übrigen vier alle verloren. Fünf Mal in diesen letzten sechs Auswärtspartien gab es auch Gegentreffer, was zusätzlich ein weiterer Grund für unsere Monza Lazio Rom Prognose ist, dass beide Teams treffen. Spielt ihr, wie wir, diese Wette bei Happybet, dann solltet ihr euch vor der Tipp-Abgabe unbedingt den Happybet Sportwetten Bonus ansehen.

Unser Monza - Lazio Rom Tipp: „Beide Teams treffen“

Auch wenn Lazio Rom zuletzt des Öfteren als Sieger vom Feld ging, waren die Ergebnisse äußerst knapp. Von den letzten sechs Pflichtspiel-Siegen der Laziali waren allein fünf mit nur einem Tor Unterschied. Der verbliebene war ein 4:1-Heimerfolg gegen das mehr als abgeschlagene Schlusslicht Salernitana. Insofern können wir uns auch nicht zu einer Wette auf die Römer durchringen. Stattdessen ist für uns eine Torwette die bessere Alternative, zumal Monza trotz schwacher Ergebnisse in den vergangenen Wochen meistens seinen Treffer gemacht hat - vor allem, wenn der Klub zu Hause ran durfte.