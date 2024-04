Monza - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 07.04.2024

Unser Monza - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 07.04.2024 lautet: Für die Buchmacher sind die Gäste am Sonntag im Stadio Brianteo die klaren Favoriten. Wir schätzen die Lage im Wett Tipp heute aber anders ein und sehen die Hausherren vorne.

Im Februar verpflichtete SSC Neapel mit Francesco Calzona schon den dritten Coach in dieser Saison. Der ehemalige Assistent von Ex-Cheftrainer Luciano Spalletti sollte das Jahr für den amtierenden italienischen Meister im Endspurt irgendwie retten. Der neue Mann fügte sich auch gut ein. Doch nun sind die „Partenopei“ wieder seit vier Pflichtspielen ohne Sieg und drohen das internationale Geschäft zu verpassen. Umso wichtiger ist das Spiel am Sonntag in Monza.

Darum tippen wir bei Monza vs Neapel auf „Doppelte Chance 1X“:

Napoli konnte nur eines der letzten 10 Gastspiele gewinnen

Die SSC ist seit 4 Pflichtspielen ohne Sieg

Die Biancorossi haben lediglich eines der vergangenen 5 Heimspiele verloren



Monza vs Neapel Quoten Analyse:

In der Serie-A-Tabelle hat die AC nur drei Punkte Rückstand auf die SSC. Trotzdem schlagen sich die Buchmacher bei der Monza vs Neapel Prognose ziemlich deutlich auf die Seite der Gäste.

Monza vs Neapel Prognose: Zeigt Napoli Reaktion auf die jüngste Pleite?

Im Sommer 2022 ist Monza erstmals in die Serie A aufgestiegen. Der Neuling spielte nach einem holprigen Start am Ende eine tolle Saison und hatte mit Platz 11 sowie 21 Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone nicht das geringste mit dem Abstiegskampf zu tun. Auch in diesem Jahr haben es sich die „Brianzoli“ im gesicherten Mittelfeld bequem gemacht. Nach 30 Spieltagen haben die „Biancorossi“ ein Polster von 17 Zählern auf den ersten Abstiegsrang.

Ab Ende Oktober hatte die AC daheim ein paar Probleme und aus sechs Heimspielen in Serie nur fünf Punkte geholt. Doch die Lombarden haben sich wieder gefangen und gewannen drei der jüngsten fünf Partien im heimischen Stadio Brianteo (1U, 1N). Auch die Auswärtsbilanz ist mit lediglich vier Niederlagen aus den vergangenen 13 Gastspielen recht ordentlich (5S, 4U). Am vergangenen Wochenende setzte es in Unterzahl eine knappe 0:1-Pleite beim FC Torino.

Francesco Calzona, der hauptberuflich Trainer der Nationalmannschaft der Slowakei ist und mit den „Sokoli“ im Sommer die EM in Deutschland bestreitet, hat in Neapel einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. So suchen die Verantwortlichen aktuell einen neuen Cheftrainer. Wunschkandidat soll hier Antonio Conte sein. Ob der neue Coach mit der SSC im kommenden Jahr international spielen darf, ist noch ungewiss. Nach der 0:3-Heimpleite am Samstag gegen Bergamo hat sich das Thema „Königsklasse“ wohl erledigt.

Der Rückstand auf Rang 4 beträgt zwölf Punkte. In der aktuellen Form wird auch der Kampf um die Europa- oder Conference League schwer. Calzona ging mit seinem Team nach dem letzten Spiel hart ins Gericht. Die Mannschaft sei fragil, sei keine Einheit und lasse jegliche Stabilität vermissen. In der Auswärtstabelle steht Napoli mit 23 Punkten (6S, 5U, 4N) auf Rang 4. Von den letzten zehn Pflicht-Gastspielen konnte die SSC aber nur eines gewinnen.

Monza - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 0:1 FC Turin (A), 1:0 Cagliari Calcio (H), 3:2 Genua (A), 1:4 AS Rom (H), 2:0 Salernitana (A)

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:3 Atalanta Bergamo (H), 1:1 Inter Mailand (A), 1:3 FC Barcelona (A), 1:1 FC Turin (H), 2:1 Juventus (H)

Letzte 5 Spiele Monza vs Neapel: 0:0 (A), 2:0 (H), 0:4 (A), 2:2 (A), 0:0 (H)



In den Fußball-Datenbanken finden sich gerade mal neun Duelle zwischen Monza und Napoli. Die „Brianzoli“ können die Bilanz überraschend ausgeglichen gestalten. So führt die SSC den Vergleich nur knapp mit drei Siegen zu zwei Niederlagen an. Vier Mal endete diese Paarung mit einer Punkteteilung. So auch im Hinspiel, als es zu Gast bei den „Partenopei“ ein torloses Remis gab. Steht auch dieses Mal nach 90 Minuten ein Unentschieden auf der Anzeigetafel, bekommt ihr dafür bei Betway eine Quote von 3,75.

Unser Monza - Neapel Tipp: Doppelte Chance 1X

Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg muss Napoli dringend eine Reaktion zeigen, sonst wird es auch im Kampf um die Europa- oder Conference League-Plätze eng. Doch mehr als einen Punkt trauen wir den Gästen nicht zu. Das hat einerseits mit den Hausherren zu tun, die eine solide Saison spielen und zuletzt recht form- und heimstark waren. Zudem kann sich die Bilanz der AC gegen die SSC sehen lassen.