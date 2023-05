Monza - Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 14.05.2023

Unser Monza - Neapel Tipp zum Serie A Spiel am 14.05.2023 lautet: Vier Spieltage vor dem Ende der Saison geht es sowohl für Aufsteiger Monza als auch den neuen italienischen Meister um nichts mehr. Wir tendieren zu einem müden Kick mit wenigen Toren.

Monza gelang am vergangenen Sonntag beim FC Turin ein Last-Minute-Remis. Bis zur 86. Spielminute waren die Gastgeber in Front. Als alles bereits auf einen knappen Heimsieg hindeutete, schlugen die Gäste in Form von Gianluca Caprari eiskalt zu und kamen zum nicht unverdienten Endstand.

Napoli lud jüngst zum Kräftemessen mit dem AC Florenz. In einem Match auf überschaubarem Niveau sorgte Victor Osimhen mit seinem verwandelten Elfmeter in der Schlussphase für die Entscheidung. Zuvor hatte der 24-jährige Nigerianer bereits einen Strafstoß vergeben.

Da es für beide Konkurrenten in dieser Saison um nichts mehr geht, raten wir von einer Drei-Weg-Wette ab, tendieren aber zu einem defensiv geführten Match mit weniger als 2,5 Toren. Für diesen Spielausgang hat Bwin eine Quote von 1,87 im Gepäck.

Darum tippen wir bei Monza vs Neapel auf „Unter 2,5 Tore“:

Monza absolvierte 4 der letzten 5 Serie A Begegnungen mit weniger als 2,5 Toren.

Napoli bestritt wettbewerbsübergreifend (CL und Serie A) 7 Paarungen mit weniger als 2,5 Treffern.

Beide Ansetzungen im Stadio Brianteo zwischen Monza und Neapel endeten mit weniger als 2,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Monza vs Neapel Quoten Analyse:

Die Quoten lassen auf die Gäste aus der drittgrößten Stadt Italiens als Favoriten schließen. Für den Auswärtssieg halten die Bookies eine durchschnittliche Monza Neapel Quote in Höhe von 1,70 bereit.

Wer den Hausherren hingegen einen Dreier zutraut, darf sich im Erfolgsfall über den ca. 4,75-fachen Wetteinsatz freuen.

In Bezug auf die Anzahl der zu erwartenden Tore halten sich die Wettanbieter bedeckt und offenbaren weder eine Tendenz zu mehr bzw. weniger als 2,5 Toren.

Wer als Kunde aus Deutschland den maximalen Gewinn herausholen möchte, sollte sich einen Wettanbieter ohne Steuer suchen.

Monza vs Neapel Prognose: „Kann Neapel die Konzentration aufrechterhalten?“

Die Brianzoli spielten eine sehr beeindruckende Saison. Kaum ein Tipp-Freund hätte den Aufsteiger vier Spieltage vor Saisonende im gesicherten Mittelfeld gesehen. Der Vorsprung zur Abstiegszone beträgt stolze 19 Punkte und kann bei nur noch vier ausstehenden Begegnungen nicht mehr eingebüßt werden.

Nur eines der jüngsten fünf Heimspiele musste Monza mit einer Niederlage abschreiben. Diesem einen Misserfolg stehen auf der anderen Seite zwei Remis und zwei Siege gegenüber. Der Aufsteiger legte kürzlich im Stadio Brianteo eine defensive Spielweise an den Tag und absolvierte vier von sechs Begegnungen mit weniger als 2,5 Toren.

Neapel stellt den vermeintlich dicksten Brocken der kommenden vier Liga-Ansetzungen dar. Weiterhin gilt es bis zum Ende der Saison gegen Sassuolo, Lecce und Atalanta zu bestehen.

Mit satten 17 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Juventus Turin steht der SSC Neapel bereits vorzeitig als italienischer Meister fest. Nach 33 Jahren ohne Titel dürfen die Verantwortlichen den insgesamt dritten Scudetto feiern.

Monza - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Monza: 1:1 FC Turin (SA, A), 1:1 AS Rom (SA, H), 2:0 Spezia (SA, A), 3:2 Florenz (SA, H), 1:0 Inter (SA, A).

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:0 Florenz (SA, H), 1:1 Udinese (SA, A), 1:1 Salernitana (SA, H), 1:0 Juventus (SA, A), 1:1 AC Milan (CL, H).

Letzte 5 Spiele Monza vs. Neapel: 0:4 (SA, A), 2:2 (SB, A), 0:0 (SB, H), 1:2 (SB, A), 0:1 (SB, H).

Inwiefern die kommenden vier Liga-Partien ernst genommen werden, wird sich zeigen. Bereits zuletzt waren die Ergebnisse nur bedingt von Erfolg gekrönt. Neben dem Ausscheiden in der Königsklasse standen auch in der Serie A nur zwei Siege in den vergangenen fünf Begegnungen zu Buche, weiterhin wurden dreimal die Punkte geteilt.

Trotz allem agieren die Blauen als auswärtsstärkstes Team der Liga und gaben vor allem defensiv eine sehr gute Figur ab. Neun der 17 Paarungen in gegnerischen Gefilden endeten als „Clean Sheet“.

Das Hinspiel war eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 4:0 an Neapel. Als überragender Mann galt Khvicha Kvaratskhelia, der mit zwei Toren glänzte.

Unser Monza - Neapel Tipp: „Unter 2,5 Tore“

Beide Konkurrenten legten zuletzt eine defensive Spielweise an den Tag und ließen nur wenig zu. Vor allem Napoli beeindruckte in dieser Saison in fremden Stadien mit einer sehr guten Viererkette. Nur neun Auswärtstore hat diese bisweilen zugelassen.

Die Partenopei ist in sämtlichen Mannschaftsbereichen besser besetzt und zeigt beinahe den sechsfachen Kader-Marktwert gegenüber dem Underdog auf. Die Lombarden kommen aber über den Teamgeist bzw. die komplette Mannschaft und haben in dieser Saison für die eine oder andere Überraschung gesorgt.