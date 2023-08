Muller - Djokovic Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2023

Unser Muller - Djokovic Tipp zum US Open Spiel lautet: Novak Djokovic brennt auf seinen vierten US-Open-Titel. Ein Sieg gegen Muller befördert ihn zurück an die Spitze der Weltrangliste.

Die Losfee meinte es gut mit dem 36-jährigen Djoker und hat für mehrere machbare Aufgaben auf dem Weg hin zu einem möglichen vierten US-Open-Titel gesorgt. In der ersten Runde sollte der Serbe keine größeren Probleme haben. Während Djokovic seine Vorbereitung mit dem Titel in Cincinnati beenden konnte, ist die Form seines französischen Kontrahenten deutlich schwächer.

Alexandre Muller sitzt derzeit auf einer Serie von sechs Niederlagen in Folge. Der Franzose startet 2023 zum ersten Mal überhaupt im Hauptfeld von Flushing Meadows. Zudem ist es der erste Vergleich auf Tour-Ebene zwischen Muller und Djokovic. Unser Tipp: „Djokovic gewinnt ohne Satzverlust“, mit einer Wettquote von 1,22 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Muller vs Djokovic auf „Djokovic gewinnt ohne Satzverlust“:

Djokovic hat bereits 3 US-Open-Titel (2011, 2015, 2018) - Muller steht zum ersten Mal im Hauptfeld von Flushing Meadows.

Djokovic steht nach seinem Titel in Cincinnati bei 5 Siegen in Serie - Muller verlor seine letzten 6 Matches.

Riesiges Erfahrungs-Defizit: Djokovic hat auf Hardcourt eine Bilanz von 675-122 Siegen - Muller steht bei 3-5.

Muller vs Djokovic Quoten Analyse:

Eine bessere Form hätte Novak Djokovic kaum in dieses Turnier mitbringen können. Der Serbe gewann in einem epischen Finale über fast vier Stunden in Cincinnati gegen Carlos Alcaraz. Somit feierte der dreifache US-Open-Sieger kurz vor dem letzten Grand Slam des Jahres seinen 39. Masters 1000-Titel (Rekord).

Alexandre Muller kann keine Konstanz vorweisen und reist mit einem Erstrunden-Aus in Winston-Salem im Gepäck nach New York. Dort ist er mit Quoten zwischen 15,0 und 29,0 der haushohe Außenseiter. Ein einfacher Djokovic-Sieg bringt mit einer Höchstquote von 1,01 kaum einen Gewinn. Fehlt auf eurem Wettkonto noch Guthaben, könnt ihr bei den folgenden Wettanbietern Paypal als einfache Zahlungsmöglichkeit verwenden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Muller vs Djokovic Prognose: Zurück an die Spitze

Novak Djokovic ist 36 Jahre alt, hat 39 Masters 1000-Titel ergattert (Rekord) und ist mittlerweile 23-facher Grand-Slam-Champion (Rekord). Sein Hunger ist aber weiterhin nicht gestillt und somit strebt er mit einer herausragenden Form nach seinem vierten Titel in Flushing Meadows.

Gewinnt der Djoker sein Erstrunden-Match wie erwartet, kehrt er virtuell zurück an die Spitze der Weltrangliste. Nachdem der Serbe im vergangenen Jahr nicht antreten durfte, wird er Carlos Alcaraz den zweiten US-Open-Titel in Folge streitig machen wollen. Die Bilanz von 38-5 Siegen zeugt von einem hervorragenden Jahr des Serben.

Allein seine Vorteile hinsichtlich der gesammelten Erfahrungen sind gegenüber Alexandre Muller überwältigend. Während der Djoker auf Hardcourt eine Bilanz von 675-122 Siegen vorweisen kann, ist der Begriff mickrig für die Bilanz von 3-5 Siegen auf Seiten des französischen Gegenübers noch nicht ausreichend.

Darüber hinaus hat Djokovic in diesem Jahr bereits seinen zehnten Australian-Open-Titel geholt, sowie die French Open zum dritten Mal gewonnen. In Wimbledon schrammte der Serbe nur knapp an seinem 8. Titel in Folge vorbei. Nach Siegen in 2011, 2015 und 2018 soll es nun die vierte Trophäe in Flushing Meadows sein.

Muller - Djokovic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Muller: 0:2 B. Bonzi, 1:2 J. Thompson, 0:2 E. Dalla Valle, 0:2 L. van Assche, 0:2 D. Thiem.

Letzte 5 Spiele Djokovic: 2:1 C. Alcaraz, 2:0 A. Zverev, 2:0 T. Fritz, 2:0 G. Monfils, 1:0 (Aufgabe) A. Davidovich Fokina.

Letzte 5 Spiele Muller vs. Djokovic: -

Während Djokovic fleißig über den vierten Titel bei den US Open nachdenkt, hat Muller mit seiner Teilnahme im Hauptfeld sein erstes großes Ziel erreicht. Der Franzose startet nach zwei Jahren und jeweiligen Niederlagen in der ersten Qualifikationsrunde erstmals im Hauptfeld von Flushing Meadows.

Im Gegensatz zur Return-Maschine aus Serbien ist Muller ein inkonstanter Spieler, wie seine Bilanz von 8-9 Siegen eindrucksvoll belegt. Nach sechs Niederlagen in Folge darf im Vorfeld dieses Erstrunden-Matches durchaus von fehlender Form auf Seiten des Herausforderers gesprochen werden.

Die Nummer 85 der Welt hat ihren letzten Sieg auf Tour-Ebene beim letzten Grand-Slam in Wimbledon gefeiert. Dort schied Muller nach einem Erstrunden-Sieg (3:1 vs. Rinderknech) in der zweiten Runde gegen Carlos Alcaraz aus (0:3).

In seinen vergangenen sechs Matches hat sich der 26-Jährige Franzose nur einen einzigen Satzgewinn gesichert. Gegen den Djoker erwarten wir eine erneute Niederlage ohne Satzgewinn. Kann Muller den großen Favoriten zumindest einmal in einen Tiebreak zwingen, wartet bei Interwetten eine Quote von 4,00.

Unser Muller - Djokovic Tipp: Djokovic gewinnt ohne Satzverlust

Form und Saison von Novak Djokovic sind hervorragend. Zudem hat der Serbe eine vermeintlich einfache Auslosung erwischt, die mit einem Erstrunden-Match gegen Alexandre Muller beginnt. Während sich der Djoker mit seinem 355. Grand-Slam-Sieg auf dem Weg in Richtung seines vierten US-Open-Titel machen könnte, hat sein Konkurrent überhaupt erst zwei Matches bei einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.