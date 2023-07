Murray - Tsitsipas Tipp, Prognose & Quoten | Wimbledon 2023

Unser Murray - Tsitsipas Tipp zum Wimbledon 2023 Spiel lautet: Der an fünfter Stelle gesetzte Stefanos Tsitsipas hat sich in einem Fight über zwei Tage gegen Thiem durchgesetzt. Murray hingegen kann mit vollen Kräften in diesen Showdown starten.

Die Vorbereitungen auf das prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier in Wimbledon sorgten bei Tsitsipas für Ernüchterung. Der Grieche gewann in drei Turnieren nur ein einziges Match. Gegen Dominic Thiem konnte er sich noch knapp durchsetzen, doch in der zweiten Runde spielt er nicht nur gegen Andy Murray, sondern ebenso das Publikum.

Murray ist Brite, hat in Wimbledon bereits zwei Titel ergattern können und zählte einst zu den besten Rasenspielern des Planeten. Auf Challenger-Ebene holte er sich mit drei Titeln neues Selbstvertrauen. Wir halten ihn in diesem spannenden Duell für den Favoriten und setzen mit einer Quote von 1,65 bei bet3000 auf „Sieg Murray“.

Darum tippen wir bei Murray vs Tsitsipas auf „Sieg Murray“:

Murray zeigte in der ersten Runde eine Vintage-Performance, siegte 3:0 und gab insgesamt nur 4 Spiele ab.

Tsitsipas ging gegen Thiem über 5 Sätze, um seine Wimbledon-Bilanz auf 6:5 zu stellen - Murray steht bei 61-12 Siegen.

Murray gewann 2022 den letzten Vergleich mit 2:0 in Stuttgart - ihr einziges Duell auf dem Rasen.

Murray vs Tsitsipas Quoten Analyse:

Andy Murray läuft mittlerweile zwar mit einer künstlichen Hüfte über den Court, doch davon war in der ersten Runde wenig zu sehen. Laut eigenen Aussagen fühlt sich der Brite in Wimbledon so fit wie lange nicht mehr. Ein gutes Zeichen, das auch die deutschen Wettanbieter mit Quoten bis zu 1,72 honorieren.

Tsitsipas ist in diesem Blockbuster eine schwer einzuschätzende Variable. Der Grieche rangiert auf dem fünften Platz der ATP-Weltrangliste - seine Vorbereitung auf Wimbledon ließ dennoch zu wünschen übrig. In jedem Fall sehen ihn die Buchmacher mit Quoten zwischen 2,10 und 2,25 in diesem Match als Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Murray vs Tsitsipas Prognose: Vintage-Murray mit Vorteilen

Andy Murray kennt Wimbledon wie kaum ein anderer Spieler in diesem Teilnehmerfeld. Der 36-Jährige hat schon zwei Titel auf dem heiligen Rasen von London ergattert (2013, 2016) und blickt auf eine fantastische Wimbledon-Bilanz von 61-12 Siegen.

Beim Blockbuster gegen Tsitsipas ist dem schmerzerprobtem Altstar die Unterstützung des Publikums gewiss. In seinem souveränen Auftaktsieg gegen Landsmann und Trainingspartner Peniston gab Murray auf dem Centre Court insgesamt nur 4 Spiele ab.

Im Laufe des Matches präsentierte sich der dreifache Grand-Slam-Sieger mit flüssigen Bewegungsabläufen und perfektem Rasenspiel. Murray gewann beispielsweise alle 17 Punkte, in denen er ans Netz ging.

Zudem war der Brite sich in der Vorbereitung auf den Rasenklassiker nicht zu schade, auf den zweitklassigen Challenger-Turnieren anzutreten. Mit Erfolg: Murray gewann drei Turniere, eines auf Sand und zuletzt zwei in Folge auf der grünen Fläche.

Murray - Tsitsipas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Murray: 3:0 R. Peniston, 0:2 A. De Minaur, 2:0 A. Cazaux, 2:0 N. Borges, 2:0 D. Stricker.

Letzte 5 Spiele Tsitsipas: 3:2 D. Thiem, 1:2 Y. Hanfmann, 0:2 N. Jarry, 2:1 G. Barrere, 1:2 R. Gasquet.

Letzte 5 Spiele Murray vs. Tsitsipas: 2:0, 2:3

Beim Wühlen in der Vergangenheit finden wir zwei Duelle zwischen Murray und Tsitsipas. 2021 endete das Aufeinandertreffen bei den US Open mit einem 3:2-Sieg für den Griechen. Den bisher einzigen Vergleich auf dem Rasen trugen die Beiden 2022 in Stuttgart aus. Dieser ging mit 2:0 souverän an die ehemalige Nummer 1 der Welt.

Im Gegensatz zum Quotenfavoriten trat Tsitsipas im Vorfeld bei drei Rasenturnieren an. Von erfolgreichen Teilnahmen kann definitiv nicht gesprochen werden: In drei Turnieren feierte die Nummer 5 der Welt nur einen einzigen Sieg - ein knapper 2:1-Erfolg gegen den Franzosen Gregoire Barrere.

Der 24-Jährige sucht seit der deutlichen Viertelfinal-Niederlage von Roland Garros nach seiner Form. Damals schlug ihn Carlos Alcaraz vernichtend mit 3:0. Tsitsipas fehlte die Energie und er bekam keinen Fuß auf den Court. Das Thema „Kraft“ könnte nach seinem Fünf-Satz-Sieg in 3:56 h gegen Thiem erneut aufkommen.

Erwartet ihr eine dominante Vorstellung von Murray und einen erneuten 3:0-Sieg des Briten, könnt ihr zum Beispiel in der Bet3000 App eine Quote von 3,60 erhalten.

Unser Murray - Tsitsipas Tipp: Sieg Murray

Für Murray ist es 2023 bereits der zweite Auftritt auf dem Centre Court. Ohnehin spricht die immense Erfahrung in London sowie die Form auf Rasen für den zweifachen Wimbledon-Sieger, der mit einer einwandfreien Leistung in der ersten Runde seine Favoritenstellung gegen Tsitsipas untermauert hat.