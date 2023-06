Musetti - Tiafoe Tipp, Prognose & Quoten | ATP 250 Stuttgart

Unser Musetti - Tiafoe Tipp zum ATP 250 Stuttgart Spiel lautet: Auf dem Papier ist Frances Tiafoe im Viertelfinale von Stuttgart der leichte Favorit. Den besseren Eindruck auf Gras hat aber sein Gegner Lorenzo Musetti gemacht.

Bei den Boss Open 2023 in Stuttgart trennt sich langsam die Spreu vom Weizen. So kommt es am Freitag im Viertelfinale zum Duell zwischen Frances Tiafoe und Lorenzo Musetti, der Nummer 3 und der Nummer 6 der Setzliste. Der Italiener war auf dem Weissenhof im Vorjahr noch in Runde 1 ausgeschieden. Der US-Profi geht dagegen das erste Mal bei dem ATP 250 Event im „Ländle“ an den Start. Für die Buchmacher ist Tiafoe in der Runde der letzten Acht der leichte Favorit. Wir schätzen die Ausgangslage etwas anders ein und spielen mit einer Quote von 2,72 bei Betano die Wette „Sieg Musetti“.

Darum tippen wir bei Musetti vs Tiafoe auf „Sieg Musetti“:

Musetti führt den direkten Vergleich gegen Tiafoe an

Der Italiener hat den US-Profi schon im Mai 2023 beim Masters in Rom geschlagen

Rasen ist der schwächste Belag der Nummer 12 der Welt

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Musetti vs Tiafoe Quoten Analyse:

Auch in der Weltrangliste liegen beide Spieler nah beieinander. Tiafoe hat im ATP-Ranking auf Rang 12 die Nase vorne. Doch Musetti folgt auch schon auf Platz 17. Anhand dieser Ausgangslage haben sich die Tennis-Buchmacher eine Meinung gebildet. Für sie ist der US-Amerikaner mit Siegquoten im Schnitt von 1,47 der Favorit. Für einen Erfolg des Italieners gibt es durchschnittliche Siegquoten von 2,69.

Musetti vs Tiafoe Prognose: Kann Musetti für eine Überraschung sorgen?

Bei den French Open 2021 hatte Musetti erstmals bei einem Major die vierte Runde erreicht. Dieses Kunststück konnte der Italiener in Roland Garros in diesem Jahr wiederholen. Über Ymer (ATP Nr. 62), Shevchenko (ATP Nr. 92) und Norrie (ATP Nr. 13) zog der Mann aus der Toskana auch dieses Mal in Paris in die Runde der letzten 16 ein. Dabei blieb der 21-jährige ohne Satzverlust. Im Achtelfinale gegen Carlos Alcaraz war Musetti beim 3:6, 2:6, 2:6 dann aber chancenlos.

Der Italiener setzte sich in der ersten Runde der Boss Open 2023 mit 7:6, 6:3 gegen Borna Gojo (ATP Nr. 111) durch. Danach folgte ein 6:3, 6:3 gegen Gregoire Barrere (ATP Nr. 58). In dieser Saison steht Musetti bei 18 Siegen und 13 Niederlagen. Auf dem Weg ins Viertelfinale des Masters 2023 in Monte Carlo konnte die Nummer 17 der Welt Novak Djokovic mit 4:6, 7:5, 6:4 schlagen. Danach erreichte der Mann aus Carrara auch beim ATP 500 in Barcelona das Halbfinale.

Frances Tiafoe gehört seit seinem Einzug ins Halbfinale der US Open 2022 zu den spannendsten Jungstars der Szene neben Caspar Ruud oder Carlos Alcaraz. Zuvor hatte der US-Amerikaner bei einem Grand Slam nie die vierte Runde überstanden. In der laufenden Saison sicherte sich der Mann aus Maryland in Houston seinen ersten Titel auf Sand. Bei den French Open 2023 zog der 25-jährige erstmals in die dritte Runde ein. Dort folgte dann aber das Aus gegen Alexander Zverev in vier Sätzen.

In Stuttgart bekam es Tiafoe in der Runde der letzten 16 mit Jiri Lehecka (ATP Nr. 37) zu tun und setzte sich glatt in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:4 durch. Hier überzeugte die Nummer 3 der Setzliste mit 9 Assen und einer Gewinnrate von 84 Prozent (37/44) nach seinem ersten Aufschlag. Damit steht der US-Profi zum 29. Mal auf der ATP-Tour in einem Viertelfinale. Zum dritten Mal glückte ihm das auf Gras. 2023 steht die Nummer bei einer Bilanz von 24 Siegen und 10 Niederlagen.

Musetti - Tiafoe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Musetti: 2:0 Barrere, 2:0 Gojo, 0:3 Alcaraz, 3:0 Norrie, 3:0 Shevchenko

Letzte 5 Spiele Tiafoe: 2:0 Lehecka, 1:3 Zverev, 3:1 Karatsev, 3:0 Krajinovic, 1:2 Musetti

Letzte Spiele Musetti vs Tiafoe: 2:1, 0:1, 2:1, 1:2, 2:1

Beide Spieler trafen schon fünf Mal aufeinander. Nach zwei Challenger-Duellen im Jahr 2020 war die Bilanz noch ausgeglichen. 2021 in Acapulco und 2023 in Rom setzte sich Musetti auf der ATP-Tour jeweils mit 2:1 Sätzen durch. Die Statistik wird noch durch einen Aufgabe-Sieg von Tiafoe beim United Cup 2023 vervollständigt.

Unser Musetti - Tiafoe Tipp: Sieg Musetti

Tiafoe kommt auf Gras auf eine Karriere-Bilanz von 23:17. Auf Sand- und Hartplätzen fühlt sich der US-Profi aber bedeutend wohler. Musetti zeigte dagegen im Achtelfinale von Stuttgart eine außergewöhnlich gute Leistung. Der Italiener wehrte alle sieben Breakbälle ab, zeigte sensationelle Rückhand-Schläge und konnte sich in den wichtigen Momenten auf seinen Aufschlag verlassen. Zudem weiß er, wie man Tiafoe schlägt. So trauen wir der Nr. 17 der ATP-Weltrangliste im Viertelfinale eine kleine Überraschung zu.