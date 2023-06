Nantes – Angers Tipp, Prognose & Quoten | 03.06.2023

Unser Nantes - Angers Tipp zum Ligue 1 Spiel am 03.06.2023 lautet: Zehn Jahre Erstklassigkeit stehen bei Nantes auf dem Spiel. Um die Klasse zu halten, muss gegen Angers ein Sieg resultieren und zudem darf Auxerre im Parallelspiel nicht gegen Vizemeister Lens gewinnen. Ob die „Kanarienvögel“ ihre Hausaufgaben machen, ist jedoch fraglich.

Der Tabellen-17. Nantes zeigte sich zuletzt im Match gegen OSC Lille kämpferisch, musste am Ende aber dennoch eine knappe 1:2-Pleite in Kauf nehmen. Dabei legten die Gäste einen starken Auftakt hin und gingen bereits nach 18 Minuten durch Quentin Merlin in Front. Zwei Foulelfmeter nach dem Seitenwechsel drehten die Partie zu Gunsten der Gastgeber.

Das Tabellenschlusslicht aus Angers steht bereits seit 30. April 2023 als Absteiger fest. Nach sechs sieglosen Begegnungen am Stück (1U, 5N) hat die Elf von Trainer Alexandre Dujeux kürzlich mit einem 2:1 gegen Troyes bewiesen, dass sie noch gewinnen kann. Lilian Rao-Lisoa erzielte erst in der 94. Minute den Siegtreffer.

Ein Triumph der Gastgeber ist schlichtweg zu niedrig bewertet. Wir trauen jedoch beiden Teams mindestens ein Tor zu. Für diesen Sportwetten-Tipp hält NEObet eine Quote von 1,84 bereit.

Darum tippen wir bei Nantes vs Angers auf „Beide Teams treffen“:

Nantes braucht 3 Punkte, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Seit dem fixen Abstieg spielte Angers besser und netzte in den letzten 4 Auswärtsspielen in Serie ein.

6 der jüngsten 7 Duelle im Stade de la Beaujoire zwischen beiden Mannschaften brachten Tore auf beiden Seiten mit sich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nantes vs Angers Quoten Analyse:

Anhand der Quoten am Drei-Weg-Markt gibt es kaum einen Zweifel am Sieg der Gastgeber. Eine Tatsache, die anhand einer Nantes Angers Quote in Höhe von ca. 1,33 untermauert wird. Durchaus beeindruckend, da die „Kanarienvögel“ keines der letzten vier Heimspiele gegen das Tabellenschlusslicht gewonnen haben (3U, 1N).

Die vergangenen vier Ansetzungen in Nantes endeten aber mit Toren auf beiden Seiten. Am Markt „Beide Teams treffen“ offenbaren die Wettanbieter eine sehr ausgeglichene Quotenverteilung. Deutsche Sportwetten-Tipper, die mehr Rendite aus ihren Wetten herausholen möchten, sollten bei einem Buchmacher ohne Steuer wetten.

Nantes vs Angers Prognose: „Wer gewinnt den Abstiegskrimi?“

Anfang Mai dieses Jahres wurde Pierre Aristouy als neuer Trainer bei den Gelb-Grünen vorgestellt. Mit ihm sollte die Mission „Klassenerhalt“ angegangen werden. Der neue Coach wartet nach drei Pflichtspielen weiterhin auf den ersten Triumph. Dabei kamen zwei Niederlagen gegen Lille (1:2) und Montpellier (0:3) sowie ein Remis gegen den FC Toulouse (0:0) zum Vorschein. Immerhin brachte der vergangene Matchday mit dem 1:2 gegen Lille den ersten Torerfolg mit sich.

Um gegen Angers zu bestehen, bedarf es einer deutlichen Leistungssteigerung. Vor allem gilt es aber, an der eigenen Heimstärke, die schlichtweg nicht vorhanden ist, zu arbeiten. Seit sieben Begegnungen im Stade de la Beaujoire warten die Kicker aus dem Westen Frankreichs auf ein Erfolgserlebnis (3U, 4N).

Da der Rückstand auf das rettende Ufer bereits zwei Punkte beträgt, ist der Klassenerhalt aus eigener Kraft nicht mehr möglich. Gegen das Tabellenschlusslicht muss ein Dreier her und gleichzeitig darf Auxerre nicht gegen den Vizemeister gewinnen. Auf dem Team lastet ein enormer Druck.

Die schon abgestiegenen Gäste aus Angers haben diesen nicht und können befreit aufspielen. Ein Umstand, der sich durch vier Punkte aus den letzten beiden Liga-Duellen bemerkbar macht.

Nantes - Angers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nantes: 1:2 Lille (L1, A), 0:3 Montpellier (L1, H), 0:0 Toulouse (L1, A), 0:2 Straßburg (L1, H), 0:2 Brest (L1, A)

Letzte 5 Spiele Angers: 2:1 Troyes (L1, H), 2:2 Reims (L1, A), 1:3 Marseille (L1, A), 1:2 Monaco (L1, H), 2:4 Rennes (L1, A)

Letzte 5 Spiele Nantes vs. Angers: 4:2 n. E. (Pokal, A), 0:0 (L1, A), 1:1 (L1, H), 4:1 (L1, A), 3:1 (L1, A)

Nach sechs Auswärtsniederlagen am Stück schaute für Angers kürzlich in Reims sogar ein 2:2-Remis heraus. Dabei zeigte man Moral und fand zweimal nach einem Rückstand wieder zurück ins Spiel. Vor allem scheint es dem seit März 2023 an der Seitenlinie agierenden Coach Alexandre Dujeux gelungen zu sein, die Offensive zu beleben. Vier Tore in den vergangenen zwei Begegnungen sprechen für sich.

Beide Konkurrenten standen sich kürzlich im Achtelfinale des Coupe de France gegenüber. In diesem Duell brachte die reguläre Spielzeit mit einem 1:1 keine Entscheidung mit sich. Erst im Elfmeterschießen setzte sich Nantes durch.

Unser Nantes – Angers Tipp: „Beide Teams treffen“

Nantes greift nach dem letzten Strohhalm, um die Klasse zu halten. Die Chancen stehen schlecht. Aus eigener Kraft ist ein Verlassen der Abstiegszone nämlich nicht mehr möglich. Die zuletzt erbrachten Ergebnisse unter dem neuen Coach Pierre Aristouy spenden zudem wenig Mut. In den drei Begegnungen unter seiner Leitung stellte er dreimal um und agierte im 3-4-1-2, 3-4-2-1 und zuletzt im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung.

Gegen das Tabellenschlusslicht ist vor allem die Offensive um Neuner Mostafa Mohamed, auf dem nach acht Saisontoren sämtliche Hoffnungen ruhen, gefragt. Über die Außen erhält der Mittelstürmer vermutlich Unterstützung von Ludovic Blas und Quentin Merlin, der gegen Lille traf.