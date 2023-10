Neapel - AC Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Unser Neapel - AC Mailand Tipp Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.10.2023 lautet: In einem Spiel ohne wirklichen Favoriten sehen wir bei unserem Wett Tipp heute ganz leichte Vorteile für AC Mailand, viele Tore erwarten wir jedoch nicht.

Darum tippen wir bei Neapel vs AC Mailand auf „DC X/2 & Unter 3,5 Tore“:

Neapel vs AC Mailand Quoten Analyse:

Als wahrscheinlichstes Ergebnis sehen die Bookies eine 1:1 Punkteteilung an und vergeben dafür eine Quote von 6,75, was für einen Risikotipp auf ein genaues Endergebnis recht niedrig ist.

Neapel vs AC Mailand Prognose: Kann Milan die Tormaschine mal wieder zum Laufen bringen?

In den letzten vier Pflichtspielen kommen die Mailänder wettbewerbsübergreifend jedoch nur auf ein mageres Törchen. In der aktuell laufenden Champions League Gruppenphase blieb man noch ohne eigenen Treffer, zuletzt ging man gegen Paris Saint-Germain mit 0:3 unter.

Mit 6,1 Torschüssen ballern die Neapolitaner das runde Leder öfter als jede andere Mannschaft in der Serie A auf den gegnerischen Kasten. Zudem führen sie die Liga mit 59% Ballbesitz und einer Passgenauigkeit von 89% an.

Neapel - AC Mailand Statistik & Bilanz:

Die letzten drei Ligaspiele in Neapel konnten die Rossoneri jedoch für sich entscheiden. In den letzten sieben Pflichtspielen gegeneinander fielen im Schnitt 1,85 Tore. Ein ähnliches Ergebnis erwarten wir am kommenden Sonntag, vor allem da beide Teams auf verletzte Spieler in den Offensivreihen verzichten müssen.