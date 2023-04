Neapel - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 18.04.2023

Unser Neapel - AC Milan Tipp zum Champions League Spiel am 18.04.2023 lautet: Beim italienischen Königsklassen-Duell zwischen Neapel und Milan ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Das Rückspiel verspricht allerdings Tore auf beiden Seiten.

Am Dienstagabend kommt es im Monat April 2023 schon zum dritten Duell zwischen SSC Neapel und AC Milan. Die ersten beiden Aufeinandertreffen, in der Serie A und im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales in der Vorwoche gingen jeweils ohne Gegentor an die Rossoneri. Die Partenopei dürfen nach der knappen 0:1-Niederlage im Giuseppe Meazza aber noch auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Für die Buchmacher sind die Gastgeber im Rückspiel auch die recht klaren Favoriten. Wir gehen bei der Partie etwas vorsichtiger vor und entscheiden uns mit einer Quote von 2,00 bei Bet3000 für die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Neapel vs AC Milan auf „Beide Teams treffen“:

Hier treffen die beiden besten Angriffsreihen der Serie A aufeinander.

Neapel hat in dieser CL-Saison schon 14 Heimtore erzielt.

Milan hat in den letzten 8 Liga-Gastspielen bei der SSC immer ins Schwarze getroffen (insgesamt 16 Tore).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs AC Milan Quoten Analyse:

In der Serie A ist die SSC der souveräne Tabellenführer. Milan folgt erst mit 22 Punkten Rückstand auf Rang 4. Da Napoli auch das zweitbeste Heimteam der Liga ist, schlagen sich die Buchmacher bei der Neapel vs AC Milan Prognose recht deutlich auf die Seite der Hausherren, was ihr auch in den Apps der Bookies prüfen könnt.

Ein Heimsieg wird nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,77 belohnt. Auf der Gegenseite ist ein Erfolg der Gäste mit Quoten im Schnitt von 5,04 aus Sicht der Bookies deutlich weniger wahrscheinlich.

Neapel vs AC Milan Prognose: Findet Neapel zurück zu alter Offensivstärke?

In der Serie A spaziert Napoli einigermaßen souverän zur dritten Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Nach 30 von 38 Spieltagen hat Neapel 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger. So dürfte der Scudetto nur noch Formsache sein. In die bisher so souveräne Saison schleichen sich aktuell mit zwei Niederlagen und nur einem Sieg aus den letzten vier Pflichtspielen ein paar kleine Probleme.

Vor allem im Sturm läuft es nicht mehr ganz so rund. Daheim gegen den Drittletzten Hellas Verona hatten die „Partenopei“ am Samstag 80 Prozent Ballbesitz, mussten sich am Ende aber mit einem 0:0 begnügen. Hier feierte immerhin der zuletzt verletzte Victor Osimhen (25 Tore in 28 Pflichtspielen) nach Verletzung in der 73. Minute sein Comeback. Seit zwölf Heimspielen in der Königsklasse sind die „Gli Azzurri“ schon ungeschlagen.

AC Milan holte in der vergangenen Spielzeit die erste Meisterschaft seit der Saison 2010/11. Nun steht der Verein vor dem ersten Einzug in ein CL-Halbfinale seit 2006/07. Die Vorzeichen stehen dabei ganz gut. Nur zweimal, 2003/04 gegen Deportivo La Coruna und 2012/13 gegen Barcelona, schieden die Rossoneri in einem CL-K.o.-Duell noch aus, nachdem sie das Hinspiel gewonnen hatten.

Falls es mit dem Gewinn des Henkelpotts doch nicht klappen sollte, darf der amtierende Meister die heimische Liga aber nicht komplett vernachlässigen. Von den letzten sechs Partien in der Serie A konnte man nur eine gewinnen. Damit sind die Mailänder auf Platz 4 abgerutscht und haben nur noch zwei Punkte Polster auf Rang 5. Das 1:1 am Wochenende nahm Coach Stefano Pioli bewusst in Kauf, da er, abgesehen von Torwart Mike Maignan, alle Kandidaten für Dienstag aus der Startelf raus rotierte.

Neapel - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:0 Hellas Verona (H), 0:1 AC Milan (A), 2:1 Lecce (A), 0:4 AC Milan (H), 4:0 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:1 Bologna (A), 1:0 Neapel (H), 0:0 Empoli (H), 4:0 Neapel (A), 1:3 Udinese (A)

Letzte Spiele Neapel vs AC Milan: 0:1 (A), 0:4 (H), 2:1 (A), 0:1 (H), 1:0 (A)

Nach 157 Pflichtspielen hat Milan mit 61 Siegen zu 47 Niederlagen im direkten Vergleich gegen Napoli die Nase vorne. In Neapel spricht die Bilanz mit 29 Erfolgen zu 25 Pleiten nur leicht für die Hausherren. Die Rossoneri haben die letzten drei Liga-Gastspiele bei den „Gli Azzurri“ allesamt gewonnen. Vor dem 1:0 im Hinspiel in der vergangenen Woche hatte es bei dieser Paarung sechs Auswärtssiege in Folge gegeben.

Unser Neapel - AC Milan Tipp: Beide Teams treffen

In diesem Duell kann trotz des Ergebnisses aus dem Hinspiel noch alles passieren. Ein Ergebnis-Tipp fällt somit schwer. Wir rechnen stattdessen mit Toren auf beiden Seiten. Bei den Hausherren bricht mit den Sperren von Anguissa und Kim eine zentrale Achse in der Defensive weg. Auf der Gegenseite können die Hausherren wieder auf Top-Stürmer Osimhen setzen, an dessen Seite auch Kvaratskhelia wieder aufblühen dürfte.