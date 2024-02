Neapel - Barcelona Tipp, Prognose & Quoten | 21.02.2024

Unser Neapel - Barcelona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.02.2024 lautet: Für beide Vereine hat die Königsklasse in dieser Saison allerhöchste Priorität. Im Wett Tipp heute sehen wir die Gäste aus Spanien im Hinspiel minimal vorne.

Im Achtelfinale der Champions League treffen am Mittwoch zwei Vereine aufeinander, die in ihren jeweiligen nationalen Ligen den eigenen Ansprüchen weit hinterherhinken. So hat die Königsklasse sowohl für die SSC Neapel als auch für den FC Barcelona eine große Bedeutung.

Auch beide Trainer stehen unter Druck und könnten bei einem Ausscheiden ihren Job verlieren. Die Wettquoten lassen bei dieser Partie nicht den geringsten Favoriten erkennen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.90 bei Oddset für die Wette „Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Neapel vs Barcelona auf „DC x/2 & Über 1,5 Tore“:

Neapel ist noch ohne Sieg gegen Barcelona

Die SSC konnte nur 2 der letzten 16 Duelle gegen spanische Vereine für sich entscheiden

Die Blaugrana sind als einziges La-Liga-Team in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen



Neapel vs Barcelona Quoten Analyse:

Beim Kaderwert haben die Katalanen mit 863 Mio. Euro zu 535 Mio. Euro etwas die Nase vorne. Da auf Seiten der SSC der Heimvorteil dazu kommt, rechnen die besten Sportwetten Anbieter am Ende aber mit einem Duell auf Augenhöhe.

Bei der Neapel vs Barcelona Prognose gibt es für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 2.64. Auf der Gegenseite wird ein Erfolg der Gäste ebenso mit einer Quote im Schnitt von 2.65 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Barcelona Prognose: Offensiv-Duell Osimhen vs Lewandowski

In Neapel versucht man verzweifelt, an die historische Vorsaison, welche den dritten Scudetto der Vereinsgeschichte brachte, anzuknüpfen. Rudi Garcia, der im vergangenen Sommer die Nachfolge von Meistercoach Luciano Spalletti angetreten hatte, wurde Mitte November wieder entlassen. Doch der Wechsel zu Trainer Walter Mazzarri brachte auch nicht die erhoffte Wende. Ganz im Gegenteil. Der neue Trainer holte in 12 Partien nur 15 Punkte. Das sind sechs weniger als der entlassene Garcia.

So wackelt auch der Stuhl von Mazzarri. In der Serie A hat die SSC im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt der vergangenen Spielzeit elf Siege weniger, sieben Niederlagen mehr und kassierte fast doppelt so viele Gegentore. Der Rückstand auf Spitzenreiter Inter beträgt 27 Punkte. Am Samstag kam mit einem Treffer in der 90. Minute ein glückliches Heim-1:1 gegen Aufsteiger CFC Genua dazu. Von den letzten elf Ligaspielen konnten die Partenopei nur drei für sich entscheiden. Immerhin steht Stürmer Victor Osimhen wieder zur Verfügung.

Vor gut drei Wochen entschied sich Barca-Coach Xavi dafür, seinen Trainerjob bei den Katalanen nach dem Ende der laufenden Saison aufzugeben. Damit wollte der Trainer der Mannschaft unter anderem neue Impulse vermitteln. Auf den ersten Blick hat das mit drei Siegen und einem Remis aus den letzten vier Spielen auch funktioniert. Doch fußballerisch konnten die Katalanen zuletzt selbst gegen schwache Gegner alles andere als überzeugen. Immerhin Robert Lewandowski kam wieder in die Gänge.

Der Pole erzielte in den drei letzten Spielen vier Treffer und steht nun bei 17 Toren in allen Wettbewerben. Am Wochenende sorgte der ehemalige Bayern-Angreifer mit einem Elfmeter in der 97. Minute für einen etwas glücklichen 2:1-Erfolg bei Celta Vigo. In La Liga liegen die Blaugrana aber weiterhin acht Punkte hinter Platz 1 zurück. Zudem ist man auch im Pokal schon ausgeschieden. Sollte Barca nun das CL-Viertelfinale verpassen, könnte es sein, dass Xavi sein Amt schon früher aufgeben müsste, als von ihm selbst geplant.

Neapel - Barcelona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 FC Genua (H), 0:1 AC Milan (A), 2:1 Hellas Verona (H), 0:0 Lazio Rom (A), 0:1 Inter Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Barcelona: 2:1 Celta Vigo (A), 3:3 Granada (H), 3:1 Deportivo Alaves (A), 1:0 Osasuna (H), 3:5 Villarreal (H)

Letzte Spiele Neapel vs Barcelona: 2:4 (H), 1:1 (A), 1:3 (A), 1:1 (H)



Im Achtelfinale der Champions-League-Saison 2019/20 trafen beide Vereine hier erstmals aufeinander. Nach einem 1:1 in Neapel setzte sich Barcelona mit einem 3:1-Heimsieg durch. In der Spielzeit 2021/22 gab es diese Paarung in der Playoff-K.o.-Runde der Europa League.

Dieses Mal endete das Hinspiel im Camp Nou mit einem 1:1. Die Katalanen zogen dann mit einem 4:2-Erfolg bei der SSC in die nächste Runde ein. In allen vier Duellen hätte die Wette „Beide Teams treffen“ Erfolg gehabt. Setzt sich diese Serie am Mittwoch fort, bekommt ihr bei Sportwetten.de dafür eine Quote von 1.55.

Weitere Infos über den Anbieter findet ihr in unserem Sportwetten.de Test.

Unser Neapel - Barcelona Tipp: DC x/2 & Über 1,5 Tore

Neapel ist alles andere als in Bestform. Zudem tun sich die „Partenopei“ daheim gegen spanische Teams sehr schwer. Von den letzten acht Heimspielen gegen Teams aus La Liga konnte die SSC nur eines gewinnen (2:1 gegen Granada 2020/21).

Sicher spielt Barca auch keine überragende Saison. In der Fremde fühlen sich die Katalanen aber in dieser Spielzeit wohler als vor den eigenen Fans. Zudem sind die Blaugrana gegen die „Gli Azzurri“ noch ohne Niederlage.

So trauen wir den Gästen am Mittwoch auch mindestens einen Punkt zu. Zudem dürften wie immer, wenn diese beiden Teams aufeinandertreffen, mindestens zwei Tore fallen.