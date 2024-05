Neapel - Bologna Tipp, Prognose & Quoten | 11.05.2024

Unser Neapel - Bologna Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 11.05.2024 lautet: Auf dem Weg zur ersten CL-Teilnahme der Vereinsgeschichte braucht der BFC nur noch wenige Zähler. Im Wett Tipp heute dürfte wieder mindestens ein Punkt hinzukommen.

In der vergangenen Serie-A-Saison wurde Neapel souveräner Meister, während sich Bologna wieder einmal mit einem Platz im grauen Mittelfeld begnügen musste. In dieser Spielzeit haben sich die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Vereinen allerdings umgekehrt. Die Rossoblu sind drauf und dran, sich erstmals für die Champions League zu qualifizieren. Die Partenopei drohen dagegen, das internationale Geschäft komplett zu verpassen. So bekommt das Duell der beiden Teams am 36. Spieltag im Stadio Diego Armando Maradona eine besondere Bedeutung.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1.70 bei Sunmaker für die Wette „Doppelte Chance x/2″

Darum tippen wir bei Neapel vs Bologna auf „Doppelte Chance x/2″:

Neapel steht in der Heimtabelle nur auf Platz 13

Bologna hat in 17 Gastspielen dieser Saison gerade mal drei Niederlagen kassiert

Die Rossoblu stehen im Ranking der Rückserie auf Rang 2

Neapel vs Bologna Quoten Analyse:

Die Partenopei stehen aktuell nur auf Rang 8. Der Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz beträgt fünf Zähler. Die Rossoblu dagegen sind Tabellenvierter und haben ein Polster von vier Punkten auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz.

Zusammen mit dem Heimvorteil schicken die besten Wettanbieter die Hausherren trotzdem als Favoriten auf den Rasen. Für einen Heimdreier bekommt ihr Quoten zwischen 2.05 und 2.12.

Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 3.48 belohnt.

Neapel vs Bologna Prognose: Kriegt die SSC nochmal die Kurve?

Nach dem Scudetto in der Vorsaison und dem Abgang von Erfolgstrainer Luciano Spalletti ging es bei Napoli steil bergab. Auch Francesco Calzona, der inzwischen dritte neapolitanische Trainer in dieser Serie-A-Spielzeit nach Rudi Garcia und Walter Mazzarri, bekam die Mannschaft bisher nicht in die Spur. Im Vorjahr hatte die SSC mit 77 Treffern den erfolgreichsten Sturm in Italiens erster Liga. In diesem Jahr bleiben Offensiv-Stars wie Victor Osimhen oder Khvicha Kvaratskhelia hinter den Erwartungen zurück.

So kommen die Partenopei in 35 Partien gerade mal auf 53 Tore und gingen schon zehnmal als Verlierer vom Feld, bei 44 Gegentreffern. In der kompletten Vorsaison musste die „Gli Azzurri“ nur 28 Gegentore und vier Pleiten hinnehmen. Zu oft lässt die Mannschaft die nötige Einstellung vermissen und agiert behäbig, faul und unentschlossen. Von 17 Heimspielen konnte Neapel auch nur sechs gewinnen (6U, 5N). Lediglich fünf Teams haben weniger Heimpunkte geholt. Es droht eine Saison ohne internationales Ticket.

Ende der 1990er spielte der Bologna FC zuletzt europäisch. Danach verkam der Verein zu einer Mischung aus grauer Maus und Fahrstuhlmannschaft. Seit der Saison 2015/16 halten sich die Rossoblu kontinuierlich in der Serie A. Der 9. Platz am Ende der Vorsaison war aber das beste Ergebnis in diesem Zeitraum. In diesem Jahr sind die Veltri die große Überraschung im italienischen Oberhaus. Der Aufschwung ist eng mit Trainer Thiago Motta verknüpft, der das Team seit 2022 in allen Belangen verbessert hat.

Der Ex-Profi von Barca oder PSG lässt einen erfrischenden Fußball spielen. Vor allem im heimischen Renato Dall‘Ara ist der BFC 1909 eine Macht. Nur der neue Meister Inter (45) hat in dieser Saison vor den eigenen Fans mehr Punkte geholt als Bologna (40). Überhaupt setzte es nur fünf Niederlagen in der kompletten Saison. Auch hier steht nur der Internationale FC aus Mailand mit zwei Pleiten besser da. 32 Punkte aus den letzten 16 Partien reichen für die zweitbeste Rückrunden-Bilanz.

Neapel - Bologna Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 1:1 Udinese (A), 2:2 AS Rom (H), 0:1 Empoli (A), 2:2 Frosinone (H), 4:2 AC Monza (A)

Letzte 5 Spiele Bologna: 0:0 FC Turin (A), 1:1 Udinese (H), 3:1 AS Rom (A), 0:0 AC Monza (H), 0:0 Frosinone (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Bologna: 0:0 (A), 2:2 (A), 3:2 (H), 2:0 (A), 3:0 (H)

Diese Paarung wurde im italienischen Fußball schon 139-mal ausgetragen. Napoli führt die Bilanz mit 57 Siegen zu 43 Niederlagen an. Zu Gast bei den Partenopei ist der Unterschied noch deutlicher.

Hier konnten die Rossoblu in 71 Gastspielen nur 12-mal gewinnen (23U, 36N). Die letzten beiden Aufeinandertreffen, darunter auch das Hinspiel in dieser Saison im Renato Dall‘Ara, endeten mit einem Unentschieden.

Setzt sich diese Serie fort, bekommt ihr bei Intertops für eine Punkteteilung eine Quote von 3.45. Dieser Tipp spielt sich deutlich entspannter in Kombination mit der Intertops Gratiswette.

Bologna wartet seit acht Vergleichen mit der SSC auf einen Sieg (3U, 5N). Der jüngste Erfolg war ein 2:1 im Stadio Diego Armando Maradona im Dezember 2019.

Unser Neapel - Bologna Tipp: Doppelte Chance x/2

Wollen die Partenopei sich noch eine Restchance auf ein Europapokal-Ticket für die kommende Saison aufrechterhalten, müssen sie an den letzten drei Spieltagen noch möglichst viele Punkte sammeln.

Die gute Bilanz gegen Bologna macht eigentlich Hoffnung. Doch Napoli ist seit vier Ligaspielen ohne Sieg (3U, 1N). Zudem sind die „Gli Azzurri“ eines der Serie-A-Teams, welches in dieser Saison auswärts mehr Punkte gesammelt hat als daheim.

Die Rossoblu stehen auch in der Fremde bei fünf Siegen sowie neun Remis (3N) und mussten an den vergangenen 15 Spieltagen lediglich eine Niederlage hinnehmen: ein 0:1 daheim gegen Inter (9S, 5U).