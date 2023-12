Neapel - Braga Tipp, Prognose & Quoten | 12.12.2023

Unser Neapel - Braga Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 12.12.2023 lautet: Die Formkurve der Neapolitaner ist nach drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge im Keller. Im letzten CL-Gruppenspiel duellieren sich Neapel und Braga um den Einzug in die K.O.-Phase. Unser Wett Tipp heute zielt auf eine enge Begegnung ab.

Fehlende Formkurve hin oder her, Neapel hat am letzten Spieltag der Gruppe C alle Fäden selbst in der Hand, um sich für die nächste Phase der Champions League zu qualifizieren. Die sicherste Variante für die Partenopei wäre ein Heimsieg, womit der SSC eine Serie von drei sieglosen CL-Heimspielen in Folge beenden würde.

Die Vergangenheit der portugiesischen Gäste spricht für ein solches Resultat. Braga verlor auf der europäischen Bühne die vergangenen sechs Duelle mit italienischen Teams. Zudem beendeten die „Os Arsenalistas“ seit 2012 kein CL-Spiel ohne Gegentor.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,72 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Neapel vs Braga auf „Beide Teams treffen“:

Neapel und Braga schlossen jeweils 4 von 5 Gruppenspielen mit „Beide Teams treffen“ ab.

Braga kassierte in den vergangenen 9 Champions-League-Spielen durchschnittlich 2,3 Gegentore pro Partie.

Am 2. Spieltag siegte die SSC auswärts mit 2:1.



Neapel vs Braga Quoten Analyse:

Der SSC Neapel ist seit drei Champions-League-Heimspielen sieglos. Trotz dieser Misere ist das Weiterkommen für die K.-o.-Phase der Königsklasse sehr wahrscheinlich. Die Sportwettenanbieter honorieren das mit Siegquoten bis 1,50.

Braga hält sich vor dem letzten Spieltag der Gruppe C an der Hoffnung fest, bei einem Sieg mit mehreren Toren Differenz den Sprung in die nächste Phase der Champions League schaffen zu können. Dieses Szenario halten die Buchmacher mit Quoten von 6,00 und 7,00 für äußerst unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Braga Prognose: Wann fängt sich der italienische Meister?

Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge beschreiben anschaulich die derzeitige Ergebniskrise der Partenopei. Neapel fehlt das Selbstvertrauen der vergangenen Saison, in der die Hausherren brillanten Fußball auf dem Rasen zauberten und sich zum italienischen Meister kürten.

Möglicherweise verwandelt sich dieses Heimspiel zum Wendepunkt. Die Neapolitaner (1,25) ließen im Vergleich zu Braga (2,25) pro Spiel ein Gegentor weniger zu. Um das Weiterkommen in das Champions-League-Achtelfinale zu sichern, müssen die Hausherren nur eine deutliche Niederlage verhindern.

Siegquoten bis 1,50 sind in unseren Augen allerdings deutlich zu niedrig, um eine Wette auf einen Heimsieg zu platzieren. Neapel ist seit drei CL-Heimspielen sieglos (2 Remis, 1 Niederlage) und beendete vier von fünf Gruppenspielen mit Toren auf beiden Seiten.

Des Weiteren fuhr die Partenopei im ersten Duell am zweiten Spieltag nur einen knappen 2:1-Erfolg in Braga ein. Immerhin gab der SSC bislang durchschnittlich deutlich mehr Torschüsse pro Spiel (4,75) als die Portugiesen (3,75) ab.

Neapel - Braga Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 Juventus (A), 0:3 Inter Mailand (H), 2:4 Real Madrid (A), 2:1 Atalanta (A), 0:1 Empoli (H).

Letzte 5 Spiele Braga: 3:1 Vizela (A), 3:1 Estoril (H), 1:1 Union Berlin (H), 4:1 Portimonense (A), 1:0 Arouca (A).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Braga: 2:1 (A), 3:1 (H).



Hilfreich für die Hausherren ist die anfällige Defensive der Gäste. Braga schloss keines seiner vergangenen 9 CL-Spiele ohne Gegentor ab. Im Schnitt ließen die Portugiesen in diesen Partien 2,3 Gegentore zu (insgesamt 21).

Offensiv tummelt sich in der Mannschaft von Artur Jorge genügend Qualität herum, um Neapel das Leben schwer zu machen. Top-Stürmer Simon Banza erzielte in der heimischen Liga 13 Tore in 13 Auftritten. Zuletzt erzielte der Angreifer drei Treffer in zwei Ligaspielen.

Ebenso wie die italienischen Gastgeber beendete Braga vier der fünf bisherigen Gruppenspiele mit Toren auf beiden Seiten. Zudem erwarten wir angriffslustige Gäste, da nur ein torreicher Auswärtssieg das Weiterkommen ermöglichen könnte.

Dementsprechend können wir uns vorstellen, dass Top-Stürmer Simon Banza sein erstes CL-Tor dieser Spielzeit erzielt. Jubelt der Angreifer in Italien, verteilt NEObet eine entsprechende Quote von 4,4. Gepaart mit folgendem NEObet Bonus lohnt sich dieses Risiko.

Unser Neapel - Braga Tipp: Beide Teams treffen

Braga reist mit einer hervorragenden Form von vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen nach Italien. Neapel zeigte sich am vergangenen Spieltag der italienischen Serie A verbessert und gab während der 0:1-Niederlage bei Juventus Turin insgesamt 13 Schüsse ab.