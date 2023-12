Neapel - Cagliari Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Neapel - Cagliari Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 16.12.2023 lautet: Neapel musste zuletzt zwei Niederlagen einstecken und wird gegen ein schwaches Team aus Cagliari alles auf einen Sieg setzen. Wir sehen die Gastgeber auch aufgrund der deutlich höheren offensiven Qualität im Kader in unserem Wett Tipp heute im Vorteil.

Neapel empfängt Cagliari und benötigt dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Spitzenplätze der Serie A nicht vollends zu verlieren. Die Sardinier hingegen stecken tief im Tabellenkeller fest und könnten bei einer Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Wir glauben an einen Sieg des amtierenden Meisters der Serie A und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Sieg Neapel & Victor Osimhen trifft” mit einer Quote von 1,91 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Neapel vs Cagliari auf “Sieg Neapel & Victor Osimhen trifft”:

Victor Osimhen traf in den letzten 3 Spielen gegen Cagliari mindestens einmal.

Cagliari konnte keines der ersten 7 Auswärtsspiele in dieser Saison gewinnen.

Cagliari stellt mit 27 Gegentreffern die drittschwächste Defensive der gesamten Liga.

Neapel vs Cagliari Quoten Analyse:

Die Bookies sehen den amtierenden Meister im kommenden Duell mit Cagliari standesgemäß als Favoriten und vergeben eine Heimsieg-Quote von 1,32. Ein Sieg des Teams aus Sardinien würde einer kleinen Sensation gleichkommen, so steht die Quote darauf bei 9,00.

Dass Cagliari eine Art Lieblingsgegner für Stürmerstar Osimhen darstellt, spiegelt sich auch in der sehr niedrigen Quote für einen Treffer des Nigerianers im kommenden Match wieder, die bei 1,62 liegt. Solltet ihr eure Chancen für eine Wette auf das Spiel zwischen Neapel und Cagliari noch etwas erhöhen wollen, können wir euch die Nutzung des Bet-at-home Sportwetten Bonus ans Herz legen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Cagliari Prognose: Kann Cagliari den ersten Auswärtssieg der Saison holen?

Der Saisonstart des amtierenden Meisters aus Neapel war noch recht solide. So gingen von den ersten elf Partien nur zwei verloren, bei sechs Siegen und drei Remis. In den letzten vier Partien musste die SSC jedoch einiges an Federn lassen und verlor drei Spiele bei einem Sieg. Zur Ehrenrettung muss jedoch erwähnt werden, dass in den beiden letzten Spielen mit Inter Mailand und Juventus Turin das Spitzenduo der Serie A auf der Gegenseite stand.

Trotzdem wird die bisherige Punkteausbeute den hohen Erwartungen des Vereins und seiner Fans nicht gerecht und so stehen die Neapolitaner momentan mit 24 Punkten nur auf Rang 6 der Tabelle. Mit 26 Toren stellen die Himmelblauen zwar die drittbeste Offensive der Liga, mit insgesamt fünf Niederlagen aus den ersten 15 Spielen kann man jedoch mit den Top-Teams dieser Saison nicht mithalten.

Der Aufsteiger aus Cagliari konnte sich nach einem enorm schwachen Start in die Spielzeit, mit keinem Sieg in den ersten neun Partien, zuletzt etwas freischwimmen. In den letzten sechs Partien konnten immerhin drei Siege und ein Remis bei zwei Niederlagen gesammelt werden. Momentan steht Cagliari mit 13 Punkten auf Platz 16 der Tabelle.

Die schwache Verteidigung der Rot-Blauen bleibt jedoch weiterhin ein Problem, so konnte in den letzten elf Partien keine Weiße Weste gewahrt werden. Zudem läuft die Offensive der Sardinier vor allem zu Beginn der Spiele nur schleppend an. In den ersten 45 Minuten der bisherigen 15 Partien gelangen insgesamt erst drei Treffer.

Neapel - Cagliari Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 Braga (H), 0:1 Juventus (A), 0:3 Inter Mailand (H), 2:4 Real Madrid (A), 2:1 Bergamo (A).

Letzte 5 Spiele Cagliari: 2:1 Sassuolo (H), 0:1 Lazio (A), 1:1 Monza (H), 1:2 Juventus (A), 2:1 Genua (H).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Cagliari: 1:1 (A), 2:0 (H), 1:1 (H), 4:1 (A), 1:0 (A).

Außerhalb des regulären Ligabetriebs läuft es für Cagliari bisher recht ordentlich. Mit zwei Siegen in der Coppa Italia konnten sich die Mannen von Trainer Claudio Ranieri für das Achtelfinale qualifizieren, dort wartet jedoch mit AC Milan ein starker Gegner. Auch Neapel ist noch in allen Pokal-Wettbewerben vertreten. Im Achtelfinale der Coppa wartet mit Frosinone ein schlagbarer Gegner. In der Champions League konnten sich die Neapolitaner den zweiten Platz in der Gruppe sichern und stehen somit im Achtelfinale der Königsklasse.

Werfen wir einen Blick auf den direkten Vergleich beider Teams. In 72 Begegnungen in der Serie A konnte Neapel 32 Mal gewinnen, während Cagliari nur 14 Siege einfahren konnte. 26 der Partien endeten mit einer Punkteteilung. Vor heimischem Publikum gewannen die Himmelblauen 21 der 36 Spiele und verloren nur fünf Mal. In allen Duellen im Profi-Fußball zwischen Neapel und Cagliari fielen im Schnitt übrigens nur 2,2 Tore. So könnte sich auch eine “Unter-Tore”-Wette als echte Alternative herausstellen. Solltet ihr noch auf der Suche nach einem guten Wettanbieter für einen Tipp auf das kommende Match in der Serie A sein, schaut doch mal in unseren großen Sportwetten Anbieter Vergleich rein.

Unser Neapel - Cagliari Tipp: Sieg Neapel & Victor Osimhen trifft

Victor Osimhen führt seine Farben zwar auch in dieser Saison bei den erzielten Toren an, wird mit den sechs erzielten Treffern in elf Partien jedoch vermutlich selbst nicht vollends zufrieden sein. Da sollte Cagliari mit einer bisweilen sehr löchrigen Defensive gerade recht kommen, um auch im vierten Spiel in Folge gegen die Sardinier ein Tor erzielen zu können.