Neapel - Empoli Tipp, Prognose & Quoten | 12.11.2023

Unser Neapel - Empoli Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 12.11.2023 lautet: Mit sieben Punkten aus den letzten drei Ligaspielen waren die Neapolitaner vollkommen im Soll. Anders ist die Lage bei Empoli, das in unserem Wett Tipp heute eindeutiger Außenseiter ist.

Elf Spieltage stehen mittlerweile in den Büchern der Serie A. Meister Neapel belegt den vierten Tabellenplatz und hat eine machbare Aufgabe im Blick. Die zweitbeste Offensive der italienischen Spitzenliga (2,2 Tore pro Spiel) empfängt den Abstiegskandidaten aus Empoli. Den Gästen wurde an den vergangenen beiden Spieltagen eindeutig der Schneid abgekauft. Empoli verlor zwei Spiele in Serie und kassierte in diesen Partien insgesamt fünf Gegentore.