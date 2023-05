Neapel - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Nach 33 Jahren Warten haben die Süditaliener am vergangenen Spieltag mit einem Remis gegen Udinese den dritten „Scudetto“ in trockene Tücher gebracht. Dabei geriet der Tabellenführer bei den „Friulanern“ in Rückstand. Napoli zeigte sich aber unbeeindruckt und kam nach 52 Minuten zum verdienten 1:1 durch Top-Torjäger Victor Osimhen.

Florenz zeigte jüngst gegen Salernitana Moral und konnte einen dreimaligen Rückstand egalisieren. Am Ende sprang ein nicht unverdientes Remis heraus, wobei der Ausgleich zum 3:3 erst in der 84. Spielminute durch Cristiano Biraghi erzielt wurde.

„Die Blauen“ haben die Meisterschaft bereits gewonnen und sind aus sämtlichen anderen Wettbewerben wie der Champions League und der Coppa Italia ausgeschieden. Es dürfte nicht ganz einfach werden, den Fokus in der Liga aufrechtzuerhalten. Wir sehen keinen Favoriten, trauen aber beiden Teams mindestens ein Tor zu. Diesbezüglich hält AdmiralBet eine Quote von 1,65 bereit .

Darum tippen wir bei Neapel vs Fiorentina auf „Beide Teams treffen“:

Neapel vs Fiorentina Quoten Analyse:

Die Einschätzung der Wettanbieter bringt ein sehr klares Bild am Drei-Weg-Markt mit sich und lässt die Hausherren anhand von Neapel Fiorentina Quoten in Höhe von 1,80 für den Heimsieg als Favorit erkennen. Wer hingegen die Gäste auf dem Zettel hat, darf sich über deutlich mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen.

Neapel vs Fiorentina Prognose: „Sind bei Napoli nach der Meisterschaftsfeier die Beine noch schwer?“

Neapel - Fiorentina Statistik & Bilanz:

In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften torlos und wussten vor allem offensiv nicht zu überzeugen. Diesmal ist die Ausgangssituation eine andere. Beide Teams können befreit aufspielen, da sie an den letzten Spieltagen nichts mehr zu verlieren haben.

Unser Neapel - Fiorentina Tipp: „Beide Teams treffen“

Gegenüber der vergangenen Saison verschlechterte sich Florenz zwar um einen Platz auf Rang 8, muss sich aber in Bezug auf den Abstieg keine Gedanken machen. Gegen Napoli ist ähnlich wie gegen Salernitana mit einem 4-2-3-1 zu rechnen, wobei es den „Violetten“ an einem richtigen Neuner fehlt. Arthur Cabral agiert zwar als gelernter Mittelstürmer, untermauerte aber seinen Drang zum Tor in dieser Saison mit sieben Treffern in 27 Spielen nur bedingt.