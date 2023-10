Neapel - Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 08.10.2023

Unser Neapel - Fiorentina Tipp zum Serie A Spiel am 08.10.2023 lautet: Neapel und Fiorentina kehren von sieglosen internationalen Auftritten zurück. Obwohl beide Offensiven eine beachtliche Torausbeute haben, erwarten wir von einer Seite keinen großen Sturmlauf.

Am kommenden Wochenende erwartet der amtierende Meister den AC Florenz. Viele Fans hoffen auf ein offensiv geführtes Spiel, denn Neapel (16) und La Viola (15) bringen zwei der drei gefährlichsten Angriffs-Reihen der Liga aufs Feld. Die erwartbaren Tore lassen jedoch vermuten, dass vorrangig der Sturm der Partenopei nachhaltig agiert.

Vincenzo Italiano ist mit Fiorentina seit vier Ligaspielen in Folge ungeschlagen. Drei der letzten vier Begegnungen brachten den Gästen sogar die volle Punktzahl ein. Zudem blieb Torhüter Terracciano in zwei der letzten drei Ligaspiele ohne Gegentor. Unser Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“, mit einer Quote von 2,15 bei Happybet .

Darum tippen wir bei Neapel vs Fiorentina auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Neapel hat erst 4,3 erwartbare Gegentore zugelassen (2.), aus dem Spiel heraus ließ kein Team weniger erwartbare Gegentore zu (2,10 xGA).

Fiorentina hat zwar 15 Tore erzielt (3.), aber nur 7,1 xG (12) gesammelt.

Beide hielten in 2 der letzten 3 Ligaspiele die Null. Zuletzt endeten 2 direkte Duelle in Folge mit „Beide Teams treffen: Nein“.

Neapel vs Fiorentina Quoten Analyse:

Der amtierende Meister und Titelanwärter Neapel darf an diesem Wochenende im eigenen Stadion antreten. Selbstverständlich sind die Hausherren mit Quoten zwischen 1,53 und 1,62 auch bei den neuen Wettanbietern der klare Favorit.

Ohne eingehende Analyse sollte eine Wette auf die Gastgeber jedoch nicht abgegeben werden. Florenz ist seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen. Solltet ihr über eine Wette auf die Gäste nachdenken, können wir euch das bei Siegquoten bis 5,50 nicht verübeln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Fiorentina Prognose: Bricht der Angriff der Lilien ein?

Florenz hat einen beachtenswerten Saisonstart hingelegt und sich mit 14 Punkten auf ein Niveau mit dem Gastgeber gehoben. Ebenso wie Neapel (16) gehört der Sturm der Lilien (15) zu den drei besten Angriffen der Serie A.

Darüber hinaus sticht der Erfolg nach Standardsituationen hervor. Ein ruhender Ball hat La Viola bereits vier Saisontreffer eingebracht. Damit sind die Gäste in dieser Disziplin das gefährlichste Team der Liga.

Allerdings sollten die gesammelten erwartbaren Tore (7,1 xG) Anlass für weitere Überlegungen geben, denn in dieser Hinsicht ist über die Hälfte der Liga besser aufgestellt. Aus dem freien Spiel heraus haben sich sieben Mannschaften mehr xG erspielt als die Italiano-Elf (6,25 xG).

Die größte Überraschung bringt der Vergleich der realen und erwartbaren Tore nach ruhenden Bällen ans Tageslicht. Während keine Mannschaft mehr Standardtore als Fiorentina erzielt hat (4), haben die Violetten die wenigsten erwartbaren Standardtore der Liga gesammelt (0,83 xG). In der Regel findet auf Sicht eine Angleichung der Werte statt.

Neapel - Fiorentina Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:3 Real Madrid (H), 4:0 Lecce (A), 4:1 Udinese (H), 0:0 Bologna (A), 2:1 Braga (A).

Letzte 5 Spiele Fiorentina: 2:2 Ferencvaros (H), 3:0 Cagliari (H), 1:1 Frosinone (A), 2:0 Udinese (A), 2:2 Genk (A).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Fiorentina: 1:0 (H), 0:0 (A), 2:3 (H), 2:5 n.V. (H), 2:1 (A).

Zudem misst sich Fiorentina mit einer der besten Defensiven der Liga. Aus dem Spiel heraus hat SSC die wenigsten erwartbaren Gegentore der Liga kassiert (2,10 xGA). Insgesamt hat nur Atalanta (4,0 xGA) weniger erwartbare Gegentore als Neapel (4,3 xGA).

Einen weiteren Hinweis für unsere Wette finden wir in den vergangenen Partien. Keines der letzten beiden direkten Duelle bot ein Spiel mit Toren auf beiden Seiten. Zusätzlich blieben sowohl die Partenopei als auch La Viola in zwei der vergangenen drei Begegnungen der Serie A von einem Gegentor verschont.

Wir gehen von einer Nullnummer für den AC Florenz aus. Insbesondere die 7,15 erwartbaren Gegentore aus dem Spiel heraus (14.) machen einen Auswärtssieg nahezu unmöglich. Neapel untermauert die 16 erzielten Tore im Gegensatz zur Italiano-Elf mit den meisten erwartbaren Toren der Serie A (15,1 xG).

Seht ihr die Hausherren ebenfalls in der klaren Favoritenrolle, könnte die Quote von 2,80 für „Neapel erzielt über 2,5 Tore“ bei Happybet genau das Richtige für euch sein. Immerhin haben die Gli Azzurri in den letzten beiden Ligaspielen jeweils vier Tore erzielt.

Unser Neapel - Fiorentina Tipp: „Beide Teams treffen: Nein“

Mit einer Quote von 1,63 favorisieren die Buchmacher eindeutig ein Spiel, in dem beide Mannschaften jubeln dürfen. Mit Blick auf die letzten Begegnungen und vor allem die erwartbaren Tore sehen wir aber großen Value in einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“.