Neapel – Fiorentina Tipp, Prognose & Quoten | 18.01.2024

Unser Neapel - Fiorentina Sportwetten Tipp zum Super Cup Italien Spiel am 18.01.2024 lautet: Die Favoritensuche verläuft in unserem Wett Tipp heute im Sand. Vielmehr rechnen wir mit einem offensiv geführten Match.

Ohne seinen Superstürmer Victor Osimhen, der für den Afrika-Cup abgestellt wurde, mühte sich der amtierende italienische Meister aus Neapel kürzlich vor heimischer Kulisse zu einem knappen 2:1-Erfolg über Salernitana. Es war das erste Erfolgserlebnis nach vier sieglosen Paarungen am Stück. Florenz zeigte gegen Udinese Moral und egalisierte einen zweimaligen Rückstand, kam letztlich aber nicht über ein Remis (2:2) hinaus.

Einen Favoriten sehen wir nicht, tendieren aber aufgrund der offensiven Qualitäten beider Klubs in unserem Wett Tipp heute zu beiderseitigen Toren. Für diesen Spielausgang hält Bet3000 eine Quote von 1,70 bereit .

Darum tippen wir bei Neapel vs Fiorentina auf „Beide Teams treffen“:

Neapel vs Fiorentina Quoten Analyse:

Die Wettanbieter tun sich recht schwer, einen Favoriten in dieser Begegnung zu benennen. Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich ein recht ausgeglichenes Verhältnis ab. Siegwetten werden in der Bet3000 App mit Werten zwischen 2,40 und 2,90 bewertet, wobei Napoli leichte Vorteile zugeschrieben werden. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die „Gli Azzurri“ nur eines der letzten fünf Duelle gegen Florenz siegreich gestalteten (1U, 3N).