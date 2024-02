Neapel - Genua Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Neapel - Genua Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 17.02.2024 lautet: Der amtierende italienische Meister spielt eine Saison zum Vergessen, gilt aber in unserem Wett Tipp heute gegen Genua als heißer Kandidat auf den Sieg.

Die Neapolitaner unterlagen zuletzt im Spitzenspiel gegen den AC Mailand mit 0:1 und gingen leer aus. Somit war eine Serie von drei Begegnungen ohne Niederlage (2S, 1U) beendet.

Der Aufsteiger aus Genua kassierte kürzlich in der Serie A auf heimischem Boden gegen Atalanta eine vernichtende 1:4-Pleite. Zuvor resultierten acht Duelle ohne Misserfolg (3S, 5U).

In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir die Gastgeber. Für den Spielausgang „Sieg Neapel & Über 1,5 Tore“ gewährt Happybet eine Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Neapel vs Genua auf „Sieg Neapel & Über 1,5 Tore“:

Napoli holte 10 Punkte aus den letzten 4 SA-Heimspielen (3S, 1U).

Nur 2 der vergangenen 11 Auswärtsduelle bestritt Genua im italienischen Oberhaus siegreich (3U, 6N).

Seit Februar 2009 haben „die Parthenopäer“ auf heimischem Boden gegen Genua nicht mehr verloren (9S, 4U).



Neapel vs Genua Quoten Analyse:

Die starken Leistungen von Napoli zu Hause gegen Genua sind auch den Bookies nicht entgangen. Am Drei-Wege-Markt schlägt das Pendel deutlich in Richtung Heimsieg aus. Dieser wird mit einer Quote von durchschnittlich 1,60 bewertet.

Wie bereits erwähnt, hat Genua seit Februar 2009 nicht mehr im Stadio Diego Armando Maradona gewonnen. Wer entgegen der bisherigen Statistik wetten möchte, kann sich im Falle eines Auswärtssieges den bis zu sechsfachen Wetteinsatz sichern.

Obwohl die letzten sechs Kräftemessen unabhängig vom Austragungsort drei oder mehr Tore mit sich brachten, tendiert NEObet zu einem defensiv geführten Duell. Genauere Informationen zum Bookie sind unserer NEObet Bewertung zu entnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs. Genua Prognose: Kann Napoli den positiven Heimtrend in der Serie A halten?

Im vergangenen Jahr verbuchte der SSC Neapel zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte die nationale Meisterschaft. In dieser Saison hinkt das Team von Trainer Walter Mazzarri, der den einstigen Übungsleiter Rudi Garcia bereits im November 2023 ablöste, den Erwartungen deutlich hinterher.

Die großen Erfolge blieben bisweilen unter dem neuen Coach aus. Nur vier der elf Serie-A-Spiele unter seiner Leitung brachten einen Sieg mit sich. Darüber hinaus stehen zwei Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Seine durchschnittliche Ausbeute in der obersten italienischen Spielklasse beträgt 1,27 Punkte pro Ansetzung.

Vor heimischer Kulisse spielten die Neapolitaner jedoch stark auf und holten zehn Punkte aus den jüngsten vier Ansetzungen. Mehr als 80 Prozent der SA-Heimspiele endeten mit mehr als 1,5 Toren. Acht der elf Begegnungen zu Hause brachten sogar drei oder mehr Treffer mit sich. Die Recken aus der drittgrößten Stadt Italiens erzielten pro Ansetzung auf heimischem Boden im Durchschnitt 1,45 Tore. Die Abwehr auf der anderen Seite hielt nur zweimal den eigenen Kasten sauber.

Neapel - Genua Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 AC Mailand (A), 2:1 Hellas Verona (H), 0:0 Lazio Rom (A), 0:1 Inter Mailand (H), 3:0 Florenz (H).

Letzte 5 Spiele Genua: 1:4 Atalanta (H), 0:0 Empoli (A), 2:1 Lecce (H), 2:1 Salernitana (A), 0:0 FC Turin (H).

Letzte Spiele Neapel vs. Genua: 2:2 (A), 3:0 (H), 2:1 (A), 1:2 (A), 6:0 (H).



Genua startete als Aufsteiger in die aktuelle Saison. Die Marschroute war somit von Beginn an klar. Der Klassenerhalt steht an vorderster Stelle. Mit 29 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Alberto Gilardino, der bereits beim Aufstieg an der Seitenlinie stand, im gesicherten Mittelfeld. Satte 10 Punkte Vorsprung liegen zur Abstiegszone vor.

Bei der 1:4-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Atalanta wurden jedoch die Grenzen aufgezeigt. Nur zwei der jüngsten sieben Liga-Duelle brachten drei Punkte als Ertrag. Den Siegen gegen Lecce (2:1) und Salernitana (2:1) stehen vier Remis und eine Niederlage gegenüber.

In den Stadien des Gegners legte die Gilardino-Elf durchwachsene Leistungen an den Tag und holte nur zwei Erfolge in den jüngsten elf Partien (3U, 6N). In fünf der letzten sieben Begegnungen in der Fremde resultierte ein eigener Treffer.

Unser Neapel - Genua Tipp: Sieg Neapel & Über 1,5 Tore

Obwohl beide Mannschaften nur drei Tabellenplätze voneinander trennen, gilt es an dieser Stelle zu erwähnen, dass es sich hierbei um ein Kräftemessen zwischen dem amtierenden Meister aus Neapel und dem Aufsteiger Genua handelt. Alles andere als ein Sieg der Neapolitaner würde uns doch sehr überraschen.

Da die letzten direkten Duelle Tore mit sich brachten, gehen wir auch diesmal von mehr als 1,5 Treffern aus.