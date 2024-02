Neapel - Hellas Verona Tipp, Prognose, Quoten| 04.02.2024

Unser Neapel - Hellas Verona Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 04.02.2024 lautet: Gegen die „Mastini“ ist der amtierende Meister eigentlich klar favorisiert. Im Wett Tipp heute trauen wir den Gästen aber unter Umständen auch einen Punkt zu.

Im Kampf ums internationale Geschäft geht es in der Serie A eng zu. Nach dem 22. Spieltag beträgt der Abstand zwischen Platz 4 und Rang 10 nur vier Punkte. In diesem Rennen mischt auch der amtierende Meister mit. SSC Neapel ist zwar seit zwei Pflichtspielen ohne Sieg und ohne Tor, das Heimspiel am Sonntag gegen Hellas Verona bietet den „Partenopei“ aber eine gute Chance auf einen Dreier.

Wir spielen hier mit einer Quote von 1,57 bei Oddset den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Neapel vs Hellas Verona auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

In den letzten 8 Pflichtspielen blieb Neapel 6 Mal ohne eigenen Treffer

Hellas konnte nur 2 der jüngsten 20 Serie-A-Partien für sich entscheiden

Verona ist seit 6 direkten Duellen gegen Napoli ohne Sieg



Neapel vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Der amtierende Meister empfängt das Team, das in der Vorsaison beinahe abgestiegen wäre. Daraus ergibt sich für die Neapel vs Hellas Verona Prognose eine klare Ausgangslage.

So bezahlen die Buchmacher für einen Dreier der Hausherren auch nur Quoten im Schnitt von 1,43. Auf der Gegenseite sind die Gäste mit durchschnittlichen Siegquoten von 7,86 die haushohen Außenseiter. Wenn ihr für eure erste Wette ein gutes Startkapital sucht, empfehlen wir euch unseren Sportwetten Bonus Vergleich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Hellas Verona Prognose: Leidet Napoli weiter unter Ladehemmung?

In Neapel erinnert fast nichts mehr an die Vorsaison, als die SSC die beste Abwehr sowie die beste Offensive der Liga hatte und mit einem Vorsprung von 16 Punkten souverän den Scudetto holte. Daran hat auch der Trainerwechsel von Rudi Garcia, der bei den „Partenopei“ der Nachfolger von Meistercoach Luciano Spalletti werden sollte, zu Walter Mazzarri nicht viel geändert. Nach 14 Spielen unter Mazzari steht die Bilanz bei fünf Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Der Abstand auf Spitzenreiter Inter beträgt schon 22 Zähler. Immerhin ist der erste Champions-League-Rang nur vier Punkte entfernt. Vor allem in der Offensive tut sich der amtierende Meister ohne Top-Stürmer Victor Osimhen, der noch beim Afrika Cup weilt, schwer. In den letzten acht Pflichtspielen blieb Napoli sechs Mal ohne eigenen Treffer und erzielte nur fünf Tore. Dabei gibt die SSC die meisten Schüsse ab (348 in 21 Partien).

Schon in der Vorsaison konnte Hellas Verona den Abstieg nur knapp in der Relegation vermeiden. In dieser Saison sollte es unter Coach Marco Baroni dann wieder aufwärts gehen. Nach einem guten Start ging es für die „Mastini“ aber immer weiter bergab. Seit dem 8. Spieltag waren die „Gialloblu“ nicht mehr besser als auf Rang 16 platziert. Die Bilanz aus den letzten 20 Serie-A-Partien steht bei zwei Siegen, sechs Remis und 12 Niederlagen. Nur Schlusslicht Salernitana (10) holte in diesem Zeitraum weniger Punkte.

Der hoch verschuldete Verein musste im Winter-Transferfenster auch noch einige wichtige Spieler ziehen lassen. So wechselte beispielsweise Cyril Ngonge, der in dieser Saison immerhin auf acht Scorerpunkte (6 Tore, 2 Vorlagen) kam, für 18 Millionen Euro nach Neapel. Nun hat Verona mit einem Gesamtwert von 60 Millionen Euro den schwächsten Kader der Liga. 13 der 18 Saisonpunkte holte man immerhin daheim. 20 erzielte Tore bedeuten aber die drittschwächste Offensive der Serie A.

Neapel - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:0 Lazio Rom (A), 0:1 Inter Mailand (H), 3:0 AC Florenz (H), 2:1 US Salernitana (H), 0:3 FC Turin (A)

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 1:1 Frosinone (H), 1:2 AS Rom (A), 2:1 Empoli (H), 1:2 Inter Mailand (A), 0:1 Salernitana (H)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Hellas Verona: 3:1 (A), 0:0 (H), 5:2 (A), 2:1 (A), 1:1 (H)



Die SSC führt die Gesamtbilanz gegen Hellas mit 39 Siegen zu 14 Niederlagen (20U) klar an. Zu Gast bei den „Gli Azzurri“ ist der Unterschied noch deutlicher. In 36 Gastspielen konnten die „Mastini“ nur zweimal gewinnen (11U, 23N). Verona wartet seit sechs Duellen auf einen Sieg gegen Neapel. In diesem Zeitraum holten die „Gialloblu“ drei Remis. Alle drei Unentschieden kamen aber zu Gast bei den „Partenopei“ zustande.

In den jüngsten fünf Vergleichen beider Teams im Stadio Diego Armando Maradona wurde der Wert von 2,5 Toren nie übertroffen. Setzt sich diese Serie fort, gibt es dafür bei NEObet eine Quote von 1,96. Für die Tipp-Abgabe bei diesem Bookie empfehlen wir euch die NEObet Sportwetten App.

Unser Neapel - Hellas Verona Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Auf den ersten Blick sind die Hausherren hier zurecht die klaren Favoriten. Doch wir sichern unseren Tipp mit der „Doppelten Chance“ ab. Das hat einerseits mit der jüngsten Bilanz von Verona zu Gast in Neapel zu tun. Zudem steht die SSC in der Heimtabelle gerade mal auf Rang 15. Da beide Teams auch Probleme mit dem Toreschießen haben, gehen wir am Sonntag nicht von allzu vielen Treffern aus.