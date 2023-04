Neapel - Hellas Verona Tipp, Prognose & Quoten | 15.04.2023

Unser Neapel - Hellas Verona Tipp zum Serie A Spiel am 15.04.2023 lautet: Seit Ende 2019 feierte der Serie-A-Tabellenprimus auf heimischem Boden keinen Sieg mehr gegen Hellas Verona. Wir gehen davon aus, dass diese Negativserie jetzt zu Ende geht.

Geht den „Gli Azzurri“ zum Ende der Saison die Luft aus? Wenngleich Neapel am vergangenen Spieltag gegen Lecce fast 70 Prozent Ballbesitz aufzeigte, ging nach vorne hin nur sehr wenig. Am Ende reichten aber drei Schüsse auf das gegnerische Tor, um in der Ferne einen 2:1-Erfolg zu feiern - wobei die Hausherren mit dem Eigentor von Antonino Gallo den Gästen in die Karten spielten.

Zudem mussten die „Partenopei“ unter der Woche in der Königsklasse bei Milan eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen und versäumten es, sich im Viertelfinal-Hinspiel eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel vor heimischer Kulisse zu verschaffen.

Nach sechs sieglosen Pflichtspielen am Stück stellte die Elf von Trainer Marco Zaffaroni, der erst seit Ende letzten Jahres an der Seitenlinie steht, gegen Sassuolo unter Beweis, dass sie noch imstande ist, drei Punkte einzufahren. Dabei zeigten die Hausherren Moral und egalisierten einen Rückstand durch zwei späte Treffer von Federico Ceccherini und Adolfo Gaich.

Wir räumen den Gastgebern aus Neapel klare Vorteile ein und tendieren zu einem Heimsieg. Darüber hinaus gehen wir von mehr als 1,5 Toren aus. Betano hält für diese Mehrfachwette eine Quote von 1,78 bereit.

Darum tippen wir bei Neapel vs Hellas Verona auf „Sieg Neapel & Über 1,5 Tore“:

Napoli gewann beinahe 80 Prozent der Serie-A-Heimspiele (11S, 1U, 2N).

Hellas Verona ist das schwächste Auswärtsteam der höchsten Spielklasse Italiens (5U, 9N).

Kein anderer Serie-A-Klub war offensiv in der Ferne so harmlos (7 Tore in 14 Partien).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Hellas Verona Quoten Analyse:

Die besten Wettanbieter drängen Neapel in die Favoritenrolle und servieren für den Heimsieg eine Quote in Höhe von durchschnittlich 1,44. Durchaus bemerkenswert, wenn berücksichtigt wird, dass die vergangenen beiden direkten Duelle im Stadio Diego Armando Maradona zu einem 1:1 führten.

Wer von einer erneuten Punkteteilung ausgeht, darf sich auf deutlich mehr als den vierfachen Wetteinsatz freuen. Als klarer Underdog gelten die Gäste aus Verona. Ein Umstand, der durch eine Quote von über 8,00 für den Auswärtssieg untermauert wird.

Neapel vs Hellas Verona Prognose: „Findet Napoli nach der CL-Niederlage zurück in die Spur?“

In der heimischen Liga suchen die „Partenopei“ ihresgleichen und weisen sage und schreibe 16 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Lazio Rom auf. Bei nur noch neun ausstehenden Liga-Duellen ist die dritte italienische Meisterschaft schon beinahe sicher.

Napoli agiert in der Serie A als Klub der Superlative. Mit 66 erzielten Toren stellt der Tabellenprimus die mit Abstand gefährlichste Offensive. Auch defensiv lässt der Spitzenreiter nicht viel zu und kassierte lediglich 21 Gegentore. Nur Lazio stand hinten sicherer (20).

Neapel gelangt über viel Ballbesitz zum Ziel. Das Leder läuft gut durch die eigenen Reihen. Mehr als 61 Prozent Ballbesitz im Schnitt pro Serie-A-Ansetzung sind ein absoluter Spitzenwert, bei dem kein anderer Klub in Italien mithalten kann. Dennoch haben die Blau-Weißen zuhause auf nationaler Ebene Federn gelassen und verloren zwei der letzten drei Heimspiele. Gegen das auswärtsschwächste Team der Liga sollen aber drei Punkte auf der Anzeigetafel stehen.

Hellas Verona ist momentan auf Platz 18 der Tabelle anzutreffen und würde nach vier Jahren Erstklassigkeit den Abstieg in der Serie B antreten. Bei vier Punkten Rückstand auf das rettende Ufer muss eine Serie her, um Hoffnung aufkeimen zu lassen.

Neapel - Hellas Verona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:1 AC Mailand (CL, A), 2:1 Lecce (SA, A), 0:4 Milan (SA, H), 4:0 FC Turin (SA, A), 3:0 Frankfurt (CL, H).

Letzte 5 Spiele Hellas Verona: 2:1 Sassuolo (SA, H), 0:1 Juventus (SA, A), 1:3 Sampdoria (SA, A), 1:1 Monza (SA, H), 0:0 Spezia (SA, A).

Letzte 3 Spiele Neapel vs. Hellas Verona: 5:2 (SA, A), 2:1 (SA, A), 1:1 (SA, H), 1:1 (SA, H), 1:3 (SA, A).

Der Sieg gegen Sassuolo war am Ende doch recht glücklich und hatte nur wenig mit spielerischer Klasse zu tun. Vor allem in der Ferne taten sich die Mannen aus Venetien sehr schwer und warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis (5U, 9N). In 50 Prozent der Auswärtsspiele wurde ein eigener Treffer verpasst. Die Abwehr steht teilweise offen wie ein Scheunentor und muss sich 20 Gegentore in der Fremde ankreiden lassen.

Bereits das Hinspiel war in Verona eine sehr deutliche Angelegenheit und ging mit 5:2 an den SSC Neapel.

Unser Neapel - Hellas Verona Tipp: „Sieg Neapel & Über 1,5 Tore“

Im Champions-League-Duell gegen Milan wurde deutlich, dass Napolis Torjäger Victor Osimhen an allen Ecken und Kanten fehlte. Wie auch gegen Lecce ging nur sehr wenig in Sachen Offensive. Da auch Mittelstürmer Giovanni Simeone verletzungsbedingt passen musste, fehlte es an einem echten Neuner im Kader.

Trotz dieser Misere sollte das Team über genügend Klasse verfügen, um Hellas Verona in die Schranken zu weisen. Ein Sieg ist im Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel gegen Milan eminent wichtig, um das Selbstvertrauen zurückzuerlangen.