Neapel - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten | 21.05.2023

Unser Neapel - Inter Mailand Tipp zum Serie A Spiel am 21.05.2023 lautet: Inter tanzt noch auf drei Hochzeiten. Zu Gast beim neuen Meister müssen sich die Nerazzurri am Sonntag auf ein enges und torarmes Spiel einstellen.

Inter ging am Dienstag in der Champions League mit einem 2:0-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen den Stadtnachbarn AC Milan. Am Ende geriet das Polster nie in Gefahr. Die Nerazzurri entschieden auch das Rückspiel mit 1:0 für sich. So dürfen die Männer von Coach Simone Inzaghi am 10. Juni im Finale gegen Manchester City zum sechsten Mal (4 Mal im Europapokal der Landesmeister, zum 2. Mal in der CL) um den Henkelpott spielen.

Zuvor will der FC Internazionale noch in der Serie A einen Platz unter den Top 4 unter Dach und Fach bringen, zudem steht in der kommenden Woche das Pokalfinale gegen Florenz an. Am drittletzten Spieltag der Liga-Saison müssen die Mailänder zuvor beim neuen Meister Napoli ran. Hier sind die Gäste laut den Wettquoten sogar die leichten Favoriten. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,84 bei NEObet allerdings für die Wette „Unter 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Neapel vs Inter Mailand auf „Unter 2,5 Tore“:

Neapel hat die beste Abwehr der Serie A

Inter spielte in den letzten 5 Pflichtspielen viermal zu Null

In den letzten 8 Pflichtspiel-Duellen beider Vereine fielen nur einmal mehr als 2 Tore

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Neapel ist der klare Tabellenführer der Serie A und steht schon als Meister fest. Inter hat als Dritter 17 Punkte Rücktand auf die „Gli Azzurri“.

Trotzdem sind die Gäste für die Buchmacher mit deutscher Lizenz bei der Neapel vs Inter Mailand Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,59 die minimalen Favoriten. Für einen Erfolg der Hausherren werden allerdings auch Quoten im Schnitt von 2,85 aufgerufen.

Neapel vs Inter Mailand Prognose: Lässt Napoli die Saison austrudeln?

Lange Zeit glaubte man in Neapel, dass der Verein ohne Legende Maradona nie wieder eine Meisterschaft gewinnen würde. Doch 33 Jahre nach dem letzten Scudetto war es in dieser Saison endlich wieder soweit. Die Mannschaft hatte am 6. Spieltag die Tabellenführung übernommen und seitdem nicht mehr hergegeben. Dank dem großen Vorsprung reichte schon am 33. Spieltag ein 1:1 bei Udinese zum Titel.

Aktuell beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger 14 Punkte. Napoli hat mit 70 Toren die beste Offensive und mit 25 Gegentoren die beste Abwehr. Vor allem in der Fremde war die SSC mit 14 Siegen in 18 Partien extrem stark. Zudem konnte man acht von elf Spielen gegen die Teams auf den ersten sieben Plätzen der Tabelle gewinnen. Am vergangenen Wochenende setzte es allerdings im zweiten Spiel nach dem Erreichen der Meisterschaft ein 0:2 bei Aufsteiger Monza.

In der Serie A ließ Inter vor allem gegen die vermeintlich Kleinen in dieser Spielzeit viele Punkte liegen. Doch wenn es darauf ankam, waren die Mailänder ein sehr wehrhafter wie routinierter Gegner, der Räume mit viel Einsatz sowie Kampf schließen kann, um danach mit Klasse und Cleverness nach vorne zu spielen. Ein Prunkstück war dabei die gute Defensive. In acht von zwölf Spielen dieser Königsklassen-Saison blieben die Nerazzurri ohne Gegentor.

Drei Spieltage vor dem Saisonende hat der FC Internazionale in der Serie A fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nicht-Champions-League-Platz. Zudem steht man im Endspiel der Königsklasse und im Finale um die Coppa Italia. Coach Inzaghi hat als Cheftrainer in seiner Karriere bereits sechs von sieben Endspielen gewonnen. Das 1:0 am Dienstag gegen den Nachbarn war der achte Pflichtspielsieg in Folge, bei einer gesamten Torbilanz von 22:3.

Neapel - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:2 Monza (A), 1:0 Florenz (H), 1:1 Udinese (A), 1:1 Salernitana (A), 1:0 Juventus (A)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:0 AC Milan (H), 4:2 Sassuolo (H), 2:0 AC Milan (A), 2:0 AS Rom (A), 6:0 Hellas Verona (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Inter Mailand: 0:1 (A), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:1 (H), 0:1 (A)

Inter hat sechs seiner letzten neun Ligaspiele gegen Napoli gewonnen und kassierte in diesem Zeitraum lediglich eine Pleite. Davor hatten die Nerazzurri in elf Duellen gegen die Partenopei nur einmal den Platz als Sieger verlassen können, bei fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Die SSC kassierte in den vergangenen 16 Heimspielen gegen Inter aber auch nur eine Pleite (9 Siege, 6 Remis). Die letzten drei Aufeinandertreffen im Stadio Diego Armando Maradona endeten alle mit einem 1:1.

Unser Neapel - Inter Mailand Tipp: Unter 2,5 Tore

Bei Inter jagt ein Highlight das nächste. Im Endspurt der Saison bleibt keine Zeit zum Durchatmen, denn in der Liga braucht man noch ein paar Punkte für einen Platz unter den Top 4. Außerdem stehen dann noch zwei Endspiele an. Das erste folgt am Mittwoch gegen Florenz. Für Napoli ist die Saison dagegen eigentlich gelaufen. Am Ende können wir keinen klaren Favoriten ausmachen. Im Duell zweier starker Defensivreihen dürften aber erneut nicht viele Tore fallen.