Neapel – Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 02.09.2023

Unser Neapel - Lazio Rom Tipp zum Serie A Spiel am 02.09.2023 lautet: Der dreimalige italienische Meister wird auch gegen Lazio seine weiße Weste verteidigen und den Platz als Sieger verlassen.

Auf heimischem Boden gegen Sassuolo war es einmal mehr Victor Osimhen, der den Sieg Napolis mit seinem Führungstreffer einleitete. Nach dem Seitenwechsel mündete die Torgefahr der Gastgeber im 2:0 durch Kapitän Giovanni Di Lorenzo. Trotz 70 Prozent Ballbesitz gelang es Lazio kürzlich gegen Genua nicht, Druck auf das gegnerische Tor aufzubauen. Mit einer 0:1-Heimniederlage war der Fehlstart in die neue Saison perfekt.

Ähnlich der Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir die Gäste aus der italienischen Hauptstadt als Außenseiter und visieren eine Wette auf „Sieg Neapel“ zu einer Quote von 1,65 bei Betano an.

Darum tippen wir bei Neapel vs Lazio Rom auf „Sieg Neapel“:

Napoli gewann die letzten 4 Serie-A-Heimspiele am Stück.

Lazios Form ist verbesserungswürdig. Neben 2 Serie-A-Niederlagen stehen 2 weitere Misserfolge in Vorbereitungsspielen zu Buche.

6 der letzten 7 Aufeinandertreffen im Stadio Diego Armando Maradona mit den Römern gingen an die Hausherren (1N).

Neapel vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Ein Blick auf den Drei-Weg-Markt offenbart die Gastgeber aus der drittgrößten Stadt Italiens als Favoriten auf den Sieg. Eine Neapel Lazio Rom Wettquote in Höhe von ca. 1,65 untermauert diese These. Obwohl ein Erfolg der Gäste nicht gänzlich ausgeschlossen wird, ist er mit einer Quote von durchschnittlich 5,50 deutlich unwahrscheinlicher.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore" halten sich die Wettanbieter sämtliche Optionen offen und legen eine recht ausgeglichene Quotenverteilung an den Tag.

Neapel vs. Lazio Rom Prognose: Stoppt Lazio den Negativtrend beim amtierenden Meister?

Mit dem SSC Neapel wird sofort der Name Victor Osimhen in Verbindung gebracht. Der 24-jährige Stürmer war im vergangenen Fußball-Jahr maßgeblich am Gewinn der Meisterschaft beteiligt und erzielte satte 26 der 77 Saisontore. Mit dieser Ausbeute sicherte sich der Nigerianer die Torjäger-Trophäe.

Auch in dieser Spielzeit brachte der einst mit Bayern München in Verbindung gebrachte Mittelstürmer schon drei Tore zustande und verkörpert den mit Abstand besten Angreifer in den eigenen Reihen.

Mit Sassuolo (2:0) und Frosinone (3:1) waren die bisherigen Konkurrenten auf einem überschaubaren Niveau. Lazio Rom ist immerhin der amtierende Vizemeister und dürfte deutlich schwerer zu knacken sein.

Genügend Selbstvertrauen ist beim amtierenden Meister ohne jeden Zweifel vorhanden. Seit sechs Heimspielen sind „die Blauen“ nämlich ungeschlagen (4S, 2U). Zudem stellte Neapel in der vergangenen Spielzeit mit 77 Toren die mit Abstand beste Offensive der Serie A und verkörperte darüber hinaus den heimstärksten Klub (14S, 3U, 2N).

Unter Maurizio Sarri spielte Lazio Rom im vergangenen Jahr eine sehr gute Saison und feierte die Vizemeisterschaft, wenngleich der Rückstand zum Spitzenreiter auf satte 16 Punkte angewachsen war.

Neapel - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 Sassuolo (SA, H), 3:1 Frosinone (SA, A), 2:0 Sampdoria (SA, H), 2:2 Bologna (SA, A), 3:1 Inter (SA, H).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:1 Genua (SA, H), 1:2 Lecce (SA, A), 2:0 Empoli (SA, A), 3:2 Cremonese (SA, H), 1:0 Udinese (SA, A).

Letzte Spiele Neapel vs. Lazio Rom: 0:1 (SA, H), 2:1 (SA, A), 2:1 (SA, A), 4:0 (SA, H), 5:2 (SA, H).

Momentan scheint von der Stärke aus dem Vorjahr jedoch nicht mehr viel vorhanden zu sein. Die ersten beiden Serie-A-Partien gingen gegen zwei vermeintlich leichtere Gegner verloren. Bei Lecce setzte es eine knappe 1:2 Niederlage und auch der letzte Matchday brachte vor heimischer Kulisse gegen Genua ein 0:1 mit sich.

Vor allem offensiv tat sich der Vizemeister sehr schwer und brachte nur einen Treffer in den ersten beiden Ansetzungen zustande. Inwiefern Kapitän Ciro Immobile und Linksaußen Mattia Zaccagni an die Leistungen der vergangenen Saison (12 bzw. 10 Tore) anknüpfen können, bleibt abzuwarten. Mit 33 Jahren gehört der Kapitän zur älteren Garde. Wenngleich im Sommer mit Taty Castellanos (New York City) ein Back-up-Neuner geholt wurde, bleibt abzuwarten, ob sich der 24-jährige Argentinier behaupten kann.

Drei der letzten fünf Auswärtsspiele in der Serie A gingen aus Sicht von Lazio verloren. Zudem wurde nur eines der vergangenen sieben Duelle in Neapel siegreich gestaltet (6N). Tipp-Freunde, die einen mobilen Wettabschluss forcieren, können die Betano App nutzen.

Unser Neapel – Lazio Rom Tipp: Sieg Neapel

Beide Mannschaften könnten kaum unterschiedlicher in die neue Saison gestartet sein. Napoli blickt auf zwei Siege und die Gäste stehen weiterhin mit leeren Händen da. Im Falle einer weiteren Niederlage könnte die Luft für Lazio-Coach Maurizio Sarri dünner werden. Zudem wartet am kommenden Matchday mit Juventus ebenfalls keine leichte Aufgabe.