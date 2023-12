Neapel - Monza Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2023

Unser Neapel - Monza Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 29.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir mit dem Favoriten aus Neapel, der zuletzt zwar etwas schwächelte, jedoch in Sachen Qualität die Nase deutlich vor dem kommenden Gegner aus Monza haben sollte.

Napoli rutschte zuletzt mit vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen auf den siebten Platz der Serie A. Dass sich dies nicht mit den Erwartungen der Fans und der Verantwortlichen des amtierenden Meisters deckt, sollte klar sein.

Mit Monza wartet nun ein unangenehmer Gegner, der vor allem durch seine Defensive überzeugen kann, auswärts bisher jedoch mitunter viel zu harmlos daherkommt. Wir glauben an eine klare Leistungssteigerung der Neapolitaner und entscheiden uns für eine „Halbzeit/Endstand 1/1″ Wette mit einer Quote von 2,45 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Neapel vs Monza auf „Halbzeit/Endstand 1/1″:

Monza verlor drei der letzten vier Spiele und lag jeweils zur Halbzeit zurück.

Im letzten Heimspiel gewann Napoli gegen Monza mit 4:0 und führte zur Halbzeit mit 2:0.

Monza konnte in den ersten acht Auswärtsspielen dieser Saison insgesamt nur sechs Treffer erzielen.

Neapel vs Monza Quoten Analyse:

Der amtierende italienische Meister geht als Heimteam mit einer Siegquote von 1,65 standesgemäß als Favorit in die kommende Begegnung gegen Monza. Dass diese jedoch kein Kanonenfutter sind, zeigt eine verhältnismäßig moderate Quote von 3,85 auf ein Remis. Dass der letztjährige Aufsteiger den Platz als Sieger verlässt, sehen die Bookies mit einer Quote von 5,25 da schon deutlich unrealistischer.

Die Wettanbieter sehen es zudem als etwas wahrscheinlicher an, dass beide Teams einen Treffer erzielen können, als dass eine der beiden Mannschaften ohne Torerfolg bleibt. So liegt die Quote für eine „Beide Teams treffen“-Wette bei 1,77. Wer an einen Torerfolg von Monza im Spiel gegen den Meister aus Neapel glaubt, könnte eine Wette darauf auch auf mobilem Wege über die Happybet App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Monza Prognose: Wer gewinnt das erst dritte Duell zwischen beiden Teams in der Serie A?

Der Saisonstart des amtierenden Meisters aus Neapel verlief recht vielversprechend. So gingen von den ersten elf Partien nur zwei verloren, bei sechs Siegen und drei Unentschieden. Vier der letzten sechs Partien endeten jedoch in einer Niederlage bei zwei Siegen. Mit Juventus Turin, Inter Mailand und der AS Rom warteten jedoch auch drei starke Teams auf die Neapolitaner.

Mit insgesamt 27 Punkten liegt der amtierende Meister momentan nur auf dem siebten Platz der Tabelle und benötigt dringend weitere Erfolge, um die internationalen Plätze nicht aus den Augen zu verlieren. Mit 28 Toren stellen die Himmelblauen die viertbeste Offensive der Liga, mit 21 Gegentreffern liegt man jedoch nicht in der Top Ten der Liga.

Monza spielt eine solide Saison und findet sich mit 21 Punkten auf dem elften Platz der Tabelle wieder. Fünf Siege stehen dabei sechs Niederlagen und ebenso vielen Remis gegenüber. Aus den letzten sechs Spielen resultierte jedoch nur ein einziger Sieg, bei drei Niederlagen und zwei Punkteteilungen. Mit lediglich 16 erzielten Treffern stehen die Männer von Trainer Raffaele Palladino auf Rang 15 der Serie A, mussten jedoch auch erst 18 Gegentreffer (Platz 5) hinnehmen.

Bester Torschütze des Klubs aus der Nähe von Mailand in dieser Saison ist Andrea Colpani mit sechs Treffern. Trainer Palladino lässt seine Mannen bevorzugt in einem kompakten 3-4-2-1 Spielsystem auflaufen, greift jedoch mitunter auf eine Viererkette in einem 4-2-3-1 Spielsystem zurück.

Neapel - Monza Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:2 Roma (A), 0:4 Frosinone (H), 2:1 Cagliari (H), 2:0 Braga (H), 0:1 Juventus (A)

Letzte 5 Spiele Monza: 0:1 Florenz (H), 0:3 AC Mailand (A), 1:0 Genua (H), 1:2 Juventus (H), 1:1 Cagliari (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Monza: 0:2 (A), 4:0 (H), 2:2 (H), 0:0 (A), 1:2 (H)

Die beiden Teams trafen erst zwei Mal in der Serie A aufeinander, in der vergangenen Saison 22/23. In beiden Spielen gewann jeweils das Heimteam zu Null und führte jeweils zur Halbzeit.

Außerhalb des regulären Spielbetriebs in der heimischen Liga konnte Neapel halbwegs überzeugen und zog mit drei Siegen und einem Unentschieden in der Gruppe C der diesjährigen Gruppenphase der Champions League ins Achtelfinale ein. Dort wartet nun jedoch mit dem FC Barcelona ein gewaltiger Brocken auf den amtierenden italienischen Meister.

Monza musste hingegen im italienischen Pokal schon in der ersten Runde nach einer Niederlage gegen das unterklassige Team aus Reggiana die Segel streichen. Und auch Neapel musste sich nach einer herben 0:4 Klatsche gegen Frosinone aus dem Wettbewerb verabschieden.

In den Spielen von Monza fallen in dieser Saison im Schnitt nur 2,0 Tore, in den acht Auswärtsspielen der Norditaliener waren es durchschnittlich 2,2 Tore. So könnte sich eine „Unter Tore“-Wette durchaus lohnen, vor allem in Verbindung mit einem der vielen Angebote im Bereich der Sportwetten Gutscheine.

Unser Neapel - Monza Tipp: Halbzeit/Endstand 1/1

Beide Teams konnten zuletzt nicht viele Siege einfahren, die qualitativen Unterschiede im Kader sind jedoch auf dem Papier enorm. Neapel sollte sich klare Vorteile im Spiel nach vorne herausarbeiten und schon im ersten Spielabschnitt zu Chancen kommen können. Zumal sich die Defensive von Monza zuletzt etwas anfälliger zeigte. So konnte in nur einem der letzten neun Partien eine Weiße Weste gewahrt werden.