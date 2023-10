Neapel – Real Madrid Tipp, Prognose & Quoten | 03.10.2023

Unser Neapel - Real Madrid Tipp zum Champions League Spiel am 03.10.2023 lautet: Im Gipfeltreffen sehen wir keinen Favoriten, tendieren aber zu Toren auf beiden Seiten.

SSC Napoli tankte in der Serie A am vergangenen Wochenende bei US Lecce mit einem 4:0 gehörig Selbstvertrauen. Auch Real Madrid war kürzlich auf nationaler Ebene erfolgreich unterwegs und setzte sich beim FC Girona souverän mit 3:0 durch. Dabei waren die Weichen bereits zur Pause (2:0) auf Sieg gestellt.

Wir entscheiden uns in einem ausgeglichenen Match für eine Wette auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,55 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Neapel vs Real Madrid auf „Beide Teams treffen“:

Napoli traf in der Champions League 2022/23 in allen 5 Heimspielen.

Die Königlichen erzielten in der letzten Saison in 6 CL-Auswärtsspielen 13 Tore und verpassten nur bei Manchester City einen Treffer.

Beide Teams gehören zur Elite im europäischen Fußball und zeichnen sich durch erstklassige Offensivreihen aus.

Neapel vs Real Madrid Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt lässt sich anhand der Neapel Real Madrid Wettquoten auf keinen Favoriten schließen. Siegwetten bewegen sich zwischen 2,50 und 2,65. Im Falle eines Remis steht der bis zu 3,60-fache Wetteinsatz im Raum.

Den Bookies in unserem Sportwetten Vergleich sind die offensiven Qualitäten beider Teams nicht entgangen. Der Markt „Beide Teams treffen“ lässt das Pendel deutlich zu Toren auf beiden Seiten ausschlagen. Darüber hinaus ist mit drei oder mehr Treffern zu rechnen.

Neapel vs. Real Madrid Prognose: Setzt sich der italienische Meister erstmals gegen Real durch?

Neapel hat am ersten Gruppenspieltag in Braga nur bedingt überzeugt und mühte sich bei den Portugiesen zu einem wenig glanzvollen 2:1. Am Ende zählte aber nur der Triumph, der den italienischen Meister prompt an die Spitze der Gruppe C punktgleich mit Real Madrid katapultierte.

Laut Buchmacher-Bewertung dürfen sich Real und Napoli um den Gruppensieg streiten und fungieren zudem als Favoriten auf den Einzug in die K.o.-Runde. Braga und der Bundesligist Union Berlin sind als Underdog zu betrachten.

Bereits im vergangenen Jahr schafften die „Partenopei“ den Sprung bis ins Viertelfinale der Champions League, schieden dort aber gegen den AC Milan (0:1, 1:1) aus. Immerhin kam damals in allen fünf Heimspielen mindestens ein Tor zustande.

In der Serie A fand die Elf von Trainer Rudi Garcia kürzlich mit zwei deutlichen Siegen gegen Lecce (4:0) und Udinese (4:1) zurück in die Erfolgsspur und rangiert hinter Inter und Milan auf Rang 3.

Die Königlichen mühten sich im ersten Gruppenspiel gegen Union Berlin zu einem 1:0-Triumph. Den erlösenden Siegtreffer erzielte Jude Bellingham erst in der vierten Minute der Nachspielzeit.

Neapel - Real Madrid Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 4:0 Lecce (A), 4:1 Udinese (H), 0:0 Bologna (A), 2:1 Braga (A), 2:2 Genua (A).

Letzte 5 Spiele Real Madrid: 3:0 Girona (A), 2:0 Las Palmas (H), 1:3 Atletico Madrid (A), 1:0 Union Berlin (H), 2:1 Real Sociedad (H).

Letzte Spiele Neapel vs. Real Madrid: 1:3 (H), 1:3 (A), 1:1 (H), 0:2 (A).

„Los Blancos“ gehören zum Stamm-Inventar der Königsklasse und verkörpern mit 14 Titeln den Rekordgewinner der Champions League inklusive des Vorgänger-Wettbewerbs, dem Europapokal der Landesmeister.

Im Vorjahr führte der Weg bis ins Halbfinale. Dort schieden die Spanier gegen den späteren Titelträger Manchester City (1:1, 0:4) aus. Vor allem offensiv waren die Madrilenen in der letzten Saison aber nicht zu unterschätzen und erzielten in sechs Champions-League-Auswärtsspielen 13 Tore. Die Abwehr musste sich auf der anderen Seite zehn Gegentore ankreiden lassen.

In der heimischen La Liga erklomm die Elf von Trainer Carlo Ancelotti zuletzt mit einem souveränen 3:0 gegen Girona den Platz an der Sonne. Sieben der acht Spieltage waren von Erfolgen gekrönt. Die bisher einzige Niederlage kam im „Derbi madrileño“ gegen Atletico (1:3) zustande. Ohne jeden Zweifel handelt es sich beim Gipfeltreffen um einen fußballerischen Leckerbissen. Interwetten bietet zu diesem ein großes Spektrum an Neapel Real Madrid Wetten und hält obendrein eine sehr innovative Interwetten App bereit.

Unser Neapel – Real Madrid Tipp: Beide Teams treffen

Carlo Ancelotti dürfte vermutlich im 4-3-1-2 auflaufen lassen. Dabei richten sich alle Augen auf Jude Bellingham. Mit sechs Liga-Toren ist der Mittelfeldakteur der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Gegen Union erzielte der einstige Dortmunder ebenfalls den Siegtreffer. Napoli verfügt mit Victor Osimhen und Matteo Politano ebenfalls über zwei brandgefährliche Angreifer, die in der Serie A auf fünf bzw. drei Tore blicken.