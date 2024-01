Neapel - Salernitana Tipp, Prognose & Quoten | 13.01.2024

Unser Neapel - Salernitana Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 13.01.2024 lautet: Napoli ist gehörig ins Wanken geraten, wird aber in unserem Wett Tipp heute gegen das Tabellenschlusslicht US Salernitana eine Reaktion zeigen.

Neapel kann mit den bisherigen Leistungen keineswegs zufrieden sein. Selbst unter dem neuen Trainer Walter Mazzarri kam nur ein Sieg in den jüngsten sechs Liga-Paarungen zustande. Mit dem Tabellenschlusslicht aus der Stadt Salerno wartet nun eine vermeintlich lösbare Aufgabe. Alles andere als ein deutlicher Heimsieg würde uns überraschen.

Als Wett Tipp heute spielen wir deshalb “Sieg Neapel (Handicap -1)” zu einer Quote von 1,84 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Neapel vs Salernitana auf “Sieg Neapel (HC -1)”:

Neapel ist den Gästen in sämtlichen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen und zeigt mit 514,25 Mio. Euro mehr als den 6-fachen Kader-Marktwert (85,3) auf.

Nur in einem der bisherigen 9 Auswärtsduelle in der Serie A behielt Salernitana die Oberhand (2U, 6N).

Neapel gewann zu Hause 3 der 4 Begegnungen gegen Teams aus dem letzten Tabellendrittel.

Neapel vs Salernitana Quoten Analyse:

Die Quoten am Markt “1x2″ lassen kaum Zweifel an der Favoritenrolle der Hausherren aus Neapel zu. Eine Quote von durchschnittlich 1,30 für den Heimsieg untermauert diese Tatsache.

Wer ein hohes Risiko tragen möchte, dem steht es frei, eine Wette auf die Gäste zu platzieren. Dabei winkt teilweise mehr als der 8,5-fache Wetteinsatz. Mit einem Sportwetten Gutschein könnte das Verlustrisiko bei einem so gewagten Tipp komplett ausgeschlossen werden.

Drei der vier Begegnungen zwischen beiden Kontrahenten endeten im Stadio Diego Armando Maradona mit weniger als 2,5 Toren. Beim erneuten Aufeinandertreffen ist laut Buchmacher-Bewertung hingegen mit drei oder mehr Treffern zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs. Salernitana Prognose: Können die Granatroten den Napoli-Fluch überwinden?

Im Vorjahr dominierte Napoli die Serie A nach Belieben und fuhr am Ende mit 16 Punkten Vorsprung die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte ein. Leistungen, von denen die Blauen in dieser Saison nur träumen können.

Nach 19 Spieltagen rangieren die “Partenopei” auf Platz 9 und drohen das internationale Geschäft gänzlich zu verpassen. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge ist bereits auf fünf Punkte angewachsen.

Erst Mitte November 2023 löste Walter Mazzarri den bis dato erfolglosen Coach Rudi Garcia ab. Die bisherige Bilanz des neuen Übungsleiters ist mit durchschnittlich einem Zähler pro Spiel mehr als durchwachsen und alles andere als überzeugend.

Zumindest zeichnete sich nach vier sieglosen Heimspielen (1U, 3N) kürzlich zu Hause mit vier Punkten aus zwei Serie-A-Begegnungen ein Aufwärtstrend ab.

Neapel - Salernitana Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:3 FC Turin (A), 0:0 Monza (H), 0:2 AS Rom (A), 0:4 Frosinone (H), 2:1 Cagliari (H).

Letzte 5 Spiele Salernitana: 1:2 Juventus (H), 1:6 Juventus (A), 1:0 Hellas Verona (A), 2:2 AC Mailand (H), 1:4 Atalanta (A).

Letzte Spiele Neapel vs. Salernitana: 2:0 (A), 1:1 (H), 2:0 (A), 4:1 (H), 1:0 (A).

Gegenüber der letzten Saison vermeldete Salernitana einen deutlichen Abwärtstrend. Nach drei Jahren Erstklassigkeit ist mittlerweile der Klassenerhalt ernsthaft in Gefahr. Mit zwölf erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Filippo Inzaghi auf dem letzten Tabellenplatz. Wenngleich nur drei Punkte auf das rettende Ufer fehlen, scheint in der momentanen Verfassung der Klassenerhalt sehr unwahrscheinlich. Nur eines der bisherigen neun Auswärtsduelle war von Erfolg gekrönt. Dem knappen 1:0 gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Hellas Verona stehen auf der anderen Seite zwei Remis und sechs Niederlagen gegenüber. Vier der sechs Misserfolge auf gegnerischem Boden kamen mit mindestens zwei Toren Differenz zustande.

Vor allem defensiv tun sich Abgründe beim Tabellenschlusslicht auf. Mit 38 Gegentoren fungieren die Granatroten als Schießbude der Liga. Die Offensive ist als harmlos zu bewerten und verpasste an acht der bisherigen 19 Serie-A-Spieltagen einen eigenen Treffer. Wer seinen Neapel vs. Salernitana Tipp beispielsweise von unterwegs aus spielen möchte, kann bedenkenlos die innovative Interwetten Sportwetten App nutzen.

Unser Neapel - Salernitana Tipp: Sieg Neapel (Handicap -1)

Gerade nach dem vernichtenden 0:3 beim FC Turin am vergangenen Spieltag ist mit einer Reaktion Napolis zu rechnen. Mit den eigenen Fans im Rücken dürfte einiges möglich sein. Immerhin verkörperte Napoli im Vorjahr die mit Abstand beste Heimmannschaft des italienischen Oberhauses (14S, 3U, 2N). Salernitana zeigt in der Fremde große Probleme auf und hat beim amtierenden italienischen Meister nichts zu lachen. Der Direktvergleich untermauert diese These. Keines der letzten sieben Kräftemessen ging unabhängig vom Austragungsort an den Underdog (1U, 6N). Fünf der sechs Misserfolge kamen mit mindestens zwei Toren Differenz zum Vorschein.