Neapel – Sassuolo Tipp, Prognose & Quoten | 27.08.2023

Unser Neapel - Sassuolo Tipp zum Serie A Spiel am 27.08.2023 lautet: Der amtierende Meister startete mit einem Triumph im Oberhaus des italienischen Fußballs und wird sich auch gegen Sassuolo durchsetzen.

Napoli geriet bei Frosinone zeitig in Rückstand, drehte aber durch Treffer von Matteo Politano und Victor Osimhen die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel krönten „die Blauen“ mit einem weiteren Treffer von Victor Osimhen ihre Dominanz. Sassuolo zog zum Saisonauftakt gegen Atalanta mit 0:2 den Kürzeren.

Gegen Napoli gelten die Mannen aus Sassuolo als Underdog und werden keinen leichten Stand haben. Alles andere als ein deutlicher Sieg der Hausherren käme einer Überraschung gleich. Eine Siegwette auf Neapel mit einem Handicap -1 bringt bei AdmiralBet eine Quote von 1,75 mit sich .

Darum tippen wir bei Neapel vs Sassuolo auf „Sieg Neapel (Handicap -1)“:

Neapel vs Sassuolo Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt preisen die Bookies den Sieg der Gastgeber mit der mit Abstand niedrigsten Neapel Sassuolo Wettquote ein. Dabei werden Werte zwischen 1,30 und 1,35 aufgerufen.

Tipp-Freunde, die entgegen der Statistik wetten möchten, erhalten für einen Triumph der Gäste den bis zu 8,5-fachen Wetteinsatz. Selbst im Falle eines Remis steht eine durchschnittliche Quote in Höhe von 5,50 im Raum. Hin und wieder gibt es Gratiswetten & Freebets , um das Verlustrisiko zu minimieren.

Neapel vs. Sassuolo Prognose: Erweisen sich die Gäste als Stolperstein für den amtierenden Meister?

An die Leistungen der vergangenen Spielzeit anzuknüpfen, dürfte für Napoli sehr schwer werden. Nach 33 Jahren wurde nämlich die dritte Meisterschaft errungen. Satte 16 Punkte Vorsprung lagen zum Tabellenzweiten Lazio Rom vor. Meister-Trainer Luciano Spalletti legte nach dem Titel sein Amt nieder und übernahm die italienische Nationalelf.

Rudi Garcia startete als neuer Coach jedoch sehr erfolgreich in die Spielzeit und setzte sich souverän mit 3:1 gegen Frosinone durch. Überragender Mann auf dem Feld war einmal mehr Victor Osimhen, der zwei der drei Tore erzielte. Bereits in der vergangenen Saison war der 24-jährige Nigerianer mit 26 Treffern der Torschützenkönig der Serie A.

In der Sommerpause haben die Mannen aus der drittgrößten Stadt Italiens mit Min-jae Kim einen Innenverteidiger an Bayern verloren. Ein adäquater Ersatz wurde nach wie vor nicht verpflichtet. Inwiefern „die Parthenopäer“ an die defensive Standfestigkeit der vergangenen Saison (28 Gegentore) anknüpfen können, bleibt abzuwarten. Satte 18 der insgesamt 38 Serie-A-Begegnungen endeten als „Clean Sheet“.