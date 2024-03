Neapel - Turin FC Tipp, Prognose & Quoten | 08.03.2024

Unser Neapel - Turin FC Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 08.03.2024 lautet: Der amtierende Meister hat unter dem dritten Coach in dieser Saison eine Aufholjagd auf die Champions-League-Plätze gestartet. Im Wett Tipp heute macht die SSC weiter Boden gut.

Seit vier Pflichtspielen wird SSC Neapel von Francesco Calzona betreut. Calzona ist schon der dritte Trainer der Partenopei in dieser Saison und steht gleichzeitig auch als Nationaltrainer der Slowakei unter Vertrag. Als ehemaliger Assistent von Meistercoach Luciano Spalletti soll der neue Mann die Saison für die „Gli Azzurri“ noch irgendwie retten. Seine Bilanz kann sich mit zwei Siegen und zwei Remis durchaus sehen lassen. Am Freitag will Napoli diese Statistik im Heimspiel gegen Torino weiter ausbauen.

Darum tippen wir bei Neapel vs Turin FC auf „Sieg Neapel“:

Neapel ist unter Coach Calzona noch ungeschlagen

Torino steht in der Auswärtstabelle nur auf Rang 13

Die Granata konnten lediglich eines der letzten 17 Duelle gegen die SSC für sich entscheiden



Neapel vs Turin FC Quoten Analyse:

Napoli ist in der Tabelle auf Platz 7 geklettert und hat noch acht Punkte Rückstand auf Rang 4. Torino hat sechs Zähler weniger auf dem Konto als der Gegner und steht damit wieder mal auf dem zehnten Rang.

Neapel vs Turin FC Prognose: Setzt die SSC den positiven Trend fort?

Calzona fügte sich mit einem 1:1 daheim in der Champions League gegen Barcelona ein. Mit diesem Ergebnis darf Napoli in der Königsklasse weiter auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen. Auch das erste Serie-A-Spiel, zu Gast in Cagliari, endete mit dem gleichen Ergebnis. Doch dann platzte beim amtierenden italienischen Meister endgültig der Knoten. Mit 6:1 gewann die SSC beim abstiegsbedrohten Sassuolo. Hier waren vor allem die beiden Stürmer Kvaratskhelia (3 Scorerpunkte) und Osimhen (4 Scorerpunkte) überragend.

Am Sonntag folgte ein 2:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten Juventus Turin. Auch hier traf erneut Kvaratskhelia. Der neue Mann auf der Trainerbank hat die Schlüsselspieler wieder in Form gebracht. Zudem hat Neapel wieder mehr Ballbesitz und spielt sich mehr Chancen heraus. Nun soll die Heimbilanz weiter aufgebessert werden. Die SSC steht in dieser Saison in der Heimtabelle mit 21 Punkten (6S, 3U, 4N) nur auf Rang 10. Seit fünf Pflichtspielen ist die Mannschaft immerhin ungeschlagen.

Nachdem Torino in der Saison 2020/21 den Abstieg gerade mal um einen Platz vermeiden konnte, führte der neue Coach Ivan Juric die „Granata“ in den letzten beiden Spielzeiten jeweils auf Platz 10. In dieser Saison sollte es für den Verein noch ein bisschen weiter bergauf gehen. Doch „Il Toro“ scheinen sich wieder im gesicherten Mittelfeld wohlzufühlen. 24 ihrer 37 Punkte hat der FC daheim geholt. Vor den eigenen Fans setzte es in dieser Saison bisher auch nur zwei Pleiten (6S, 6U, 14:8 Tore).

Dafür reichen 13 Punkte (3S, 4U, 6N) in der Fremde gerade mal für Rang 13 im Auswärtsranking. Von den letzten sechs Liga-Spielen konnten die Männer aus Turin nur eines gewinnen. Das 0:0 am Wochenende daheim gegen Florenz war das dritte Remis in diesem Zeitraum (2N). Vor allem die Offensive bleibt eine Problemzone. 25 Tore werden nach 27 Spieltagen nur von drei Teams unterboten. Dafür hat man auch nur 25 Gegentreffer kassiert, das ist der viertbeste Wert in der Serie A.

Neapel - Turin FC Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:1 Juventus Turin (H), 6:1 Sassuolo (A), 1:1 Cagliari (A), 1:1 FC Barcelona (H), 1:1 FC Genua (H)

Letzte 5 Spiele Turin FC: 0:0 AC Florenz (H), 2:3 AS Roma (A), 0:2 Lazio Rom (H), 2.0 US Lecce (H), 1:1 Sassuolo (A)

Letzte 5 Spiele Neapel vs Turin FC: 0:3 (A), 4:0 (A), 3:1 (H), 1:0 (A), 1:0 (H)



Das Hinspiel in dieser Saison ging in Turin mit 3:0 an die „Granata“. Das war der erste Sieg für Torino gegen Napoli nach 16 Spielen. In diesem Zeitraum hatten „Il Toro“ nur vier Remis gegen die SSC geholt, bei zwölf Niederlagen.

Unser Neapel - Turin FC Tipp: Sieg Neapel

Unter dem dritten Trainer in dieser Saison hat Napoli wohl endlich sein Glück gefunden. Der neue Mann kann als erster in dieser Spielzeit das Potenzial des amtierenden Meisters abrufen. Vor allem die Leistungen in den letzten beiden Serie-A-Partien waren überzeugend. Es spricht nichts dagegen, dass sich dieser Aufwärtstrend nicht auch daheim gegen Torino fortsetzen sollte. Denn die „Granata“ galten in den letzten Jahren als Lieblingsgegner der SSC. Doch aus dem Hinspiel haben die Partenopei noch eine Rechnung offen. Zudem verbreiten „Il Toro“ in dieser Saison in der Fremde nicht wirklich viel Angst und Schrecken.