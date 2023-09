Neapel - Udinese Tipp, Prognose & Quoten | 27.09.2023

Unser Neapel - Udinese Tipp zum Serie A Spiel am 27.09.2023 lautet: Der amtierende Meister aus Napoli kommt nicht so richtig in Schwung und empfängt am Mittwochabend Udinese Calcio. Wir rechnen mit einem engen Spiel mit Vorteilen für die Heimmannschaft.

Mit Udinese Calcio erwarten die Neapolitaner eine Art Lieblingsgegner der vergangenen Jahre im heimischen Stadio Diego Armando Maradona am Mittwochabend. Nach einem mäßigen Saisonstart mit nur zwei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage in fünf Spielen muss der Meister liefern. Die direkten Duelle sprechen klar für Neapel.

Wir sehen die Heimmannschaft auch in dieser Begegnung als Favorit und entscheiden uns für eine Wette auf „Sieg Neapel & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Neapel vs Udinese auf „Sieg Neapel & Beide Teams treffen“:

In 8 der letzten 9 direkten Duelle trafen beide Teams mindestens einmal.

Napoli verlor keines der letzten 14 Spiele gegen Udinese (12S, 2U).

Udinese gewann saisonübergreifend keines der letzten 7 Auswärtsspiele.

Neapel vs Udinese Quoten Analyse:

Die „Gli Azzurri“ aus Neapel gehen als klarer Favorit ins kommende Duell. Dass der amtierende Meister jedoch in dieser Saison noch nicht so richtig ins Rollen gekommen ist, zeigt sich in der von den Bookies vergebenen Siegquote von im Schnitt 1,40.

Bei einem Sieg des Traditionsvereins aus Udine winkt eine Quote von 7,75, was jedoch auch von den neuen Buchmachern als sehr unwahrscheinlich angesehen wird. Selbst bei einem Remis winkt risikofreudigen Tipp-Freunden noch das Fünffache des Wetteinsatzes.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Udinese Prognose: Kann Udinese noch in Neapel gewinnen?

Nach 33 Jahren Durststrecke konnte sich Neapel in der vergangenen Saison wieder zum Meister der Serie A krönen. Am 33. Spieltag erlöste Top-Stürmer Victor Osimhen seine Mannschaft, ausgerechnet gegen den kommenden Gegner aus Udine, mit dem Treffer zum 1:1-Endstand und somit dem vorzeitigen Titelgewinn.

Dementsprechend gehen die Mannen von Neo-Trainer Rudi Garcia mit hohen Erwartungen in die laufende Saison, können diese aber noch nicht wirklich erfüllen. Mit acht Punkten aus den ersten fünf Partien steht Neapel auf dem siebten Platz der Tabelle.

Zwei Siegen zum Auftakt folgte eine Heimniederlage gegen Lazio Rom und zwei Unentschieden gegen Genua und Bologna. Der Nigerianer Osimhen ist dabei mit drei Saisontreffern bester Torschütze seine Farben. Momentan erzielt die Mannschaft des SSC Neapel nur 1,6 Tore pro Partie. In der Meistersaison schoss man noch über zwei Tore im Schnitt pro Spiel.

Neapel - Udinese Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 0:0 Bologna (A), 2:1 Hoffenheim (ECL, A), 2:2 Genua (A), 1:2 Lazio (H), 2:0 Sassuolo (H).

Letzte 5 Spiele Udinese: 0:2 Florenz (H), 0:0 Cagliari (A), 0:0 Frosinone (H), 1:1 Salernitana (A), 0:3 Juventus (H).

Letzte 5 Spiele Neapel vs. Udinese: 1:1 (A), 3:2 (H), 2:1 (H), 4:0 (A), 5:1 (H).

Udinese startete schwach in die aktuelle Saison. Einer Auftaktniederlage gegen Rekordmeister Juventus Turin folgten drei Unentschieden. Am vergangenen Spieltag unterlag Udinese zu Hause mit 0:2 dem AC Florenz. So stehen die Weiß-Schwarzen mit drei Punkten auf dem 18. Tabellenplatz.

Einer halbwegs sicheren Defensive mit nur sechs Gegentoren steht dabei eine enorm schwache Offensive gegenüber, so erzielten die Mannen von Trainer Andrea Sottil erst einen einzigen Saisontreffer.

Der direkte Vergleich der beiden Teams lässt zumindest in dieser Hinsicht auf Besserung hoffen, so traf Udinese gegen Neapel in den letzten 15 Spielen 1,1 Mal im Schnitt ins gegnerische Tor. Wer auf einen Treffer „der kleinen Zebras“ im Spiel Neapel gegen Udinese wetten möchte, kann dies auch mit der Nutzung des Interwetten Bonus verbinden.

Unser Neapel - Udinese Tipp: „Sieg Neapel & Beide Teams treffen“

Neapel gewann die letzten sechs Heimspiele gegen Udinese, schluckte in jedem dieser Spiele jedoch mindestens einen Gegentreffer. Wir erwarten einen ähnlichen Verlauf des kommenden Duells im Stadio Diego Armando Maradona am Mittwochabend.