Neapel - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten | 08.11.2023

Unser Neapel - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 08.11.2023 lautet: Ein Wett Tipp heute auf Union Berlin macht wenig Sinn. Stattdessen spricht vieles für eine frühe Führung der Hausherren.

Das 0:3 am Samstag daheim gegen Frankfurt war für Union Berlin die zwölfte Pflichtspiel-Pleite in Folge. Trotz der historischen Krise genießt Coach Urs Fischer weiter das Vertrauen der Verantwortlichen. Am Mittwoch geht es für die Eisernen in der Königsklasse mit einem Gastspiel in Neapel weiter. Nach drei Niederlagen ist der Achtelfinal-Zug hier für die Köpenicker so gut wie abgefahren. Die Berliner wollen aber mit einer guten Leistung Selbstvertrauen für die Liga tanken.

Wir haben aber große Zweifel am Erfolg dieses Vorhabens und spielen mit einer Quote von 1,90 bei NEObet den Wett Tipp heute „Neapel führt nach HZ1″.

Darum tippen wir bei Neapel vs Union Berlin auf „Neapel führt nach HZ1″:

Napoli ging in allen 3 Champions-League-Partien mit 1:0 in Führung

Union hat die letzten 11 Pflichtspiele verloren

Die SSC hat die jüngsten vier Heimspiele gegen deutsche Teams gewonnen

Neapel vs Union Berlin Quoten Analyse:

Diverse Faktoren wie der Heimvorteil oder der Marktwert (587 zu 189 Millionen Euro) sprechen bei der Neapel vs Union Berlin Prognose für die Hausherren, hinzu kommt die Negativserie der Eisernen.

So gibt es bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz für einen Heimsieg nur Quoten im Schnitt von 1,41. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper für einen Erfolg der Gäste durchschnittliche Quoten von 8,06.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neapel vs Union Berlin Prognose: Wie schlägt sich Union bei der SSC?

Im Vorjahr feierte Napoli die erste Meisterschaft seit 1990. Meistertrainer Luciano Spalletti kehrte danach dem Verein aber den Rücken zu. Unter Nachfolger Rudi Garcia läuft es für die SSC bisher noch nicht wirklich rund. Die Mannschaft lässt Rasanz und Automatismen des Vorjahres vermissen. Dafür werden Spiele meistens durch individuelle Geistesblitze entschieden. Das reicht für Erfolge gegen vermeintlich kleine Gegner. Gegen Teams von höherer Qualität verliert das Team aber oft die Übersicht.

Selbst am Samstag beim 2:0-Sieg zu Gast bei Salernitana taten sich die „Partenopei“ schwer. In der Serie A steht Neapel mit der zweitbesten Offensive aber immerhin auf Rang 4. Zudem wird Topstürmer Osimhen gut von Giacomo Raspadori, der am Wochenende das dritte Pflichtspieltor in Serie erzielte, vertreten. Das 2:3 daheim am 2. Spieltag der laufenden Gruppenphase gegen Real Madrid war die erste Niederlage nach 13 CL-Heimspielen. Acht der letzten zehn Gruppenspiele in der Königsklasse konnten die „Gli Azzurri“ gewinnen (2N).

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Auch gegen Frankfurt war Union Berlin nicht das schlechtere Team. Den Hausherren fehlten vor dem gegnerischen Tor aber das nötige Glück und die Präzision. Am Ende war der 3:0-Erfolg der Eintracht aufgrund der Effizienz bei der Chancenverwertung durchaus verdient. Die Eisernen haben damit das achte Spiel in der Liga nacheinander verloren, das sind jetzt schon so viele Niederlagen wie in der kompletten Vorsaison. Zudem ist die Alte Försterei mit der vierten Heimpleite in Serie ohne eigenen Treffer längst keine Festung mehr.

Mit der Negativserie ist der FCU erstmals seit dem 7. Spieltag der Saison 2019/20 auf einen der drei letzten Plätze abgerutscht. Die Mannschaft erzielt zu wenige Tore und lässt gegnerische Treffer viel zu einfach zu. Fans und Klubführung stehen trotzdem weiter hinter Coach Urs Fischer. Gute Ansätze sind durchaus vorhanden. Bisher haben sich die Berliner in der Königsklasse mit zwei knappen Niederlagen gegen Real Madrid und Neapel (jeweils 0:1) sowie einem 2:3 gegen Braga, nach 2:0-Führung, ordentlich geschlagen.

Neapel - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:0 Salernitana (A), 2:2 AC Milan (H), 1:0 Union Berlin (A), 3:1 Hellas Verona (A), 1:3 Florenz (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:3 Frankfurt (H), 0:1 Stuttgart (A), 0:2 Werder Bremen (A), 0:1 Neapel (H), 0:3 Stuttgart (H)

Letzte Spiele Neapel vs Union Berlin: 1:0 (A)

Beide Vereine trafen vor zwei Wochen erstmals aufeinander. Die Berliner begegneten dem italienischen Meister auf Augenhöhe, ließen aber im gegnerischen Strafraum die Konzentration, die Kreativität sowie die Präzision vermissen. So machte am Ende eine Einzelaktion der Gäste den Unterschied aus. Für die Berliner war es das erste Duell mit einem Verein aus Italien. Die SSC bekam es bisher 23 Mal mit deutschen Gegnern zu tun.

Hier steht die Bilanz der Süditaliener bei neun Siegen, fünf Remis und neun Niederlagen. Daheim gab es fünf Erfolge, zwei Unentschieden und vier Pleiten. Alle sechs bisherigen Partien in der CL-Gruppe C endeten jeweils mit exakt einem Treffer Differenz. Setzt sich diese Serie am Mittwoch im Stadio Diego Armando Maradona fort, wird dies von Oddset mit einer Quote von 2,65 belohnt. Weitere Infos über diesen Anbieter bietet unser Oddset Test!

Unser Neapel - Union Berlin Tipp: Neapel führt nach HZ1

Aktuell kann man nicht auf Union tippen. Sicher boten die Eisernen gegen Napoli vor zwei Wochen daheim eine ordentliche Leistung auf Augenhöhe. Aktuell verlieren die Berliner ihre Spiele aber aufgrund vieler Kleinigkeiten. Auch am Mittwoch spricht mit der Qualität und dem Heimvorteil alles für die Hausherren. Zudem gewann die SSC die letzten vier Heimspiele gegen deutsche Teams. Die Partenopei werden mit einem Erfolg, bei einer gleichzeitigen Niederlage von Braga gegen Real Madrid, einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Unserer Meinung nach führen die Gastgeber schon zur Halbzeit.