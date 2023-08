Neftci Baku - Besiktas Tipp, Prognose & Quoten | 10.08.2023

Unser Neftci Baku - Besiktas Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 10.08.2023 lautet: Vor dem Start in die neue Süper-Lig-Saison gastiert Besiktas Istanbul in Aserbaidschan bei Neftci Baku. Der Quotenvergleich deutet auf einen klaren Favoriten hin.

Adrian Mutu ist in seiner Spielerkarriere mehrfach in Skandale verwickelt gewesen. Mittlerweile steht der geläuterte Rumäne für Neftci Baku an der Seitenlinie. Mit seinem neuen Verein strebt er gegen Besiktas eine Überraschung an, selbst wenn der Saisonstart mit einer Niederlage im ersten Ligaspiel vergeigt wurde.

Besiktas hat noch keine Partie in der Süper Lig absolviert, sich jedoch souverän gegen Tirana durchgesetzt (3:1, 2:0). Obwohl Baku im eigenen Stadion nicht zu unterschätzen ist, empfehlen wir die Wette: „Sieg Besiktas“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Neftci Baku vs Besiktas auf „Sieg Besiktas“:

Neftci Baku verlor den Auftakt in der heimischen Liga mit 0:1 - nach erwartbaren Toren verlor die Mutu-Elf ebenfalls (0,95:1,86 xG)

Besiktas gewann beide Spiele der 2. Runde und beide Testspiele - Neftci Baku verlor zuletzt 4 von 6 Partien.

Laut erwartbaren Toren hatte Besiktas in der vergangenen Saison die drittbeste Offensive und die zweitbeste Defensive der Süper Lig.

Neftci Baku vs Besiktas Quoten Analyse:

Die erste Liga in Aserbaidschan ist nicht unbedingt für ihre hohe Qualität bekannt. Dennoch beendeten die Hausherren ihre letzte Saison auf dem dritten Rang, 22 Zähler hinter Meister Qarabag. Wir halten die Siegquoten im Bereich von über 4,50 für realistisch.

Besiktas hatte in beiden Partien der zweiten Qualifikationsrunde keine großen Schwierigkeiten und gewann insgesamt mit 5:1 gegen den FK Tirana. Sollte in Aserbaidschan der dritte Sieg in Folge gefeiert werden, liegen die Quoten der Buchmacher rund um 1,66. Wettanbieter ohne Steuern können eure Auszahlung bei einem Gewinn maximieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neftci Baku vs Besiktas Prognose: Der Underdog profitiert vom Heimspiel

Die Vorbereitung von Neftci Baku war ein absoluter Reinfall. Adrian Mutu musste mit ansehen, wie seine Spieler in allen vier Spielen als Verlierer vom Feld gingen. Nach den Partien gegen St. Petersburg (1:3), Roter Stern Belgrad (0:4), Fenerbahce (0:1) und Spartak Moskau (0:2) lag das Torverhältnis insgesamt bei 1:10 Toren.

Zusätzlich ging der Auftakt in der Liga mit 0:1 gegen Kapaz verloren. Selbst die erwartbaren Tore (0,95:1,86 xG) sprachen für eine Niederlage der Schwarz-Weißen. Nach diesen Zeilen spricht nicht viel für die Konkurrenzfähigkeit der Hausherren, wäre da nicht das Thema „Heimspiel“.

Mit Adrian Mutu haben die Gastgeber einen ehemaligen, talentierten Offensivspieler auf der Trainerbank sitzen, der mit seiner Truppe die zweite Qualifikationsrunde überstand. Nach einem 2:2 im Hinspiel gegen Zeljeznicar brachte ein 2:0-Erfolg im Heimspiel das Ticket für die dritte Runde der Conference-League-Qualifikation.

Der bessere Auftritt im eigenen Stadion kommt nicht von ungefähr. Bereits im vergangenen Jahr versuchten sich die Ag Qaralar in der Conference-League-Qualifikation. Damals entschied Neftci Baku beide Heimspiele für sich, verlor jedoch beide Gastauftritte und schied in der dritten Runde gegen Rapid Wien aus.

Neftci Baku - Besiktas Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neftci Baku: 0:1 Kapaz (A), 2:0 Zeljeznicar (H), 2:2 Zeljeznicar (A), 0:2 Spartak Moskau (A), 0:1 Fenerbahce (H).

Letzte 5 Spiele Besiktas: 2:0 Tirana (A), 3:1 Tirana (H), 2:1 Strasbourg Alsace (A), 4:0 Mezokovesdi (H), 3:3 Konyaspor (H).

Letzte 5 Spiele Neftci Baku vs. Besiktas: -

Die letzten Ergebnisse des türkischen Vertreters fielen deutlich besser als die von Neftci Baku aus. Besiktas war in den vergangenen vier Auftritten jeweils erfolgreich. Nach zwei Testspiel-Siegen und zwei erfolgreichen Spielen in der Conference-League-Qualifikation steht ein Torverhältnis von 11:2 auf dem Papier.

In jedem dieser Spiele trafen die Schwarzen Adler mindestens doppelt. Diese Qualität im Angriffsspiel war bereits am Ende der abgelaufenen Saison zu beobachten. Im Saisonfinale der Süper Lig gewann das Team von Senol Günes zwölf der letzten 14 Spiele. Abschließend erzielte Besiktas in sechs Ligaspielen in Folge mindestens drei Tore.

Dabei fand BJK die richtige Balance zwischen Angriff und Abwehr. Auf die gesamte Saison 2022/23 gesehen, hatte Besiktas laut erwartbaren Gegentoren die zweitbeste Defensive der Süper Lig (32,73 xGA).

Reichen euch diese Daten als Grundlage für eine Wette mit etwas mehr Risiko, legen wir euch die Wette „Sieg Besiktas (HC -1) ans Herz. NEObet vergibt für diesen Fall eine Quote von 2,78. Dieselbe Quote findet ihr in der NEObet App.

Unser Neftci Baku - Besiktas Tipp: Sieg Besiktas

Wir entschieden uns in diesem Vergleich für das reduzierte Risiko. Besiktas ist der klare Favorit und sollte dieses Duell gewinnen, doch mit dem Heimvorteil im Rücken erwarten wir einen beherzten Auftritt der Gastgeber aus Aserbaidschan.