Nets - Knicks Tipp, Prognose & Quoten | 21.12.2023

Unser Nets - Knicks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 21.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute treffen die New York Knicks im Battle of New York auf die Brooklyn Nets. Beide Teams spielen solide Saisonen, weswegen wir ein enges Spiel erwarten.

Zwei Siege haben die Knicks mehr auf dem Konto als der Stadtrivale aus Brooklyn, was aber vier Plätze ausmacht. Die Nets mussten auf Auswärtsreise in fünf Spielen vier Pleiten hinnehmen. Auch die Knicks spielten die letzten vier Partien in der Ferne, konnten aber zwei Siege einfahren. Wir sehen diesmal keinen Favoriten. Nets-Guard Cam Thomas konnte in den letzten beiden Spielen jedoch überzeugen und wird gegen die Knicks, die ihren Gegnern viele Dreier erlauben, viele Würfe von hinter der Linie nehmen.

Wir setzen daher im Wett Tipp heute auf „Cam Thomas Über 24,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Nets vs Knicks auf „Cam Thomas Über 24,5 Punkte“:

Cam Thomas erzielte in dieser Saison im Schnitt 24,5 Punkte.

In den letzten beiden Partien konnte Thomas mindestens 32 Punkte auflegen.

Die gespielten Minuten pro Partie stiegen bei Thomas in den letzten beiden Partien auf 37 Minuten, in denen er über 23 Mal pro Spiel den Ball auf den Korb warf.

Nets vs Knicks Quoten Analyse:

Auch die Wettanbieter sehen im New Yorker Stadtduell keinen Favoriten. Das Heimteam aus Brooklyn bekommt in der eigenen Halle eine minimal schlechtere Siegquote in Höhe von 2,06 zugewiesen, während ein Sieg der Knicks mit einer Quote von 1,90 beziffert wird.

Die Over-/Under-Line der Buchmacher für die Gesamtpunkte im Spiel liegt bei 233 und einer Quote von jeweils 1,90, was recht hoch gegriffen erscheint, so wurde in den letzten sechs Partien der Nets diese Marke nur ein einziges Mal überschritten. Eine „Unter Punkte“-Wette wäre also durchaus eine Überlegung wert, vor allem wenn man die tolle NEObet Freiwette ohne Einzahlung dafür nutzt und ohne Risiko einen Gewinn erzielen kann.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nets vs Knicks Prognose: Verlieren die Nets das 3. Spiel in Folge gegen die Knicks?

Die Nets spielen - ihre Möglichkeiten in Betracht ziehend - eine ordentliche Saison. Mit einer ausgeglichenen Bilanz von 13-13 belegt man momentan den neunten Platz im Osten. Vor allem die Offensive zeigte sich bisher besser als vermutet. So steht Brooklyn mit einem Offensiv Rating von 117,7 ohne wirklichen Superstar im Kader immerhin auf Platz 11 im Ligavergleich. Dafür enttäuscht ob der vielen großen Flügelspieler im Kader der Nets die Verteidigung etwas, ein Defensiv Rating von 116,6 bedeutet Platz 21 der Liga.

Bester Punktesammler der Saison ist etwas überraschend Cam Thomas, der 24,5 Punkte pro Partie auflegt, jedoch auch schon neun Spiele verletzt aussetzen musste. Momentan steht der junge Guard jedoch unangefochten in der Starting Five von Trainer Jacque Vaughn und nimmt mit Abstand die meisten Würfe aller Spieler im Team, jedoch bei etwas unterdurchschnittlicher Wurf-Effizienz.

Die Knicks spielen wie erwartet eine gute Regular Season und sind ein Team, das unangenehm zu bespielen ist. Die Defense ist ziemlich durchschnittlich, was für ein Team von Trainer Tom Thibodeau vielleicht etwas enttäuschend daherkommen mag. Dafür konnten sich die Knickerbockers zuletzt im Angriff steigern und stehen mit einem Rating von 118,2 gerade so in den Top-10-Angriffen der Liga.

Dies ist vor allem der Steigerung der Effizienz der beiden Stars im Kader der Traditions- Franchise aus dem Big Apple zu verdanken. Vor allem Julius Randle konnte seine schwachen Wurfquoten von Beginn der Saison immerhin auf ein ordentliches Niveau steigern, während Jalen Brunson mit einem True Shooting Wert von 59,7 Prozent klar über dem Liga-Durchschnitt liegt.

Nets - Knicks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nets: 108:125 Jazz (A), 120:124 Warriors (A), 101:124 Nuggets (A), 116:112 Suns (A), 118:131 Kings (A)

Letzte 5 Spiele Knicks: 114:109 Lakers (A), 122:144 Clippers (A), 139:122 Suns (A), 113:117 Jazz (A), 136:130 Raptors (H)

Letzte 5 Spiele Nets vs. Knicks: 118:142 (A), 106:124 (A), 122:115 (H), 112:85 (H), 110:98 (H)

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Teams liest sich auf den ersten Blick recht einseitig. Die Nets konnten acht der letzten zehn Spiele gegen die Knickerbockers gewinnen. Dazu muss jedoch erwähnt werden, dass in den meisten dieser Spiele ein gewisser Kevin Durant noch in Brooklyn spielte und zumeist noch einen weiteren Superstar an seiner Seite hatte.

Die letzten beiden Partien konnten jedoch die Knicks für sich entscheiden, beide Spiele gewannen die Knicks Anfang dieses Jahres ziemlich deutlich mit mindestens 18 Punkten Vorsprung. Wer auch in der kommenden Partie an einen Blowout der Knickerbockers gegen die Brooklyn Nets glaubt, kann seine Wette auch über eine der vielen verschiedenen Sportwetten Apps abschicken.

Unser Nets - Knicks Tipp: Cam Thomas Über 24,5 Punkte

Die Partie der Nets gegen die Knicks kann in beide Richtungen ausschlagen. Dass Cam Thomas jedoch seine Würfe Richtung gegnerischen Korb feuern wird, kann als ziemlich sicher betrachtet werden. Der junge Guard ist ein absoluter Scorer und nicht gerade mit zu wenig Selbstbewusstsein ausgestattet. Dem kommt auch entgegen, dass die Knicks bei den zugelassenen Dreiern pro Partie unter den Flop 10 der Liga liegen. Zudem treffen ihre Gegner diese Würfe mit beinahe 38 Prozent in dieser Saison klar überdurchschnittlich.