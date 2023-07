Neuseeland - Norwegen Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2023

Unser Neuseeland - Norwegen Tipp zum Frauen-Weltmeisterschaft-Spiel am 20.07.2023 lautet: Als Co-Gastgeberin starten die Neuseeländerinnen in ihre fünfte Frauen-Weltmeisterschaft in Folge. Bei der Frauen-WM 2019 verloren die Football-Ferns alle drei Gruppenspiele.