Neuseeland - Philippinen Tipp, Prognose & Quoten | 24.07.2023

Unser Neuseeland - Philippinen Tipp zum Frauen WM Spiel am 24.07.2023 lautet: Nach dem überraschenden Auftaktsieg will Co-Gastgeber Neuseeland nun die K.o.-Runde klarmachen. Gegen den harmlosen Debütanten Philippinen stehen die Chancen dafür gar nicht schlecht.

Gastgeber Neuseeland gehört bei der Frauen WM 2023 eigentlich nicht zu den Favoriten auf den Titel. Doch der Co-Gastgeber kann nach seinem überraschenden Auftaktsieg als erstes Team schon das Ticket fürs Achtelfinale lösen. Dazu müssen die „Football Ferns“ ihr zweites Gruppenspiel am Dienstag gegen die Philippinen gewinnen und darauf hoffen, dass Norwegen im Parallelspiel gegen die Schweiz ohne Sieg bleibt. Die Wettquoten äußern dabei schon mal wenig Zweifel am Erfolg von Neuseeland. Wir spielen mit einer Quote von 1.80 bei Bwin die Wette „Sieg Neuseeland zu null“

Darum tippen wir bei Neuseeland vs Philippinen auf „Sieg Neuseeland zu null“:

Neuseeland hat zum Auftakt der WM Ex-Weltmeister Norwegen geschlagen

Die Philippinen blieben im ersten Spiel gegen die Schweiz ohne Schuss aufs gegnerische Tor

Die „Football Ferns“ sind Co-Gastgeber der Endrunde

Neuseeland vs Philippinen Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste liegen die Philippinen (46) 20 Plätze hinter Neuseeland (26) zurück. Zudem spielen die „Filipinas“ ihre erste WM, während die „Football Ferns“ schon zum sechsten Mal bei einer Endrunde am Start sind. Nimmt man dann noch den Heimvorteil der neuseeländischen Frauen hinzu, dann kommt man bei der Neuseeland vs Philippinen Prognose auf eine klare Ausgangslage. So bekommt der Co-Gastgeber von den besten Buchmachern bei der Neuseeland vs Philippinen Prognose durchschnittliche Siegquoten von 1.35 verpasst. Auf der Gegenseite sind die Debütanten mit Siegquoten im Schnitt von 9.43 die haushohen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Neuseeland vs Philippinen Prognose: Kommen die „Ferns“ mit dem Druck klar?

Die Frauen-Nationalmannschaft von Neuseeland hatte einen wenig erstrebenswerten Rekord aufgestellt. Die „Football Ferns“ waren schon fünfmal bei einer WM dabei gewesen, hatten dabei aber immer einen Sieg verpasst. Die Bilanz der Neuseeländerinnen bei Endrunden stand bei 3 Remis, 12 Niederlagen und 8:34 Toren. Im Auftaktspiel der WM 2023 gegen Ex-Weltmeister Norwegen platzte der Knoten vor über 42.000 Zuschauern dann endlich. Die Co-Gastgeber zeigten viel Willen und Einsatz und wurden durch die Kulisse geradezu beflügelt.

Den Treffer des Tages zum 1:0-Sieg erzielte die Ex-Duisburgerin Hannah Wilkinson. Dabei waren die „Ferns“ mit keiner guten Form zur Endrunde gekommen. Von den letzten 12 Spielen vor Turnierbeginn konnte die Auswahl nur ein einziges gewinnen. Doch die tschechische Trainerin Jitka Klimkova, welche die Mannschaft 2021 übernommen hatte, vertraute ihren Spielerinnen. Die Neuseeländerinnen, die in ihrer Vergangenheit immer wieder mit dem Spiel nach vorne Probleme hatten, schossen gegen Norwegen immerhin 11-mal in Richtung Tor.

Die Philippinen waren einer von acht Debütanten bei der WM 2023 und gehören somit zu den großen Underdogs beim Turnier. Im Duell gegen die formschwache Schweiz rechnete sich die Mannschaft von Coach Alen Stajcic aber etwas aus. Doch am Ende kamen die „Filipinas“ bei dieser Partie nur auf 24 Prozent Ballbesitz und blieben über die komplette Spielzeit ohne Schuss aufs gegnerische Tor. Da die „Nati“ 19-mal in Richtung des gegnerischen Gehäuses feuerte, war der 2:0-Sieg für die Eidgenossinnen am Ende auch verdient.

Nun stehen die Damen aus dem Inselstaat schon kurz vor dem frühen Aus bei der Weltmeisterschaft. Mit fünf Siegen aus den letzten sechs Länderspielen vor dem Beginn der Endrunde waren die „Filipinas“ eigentlich guter Dinge gewesen. Im Vorjahr war das Land bei der Frauen-Asienmeisterschaft erstmals ins Halbfinale eingezogen. Doch zum WM-Auftakt waren die Schweizer Frauen zu stark gewesen. Nach der Auftaktniederlage waren sich die Spielerinnen einig, dass sie besser spielen könnten.

Neuseeland - Philippinen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Neuseeland: 1:0 Norwegen (H), 0:1 Italien (H), 2:0 Vietnam (H), 0:3 Nigeria (H), 1:1 Island (H)

Letzte 5 Spiele Philippinen: 0:2 Schweiz (H), 2:1 Vietnam (A), 1:0 Malaysia (A), 0:1 Myanmar (H), 4:0 Hongkong (H)

Letzte Spiele Neuseeland vs Philippinen: 2:1 (H)

Im September 2022 trafen beide Nationen erstmals aufeinander. In einem Testspiel siegte Neuseeland daheim mit 2:1. Zur Pause hatten die „Filipinas“ noch mit 1:0 vorne gelegen.

Unser Neuseeland - Philippinen Tipp: Sieg Neuseeland zu null

Von den mageren Leistung Neuseelands im Vorfeld der WM war gegen Norwegen nicht mehr viel zu sehen. Der Erfolg gegen den Ex-Weltmeister dürfte der Moral der Spielerinnen nun einen zusätzlichen Schub verleihen. Sicher müssen die „Football Ferns“ mit der neuen Favoritenrolle und einer gestiegenen Erwartungshaltung klarkommen. Doch dank des Heimvorteils müsste gegen offensiv harmlose „Filipinas“ ein knapper Sieg zustande kommen.