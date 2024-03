New England - Chicago Fire Tipp, Prognose & Quoten|23.03.

Unser New England Revolution - Chicago Fire Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 23.03.2024 lautet: New England hat einen kompletten Fehlstart in dieser Saison hingelegt. In unserem Wett Tipp heute dürfte es auch gegen Chicago Fire eng werden.

Vier Niederlagen zieren das Konto von New England Revolution. Die Recken von Trainer Caleb Porter rangieren auf dem letzten Tabellenplatz und legten einen katastrophalen Saisonstart in der Major League Soccer hin. Nachdem die ersten drei Spieltage für Chicago Fire nur einen mageren Zähler mit sich brachten, sprang kürzlich beim 4:3 gegen Montreal das erste Erfolgserlebnis heraus.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,70 bei Betano.

Darum tippen wir bei New England Revolution vs Chicago Fire auf „Über 2,5 Tore“:

3 der 4 Liga-Duelle beendete New England mit 3 oder mehr Toren.

Chicago Fire absolvierte beide Auswärts-Begegnungen in der noch sehr jungen Saison mit mehr als 2,5 Treffern.

Unabhängig vom Austragungsort endeten 9 der vergangenen 12 Aufeinandertreffen mit 3 oder mehr Toren.



New England Revolution vs Chicago Fire Quoten Analyse:

Ein kurzer Blick auf den Drei-Weg-Markt verrät, dass die Hausherren aus dem Bundesstaat Massachusetts leicht favorisiert werden und eine durchschnittliche Quote von 1,85 aufzeigen. Nur bedingt nachvollziehbar, da seit August 2019 kein Heimspiel gegen Chicago Fire gewonnen wurde.

Zuletzt kamen vier Remis zum Vorschein. Wer im Gillette Stadium erneut von einer Punkteteilung ausgeht, darf sich über den bis zu 3,8-fachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ schließen sich die Bookies, wie Betway, unserer Einschätzung an und tendieren zu drei oder mehr Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

New England Revolution vs. Chicago Fire Prognose: Schießt Chicago Fire die Gastgeber tiefer in die Krise?

Im Vorjahr beanspruchte New England den fünften Platz in der Eastern Conference und zog in die Playoffs ein. In diesen setzte es zwei Niederlagen gegen Philadelphia (1:3, 0:1). Das Ausscheiden war besiegelt.

Die aktuelle Saison ist anhand der bisherigen Leistungen als Totalausfall zu bewerten. Die ersten vier Begegnungen gingen gegen DC United (1:3), Toronto (0:1), Atlanta United (1:4) und Cincinnati (1:2) verloren.

Derzeit ist New England Träger der Roten Laterne und zeigt mit zehn Gegentoren in vier Spielen vor allem defensive Zerfallserscheinungen auf. Die Offensive erzielte auf der anderen Seite nur drei Treffer. Drei der vier Ansetzungen in der Major League Soccer endeten mit drei oder mehr Toren. Nur an einem der vier Spieltage kam kein eigener Treffer zustande.

New England Revolution - Chicago Fire Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New England Revolution: 1:2 Cincinnati (H), 1:1 Alajuelense (A), 1:4 Atlanta United (A), 4:0 Alajuelense (H), 0:1 Toronto (H).



Letzte 5 Spiele Chicago Fire: 4:2 Montreal (H), 1:2 Columbus Crew (A), 1:2 Cincinnati (H), 2:2 Philadelphia (A), 0:1 New York City (A).



Letzte Spiele New England Revolution vs. Chicago Fire: 2:2 (A), 3:3 (H), 1:1 (A), 0:0 (H), 2:2 (H).



Als Tabellen-13. verpasste Chicago Fire in der letzten Saison die Teilnahme an den Playoffs um die Meisterschaft nur knapp. Ein Umstand, der sich in der aktuellen Spielzeit ändern soll. Dazu wurde Frank Klopas Ende des vergangenen Jahres als neuer Trainer ins Boot geholt. Nachdem der erste Spieltag gegen Philadelphia ein 2:2-Remis mit sich brachte, resultierten im Anschluss gegen Cincinnati (1:2) und den amtierenden Meister Columbus Crew (1:2) zwei Niederlagen. Im letzten Spiel zeigten sich die Recken aus Chicago kämpferisch und drehten gegen Montreal einen 1:3-Rückstand in eine 4:3-Führung. Der erste Dreier in dieser Saison konnte somit eingetütet werden.

Aufgrund des Erfolgserlebnisses verbesserte sich die Elf von Trainer Klopas auf Platz 10 der Eastern Conference und zeigt vier Punkte Vorsprung auf das Tabellen-Schlusslicht auf. Für die Playoffs fehlen hingegen lediglich zwei Zähler. Chicago Fire legte an den vergangenen vier Spieltagen einen gehörigen Zug zum gegnerischen Gehäuse an den Tag und schenkte der Konkurrenz acht Tore ein. Die ausgeprägte Offensive geht auf Kosten des Abwehrverbundes. Dieser steht nämlich nicht sicher und muss sich neun Gegentore in der noch jungen Saison ankreiden lassen. Alle vier Spieltage brachten Über 2,5 Tore mit sich.

Unser New England Revolution - Chicago Fire Tipp: Über 2,5 Tore

New England hat den Saisoneinstieg gehörig in den Sand gesetzt und steht mit zehn Gegentoren teilweise offen wie ein Scheunentor. Eine Drei-Weg-Wette halten wir für ein sehr gewagtes Unterfangen und betrachten den Markt „Über 2,5 Tore“ als willkommene Alternative. Wir tendieren zu einem offensiv geführten Kräftemessen, das am Ende mehr als 2,5 Treffer mit sich bringt. Neun der vergangenen zwölf Kräftemessen führten unabhängig vom Austragungsort zu drei oder mehr Toren.