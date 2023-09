New York Jets - Bills Tipp, Prognose & Quoten | 11.09.2023

Unser New York Jets - Buffalo Bills Tipp zum NFL Spiel am 11.09.2023 lautet: Monday Night Football der allerbesten Sorte! Die New York Jets empfangen die Buffalo Bills. Mit einem Spread von +/- 2,5 erwarten die Buchmacher ein enges Spiel.

Letztes Jahr hatten die New York Jets eine gefürchtete Defensive, die so ziemlich jeder Offensive den letzten Nerv rauben konnte. Damit war die Gang Green lange im Rennen um die Playoffs, doch die Offensive konnte nicht die nötige Feuerkraft aufweisen. Um das zu ändern, wurde Aaron Rodgers verpflichtet und mit ihm soll unbedingt ein Auftaktsieg her.

Die Buffalo Bills starten als echter Contender in die neue Saison. Letztes Jahr hatten die Bills große Probleme gegen die Jets. Im Vergleich zu den restlichen Saisonspielen sank der Schnitt von 2,58 Punkten pro Drive auf 1,68 in den Duellen mit den Jets. Unser Tipp: „Sieg New York Jets (HC +2,5)“ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin.

Darum tippen wir bei New York Jets vs Buffalo Bills auf „Sieg New York Jets (HC +2,5)“:

Die Bills legten letztes Jahr 2,58 Punkte pro Drive auf - gegen die Jets sank der Schnitt auf 1,68 Punkte pro Drive.

15,9 Prozent der Drives der Bills endeten 2022 in einem Turnover - die höchste Rate unter allen Teams der NFL!

Die Jets-Defense erlaubte 2022 die niedrigste Touchdown-Quote aller Teams - 15,6 Prozent der gegnerischen Drives resultierten in einem Touchdown.

New York Jets vs Buffalo Bills Quoten Analyse:

Die New York Jets haben sich in der Offensive deutlich verstärkt und mit ihrem Trade für Aaron Rodgers einen zukünftigen Hall of Famer geangelt. Quoten zwischen 2,13 und 2,25 sprechen dennoch für eine kleine Außenseiterrolle am ersten Spieltag.

Die New York Jets haben sich in der Offensive deutlich verstärkt und mit ihrem Trade für Aaron Rodgers einen zukünftigen Hall of Famer geangelt. Quoten zwischen 2,13 und 2,25 sprechen dennoch für eine kleine Außenseiterrolle am ersten Spieltag.

Hier sehen wir einen gewissen Value, denn die Gäste aus Buffalo taten sich in der abgelaufenen Spielzeit ziemlich schwer gegen die Gang Green. Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Bills mit Siegquoten bis 1,73 die Favoritenrolle einnehmen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

New York Jets vs Buffalo Bills Prognose: Eine geeignete Defensive

Josh Allen absolvierte 2022 ungefähr die Hälfte der Saison mit einer Ellbogen-Verletzung, die ihn ohne Frage beeinflusst hat. Ungeachtet dieser Einschränkung boten die Bills eine fantastische Offensive auf, die mit 2,51 Punkten pro Drive den zweitbesten Wert aller Mannschaften aufweisen konnte.

Allerdings gab es einen Gegner, der diesen Wert deutlich drosseln konnte: Die New York Jets! Außerhalb der Duelle mit den Jets brachten die Bills 2,58 Punkte pro Drive auf das Scoreboard. Robert Saleh, Head Coach der Gang Green, ließ diese Zahlen mit einer ausgeklügelten Defensive in zwei Partien bis auf 1,68 Punkte pro Drive absinken.

Die Jets-Defense brachte Josh Allen in Woche 9 und Woche 14 außerhalb seiner eigenen Komfortzone. Der Bills-Quarterback warf im ersten Aufeinandertreffen zwei Interceptions, die zur 17:20-Niederlage führten. Während des zweiten Duells legte er individuell das Saisonspiel mit den wenigsten Total Yards auf (147).

Letzte Saison waren die Bills das Team mit der höchsten Rate an Turnovern pro Drive (15,9 Prozent). Die Defensive von New York war letztes Jahr in den Top 4 bei zugelassenen Punkten und erlaubten Yards pro Spiel. Zusätzlich ließ keine Unit weniger Touchdowns pro Drive zu als die Defensive von Robert Saleh (15 Prozent).

New York Jets - Buffalo Bills Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New York Jets: 32:24 Giants (A), 6:13 Buccaneers (H), 27:0 Panthers (A), 16:21 Browns (A), 6:11 Dolphins (A).

Letzte 5 Spiele Buffalo Bills: 24:21 Bears (A), 15:7 Steelers (A), 23:19 Colts (H), 10:27 Bengals (H), 34:31 Dolphins (H).

Letzte 5 Spiele New York Jets vs. Buffalo Bills: 20:12 (H), 17:20 (A), 27:10 (H), 45:17 (A), 18:10 (A).

Die Gastgeber wiederum lechzen nahezu nach den Playoffs. Keine Franchise der NFL wartet länger auf eine Playoff-Teilnahme als die Jets (12 Jahre). Zudem hat seit 2016 kein Team eine schlechtere Bilanz (34-80). Dieses Jahr stehen die Zeichen auf Angriff. Aaron Rodgers ist ein massives Upgrade im Gegensatz zu den vorherigen Quarterbacks. Ein Beispiel: Zach Wilson hatte 2021 (55,5) und 2022 (54,9) jeweils die schwächste Completion-Percentage aller Quarterbacks!

Zudem hat die Offense der Jets einige Waffen im Angebot. Garrett Wilson hat letztes Jahr die meisten Yards aller Rookie-Receiver aufgelegt (1.103) und sich somit den Award als „Rookie of the Year“ redlich verdient. Breece Hall sah vor seiner Verletzung wie ein unaufhaltsamer Runningback aus.

Bis Woche 7 sorgte er für 5,8 Yards pro Lauf. Möglicherweise sind es aber eher die defensiven Units, die diesem Spiel ihren Stempel aufdrücken. Letztes Jahr fielen in Jets-Partien durchschnittlich 36,0 Punkte - der niedrigste Wert der NFL! In den Vergleichen mit Buffalo sah das Publikum 32, beziehungsweise 37 Punkte.

Nehmen wir die Duelle der vergangenen Spielzeit zum Anlass für eine Wette, könnte sich folgender Tipp auszahlen: „Unter 44 Punkte im Spiel" mit einer Quote von 2,00 bei Bwin.

Unser New York Jets - Buffalo Bills Tipp: Sieg New York Jets (HC +2,5)

Der erste Spieltag ist für beide Mannschaften ein erster echter Gradmesser. Die Jets haben in diesem Jahr zum ersten Mal seit zwölf Jahren die Playoffs im Visier und werden mit Aaron Rodgers eine deutlich bessere Offensive als noch im letzten Jahr aufbieten. Wiederholt die Defensive um Sauce Gardner und Co. die Leistungen aus der abgelaufenen Spielzeit, ist ein Sieg im eigenen Stadion möglich.