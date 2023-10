New York Knicks - Boston Celtics Tipp, Prognose & Quoten

Unser New York Knicks - Boston Celtics Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 26.10.2023 lautet: Vor allem bei den Gästen aus Boston sind ein paar neue Gesichter in der Starting Five, während die Knicks eine ruhige Offseason hinter sich haben und auf Kontinuität bauen. Wir glauben, dass die Trades von Boston der offensiven Firepower nicht geschadet haben.

Beim Spiel der New York Knicks gegen die Boston Celtics im Madison Square Garden treffen zwei Gründungsmitglieder der NBA aufeinander. Während die Knicks mit einer ähnlichen Rotation wie letztes Jahr aufwarten werden, haben die Celtics den lettischen Star Kristaps Porzingis nach Boston transferiert.

Des Weiteren kam Top-Verteidiger Jrue Holiday, nachdem dieser im Blockbuster-Trade für Damian Lillard von den Bucks nach Portland getradet wurde und anschließend für unter anderem den Sixt-Man-of-the-Year Malcom Brogdon weiter nach Boston verschifft wurde.

Die Tiefe des Kaders der Kelten hat etwas gelitten, dafür sollte die Starting Five nun eine der stärksten der Liga sein. Wir glauben an das offensive Potential von Bostons Rotation und entscheiden uns für den „Boston Celtics Über 111,5 Punkte“ Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei New York Knicks vs Boston Celtics auf „Boston Celtics Über 111,5 Punkte“:

In ihren 5 Preseason-Spielen erzielten die Boston Celtics 116,6 Punkte im Schnitt.

In der vergangenen Saison erzielten die Celtics mit 117,9 Punkten pro Spiel die viertmeisten der gesamten NBA.

Das Defensiv-Rating der Knicks lag in der vergangenen Saison etwas unterdurchschnittlich bei 114,8 erlaubten Punkten pro 100 Possessions.

New York Knicks vs Boston Celtics Quoten Analyse:

Die Boston Celtics gehen laut Bookies als leichter Favorit in die kommende Partie. Auf dem Zwei-Weg-Markt wird einem Auswärtssieg der Kelten eine Quote von 1,70 zugeteilt. Ein Heimsieg im Auftaktmatch für die Knicks ergibt eine Quote von 2,15.

Ein Blick auf den Über/Unter-Gesamtpunkte-Markt zeigt, dass die Wettanbieter ein Spiel mit insgesamt erzielten Punkten zwischen 222 und 224 am wahrscheinlichsten erachten. So wird für eine Über 221,5 Wette genau wie für eine Unter 224,5 Wette jeweils eine Quote von 1,75 zugeteilt. Sportwetten-Neulinge sollten einen Blick auf die verschiedenen Angebote für Gratiswetten & Freebets werfen, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

New York Knicks vs Boston Celtics Prognose: Kann die Defense der Knicks gegen die Superstars der Kelten bestehen?

Die New York Knicks beendeten die abgelaufene NBA-Saison auf einem starken fünften Platz der Eastern Conference mit 47 Siegen bei 35 Niederlagen. Vor der Saison wurden den Knickerbockers von den Buchmachern nur 39 Siege zugetraut, in der kommenden Saison sind es schon 45 erwartete Siege.

In den Playoffs gewannen die Knicks in der ersten Runde eindeutig gegen die Cleveland Cavaliers mit einer 4-1 Serie, im Eastern-Conference-Halbfinale war jedoch gegen den späteren Finals-Teilnehmer Miami Heat nichts zu holen und man unterlag mit 2-4.

Die Celtics gingen als einer der Topfavoriten auf den Titelgewinn in die vergangene Saison und beendeten die Regular Season mit einer starken Bilanz von 57-25, was für Platz 2 in der Eastern Conference reichte. Mit einem Offensiv-Rating von 118,0 (2.) und einem Defensiv-Rating von 111,5 (3.) erspielte sich Boston das beste Net-Rating der Liga mit +6,5.

In den Playoffs hingegen tat sich das Team von Coach Joe Mazzulla recht schwer und musste sich schließlich den Miami Heat in den Eastern-Conference-Finals mit 3-4 beugen.

New York Knicks - Boston Celtics Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New York Knicks: 106:131 Wizards (H), 110:123 Celtics (A), 112:121 Timberwolves (H), 114:107 Celtics (H), 92:96 Heat (A).

Letzte 5 Spiele Boston Celtics: 127:99 Hornets (A), 123:110 Knicks (H), 112:101 76ers (A), 107:114 Knicks (A), 114:106 76ers (H).

Letzte 5 Spiele New York Knicks vs. Boston Celtics: 131:129 2.OT (A), 109:94 (H), 120:117 OT (A), 118:133 (H), 75:99 (A).

Die besten Spieler der Knickerbockers der vergangenen Saison waren Julius Randle mit 25,1 Punkten und 10,0 Rebounds pro Spiel sowie Neuzugang Jalen Brunson mit 24,0 Punkten und 6,2 Assists. Vor allem Point Guard Brunson spielte bei einer hohen Usage-Rate von 27 Prozent mit einem True Shooting Wert von 59,7 Prozent effizienten Basketball.

Bei den Celtics war Superstar Jayson Tatum klar bester Spieler im Roster. Der Amerikaner erzielte mit 2225 Punkten die meisten aller Spieler in der vergangenen Regular Season. Mit einem Punkteschnitt von 30,1 belegte Tatum Platz 5 der Liga, dazu sammelte er 8,8 Abpraller und 4,6 Assists.

Ein Blick auf den direkten Vergleich beider Teams in den letzten drei Jahren zeigt eine positive Bilanz für die New York Knicks, die sieben der letzten elf Partien für sich entscheiden konnten. Wer an einen weiteren Sieg der Knickerbockers über Boston glaubt, sollte sich für eine Wette unbedingt die besten Wettanbieter Bonus Angebote anschauen.

Unser New York Knicks - Boston Celtics Tipp: Boston Celtics Über 111,5 Punkte

Boston stellt eine der besten Offensiven der Liga und mit der Addition von Porzingis in die Starting Five dürfte dies nicht unbedingt schlechter werden. Mit im Schnitt 120,5 Punkten gegen sich in den vier Preseason-Partien zeigte sich die Defense der Knicks nicht wirklich in bestechender Frühform.