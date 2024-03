New York Red Bulls - Inter Miami Tipp, Prognose & Quoten

Unser New York Red Bulls - Inter Miami Sportwetten Tipp zum MLS Spiel am 23.03.2024 lautet: Wir erwarten ein Duell auf Augenhöhe und in unserem Wett Tipp heute deshalb auch Tore auf beiden Seiten - wahrscheinlich auch ohne Lionel Messi.

Inter Miami grüßt in der Eastern Conference der MLS aktuell von ganz oben. Allerdings haben Lionel Messi und Co. als einziges Team auch schon fünf Spiele absolviert. Am Freitag geht es für den Tabellenführer nach New York zu den Red Bulls - wahrscheinlich ohne „La Pulga“. Mit einem Heim-Dreier könnten die Roten Bullen an Punkten mit Miami gleichziehen. Der direkte Vergleich spricht etwas mehr für die Gastgeber, die das bislang letzte Duell an heimischer Wirkungsstätte allerdings ohne eigenes Tor verloren haben.

Am Freitag erwarten wir ein ausgeglichenes Match und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,55 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei New York Red Bulls vs Inter Miami auf „Beide Teams treffen“:

Die Red Bulls trafen in 5 ihrer letzten 6 Heimspiele.

Inter Miami hat in allen bisherigen 7 Pflichtspielen dieser Saison getroffen.

In den letzten 4 Pflichtspielen kassierten die Gäste 7 Gegentore.



New York Red Bulls vs Inter Miami Quoten Analyse:

Geht es nach der Quotenverteilung der Wettanbieter, dann müssten hier eher die Gastgeber die drei Punkte holen. Quoten von bis zu 2,25 für Wetten auf einen Heimsieg zeugen allerdings auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung. Mit einem erfolgreichen Tipp auf Miami kann man seinen Wetteinsatz hingegen etwas mehr als verdreifachen.

Wer hier auf das Gäste-Team setzen will, für den bieten sich bei solchen Quoten Wettgutscheine besonders an. Selbst die „Doppelte Chance X2″ erreicht noch Werte bis 1,70. Wetten auf „Über 2,5 Tore " werfen im Schnitt Quoten von 1,80 ab - dabei gab es in vier der letzten fünf direkten Duelle höchstens zwei Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

New York Red Bulls vs Inter Miami Prognose: Ausgeglichene Partie

Hätten die New York Red Bulls ihr letztes MLS-Spiel in Columbus gewonnen, dann wären sie punktgleich mit dem kommenden Gegner. Stattdessen gab es noch nicht einmal einen Punkt, sondern beim klaren 0:3 die erste Pleite der noch jungen Saison. NY kam gerade einmal auf insgesamt drei Abschlüsse.

Gegen Inter kommt es zum erst zweiten Heimspiel in dieser Saison. Das erste haben die Roten Bullen mit 2:1 gegen Dallas gewonnen. Matchwinner war mit einem Tor und einer Vorlage Emil Forsberg. Als allzu heimstark kann man die Red Bulls dabei nicht unbedingt bezeichnen. Die letzte Spielzeit schlossen sie mit einer 7-5-5-Heimbilanz bei 21:17 Toren ab.

Apropos letzte Spielzeit: In dieser erreichte New York als Achter der Eastern Conference die Finalrunde der MLS, schied dort aber bereits im Achtelfinale nach zwei Pleiten gegen den FC Cincinnati, der die Eastern Conference klar gewonnen hatte, aus.

Mit Inter Miami kreuzten die NY Red Bulls bislang acht Mal die Klingen. Ein Unentschieden gab es dabei noch nie. Fünf Mal konnten die Bullen gewinnen (3N). Zu Hause gab es allerdings zwei der bisherigen drei Pleiten - so auch im bislang letzten Aufeinandertreffen im Big Apple, das Inter mit 2:0 für sich entscheiden konnte.

New York Red Bulls - Inter Miami Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele New York Red Bulls: 0:3 Columbus Crew (A), 2:1 FC Dallas (H), 2:1 Houston Dynamo (A), 0:0 Nashville (A), 0:2 Los Angeles Galaxy (N)

Letzte 5 Spiele Inter Miami: 3:1 DC United (A), 3:1 Nashville (H), 2:3 Montreal (H), 2:2 Nashville (A), 5:0 Orlando (H)

Letzte 5 Spiele New York Red Bulls vs Inter Miami: 0:2 (H), 1:0 (A), 3:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H)



Beim damaligen 2:0-Erfolg im August 2023 hatte Lionel Messi nicht nur sein MLS-Debüt gegeben, sondern auch sein erstes Tor in der US-amerikanischen Profiliga erzielt. Aktuell laboriert „La Pulga“ allerdings an einer Muskelverletzung und wird aller Voraussicht nach am Freitag ausfallen.

Bereits am vergangenen Wochenende fehlte der Argentinier. Doch auch ohne ihn konnte Inter das Auswärtsspiel bei DC United klar mit 3:1 gewinnen. Zwei Tage zuvor hatten sich die Herons im Achtelfinal-Rückspiel des CONCACAF Champions Cups mit 3:1 gegen Nashville durchgesetzt und nach dem 2:2 im Hinspiel die Runde der letzten Acht erreicht.

In sieben Pflichtspielen in dieser Saison konnte Inter Miami treffen. In sechs dieser sieben Partien gab es sogar mindestens zwei eigene Tore. In den bisherigen fünf MLS-Spielen der laufenden Saison traf Vice City insgesamt 13 Mal und damit im Schnitt 2,6 Mal pro Partie.

Sollten die Gäste auch am Freitag mindestens doppelt treffen, lassen sich Wettquoten von im Schnitt 2,40 erzielen. Eine der Höchstquoten mit 2,46 bietet der Bookie CrazyBuzzer. Bei diesem neuen Buchmacher auf dem Wettmarkt könnt ihr eure Wetten auch über die CrazyBuzzer App platzieren.

Unser New York Red Bulls - Inter Miami Tipp: „Beide Teams treffen“

Bis einschließlich den NY Red Bulls auf Platz 6 haben die Teams hinter Inter Miami allesamt ein Spiel weniger absolviert und maximal drei Zähler weniger. Wollen die Herons ihre Tabellenführung verteidigen, muss im Big Apple ein Dreier her. Zumindest ein Tor der Gäste gilt als relativ sicher, auch wenn Messi wohl nicht mit von der Partie sein wird. Die Red Bulls haben saisonübergreifend drei ihrer letzten vier Heimspiele gewonnen und in jeder dieser vier Partien auch getroffen. Auch von NY muss man daher einen Treffer erwarten.