Newcastle - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser Newcastle - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.11.2023 lautet: Eddie Howe und seine Mannschaft sind seit sechs Liga-Spielen ungeschlagen. Die Gäste aus Nordlondon haben bisher sogar jegliche Niederlage innerhalb der Premier League vermieden. In unserem Wett Tipp heute blicken wir auf die Anzahl der Tore.

Newcastle hat sich bei den Red Devils für das verlorene EFL-Cup-Finale vergangene Saison revanchiert. Der 3:0-Auswärtssieg im Old Trafford zeigte die herausragende Form der Magpies. Im heimischen St. James´ Park wird der Status quo durch die Gunners auf die Probe gestellt. Arsenal tanzt bisher scheinbar mühelos durch die Premier League. Ohne Niederlage belegen die Schützlinge von Mikel Arteta den zweiten Tabellenplatz.

Beide Mannschaften zählen zu den besten Offensiven der Liga, sodass unser Wett Tipp heute lautet: „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,85 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Newcastle vs Arsenal auf „Über 2,5 Tore“:

Newcastle vs Arsenal Quoten Analyse:

Arsenal wird von den Wettanbietern als hauchdünner Quoten-Favorit gekennzeichnet. Bleibt die Arteta-Elf auch am elften Spieltag ungeschlagen und siegt, könnt ihr eine Maximalquote von 2,60 einstreichen. Um den besten Wettanbieter für eure Bedürfnisse zu finden, gibt es hier eine Übersicht, welcher Sportwetten Bonus wo zu finden ist.

Newcastle vs Arsenal Prognose: Hohe Qualität im Angriff

Kein Verein der Premier League kann mit einer Rate von 18,6 Prozent verwandelter Torschüsse mithalten. Das verschafft Newcastle in vielen Duellen einen kleinen Vorteil.

Dieser beeindruckende Wert ist eng verknüpft mit der hohen Qualität der Chancen, die sich die Hausherren in jeder Partie erspielen. Erwartbare Tore in der Höhe von 22,1 xG (2.) stellen die Fähigkeiten der Offensivabteilung in Zahlen dar.