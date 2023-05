Newcastle - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 07.05.2023

Unser Newcastle - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 07.05.2023 lautet: Arsenal hat die Tabellenführung verloren, gibt die Hoffnung im Meisterrennen aber nicht auf. Beim Gastspiel in Newcastle dürfte jedoch erneut nicht mehr als ein Punkt herausspringen.

Vom 16. bis zum 32. Spieltag stand Arsenal an der Spitze der Premier-League-Tabelle. Zwischenzeitlich hatten die Londoner einen großen Vorsprung auf alle Verfolger und durften von der ersten Meisterschaft seit der Saison 2003/04 träumen. Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Liga-Spielen sind die Gunners inzwischen auf den zweiten Platz zurückgefallen und müssen hoffen, dass Spitzenreiter Manchester City im Endspurt noch ein paar Punkte liegen lässt. Zudem dürfen sich die Männer von Coach Mikel Arteta auch keine Patzer mehr leisten. Aber schon das Gastspiel am Sonntag in Newcastle stellt den AFC vor eine schwere Aufgabe, das spiegeln auch die Wettquoten wider. Wir entscheiden uns am Ende mit einer Quote von 1,75 bei Bwin für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Arsenal auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Newcastle kassierte in dieser Saison erst eine Heimpleite

Arsenal holte in den vergangenen 5 PL-Spielen nur einen Sieg

Die Magpies haben die beste Defensive der Liga

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Arsenal Quoten Analyse:

Arsenal hat aktuell einen Punkt Rückstand auf Man City. Allerdings haben die Skyblues auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Newcastle folgt hinter den beiden Top-Teams auf Rang 3. Das Polster auf Rang 5 beträgt sechs Punkte.

Bei der Newcastle vs Arsenal Prognose können sich die Fußball-Wettanbieter nicht wirklich auf einen Favoriten einigen. Für einen Heimsieg gibt es durchschnittliche Quoten von 2,48. Doch mit Quoten im Schnitt von 2,74 ist auch ein Erfolg der Gäste nicht viel unwahrscheinlicher.

Newcastle vs Arsenal Prognose: Bleibt der St. James‘ Park eine Festung?

Sicher wurde Newcastle im November 2021 durch einen neuen saudi-arabischen Eigentümer übernommen, was für den Verein das Ende aller Finanzsorgen bedeutete. Wie man aber in dieser Saison vor allem an Chelsea sehen kann, macht Geld alleine nicht glücklich. Doch im Gegensatz zu den Blues gehen die Verantwortlichen sehr sinnvoll mit dem Geld um. Seit dem 12. Spieltag halten sich die Magpies unter den Top 5 der Tabelle und dürfen auf die erste Champions-League-Teilnahme seit der Saison 2002/03 hoffen.

In 16 Heimspielen dieser Saison musste der NUFC nur eine Niederlage hinnehmen. In der Rückrunde kassierte die Mannschaft zwar drei der vier Saison-Pleiten. Trotzdem gehört die Truppe von Coach Eddie Howe aktuell mit acht Siegen aus den letzten 9 PL-Partien zu den formstärksten Teams in England. 18 Siege nach 33 Spieltagen sind ein neuer Bestwert seit dem Jahr 2011/12. Gegen Teams aus London ist Newcastle nach zwölf Spielen mit acht Siegen und vier Remis in dieser Saison noch ungeschlagen.

Schon vor dem Spitzenspiel bei Manchester City schien Arsenal mit drei Remis in Serie gegen Liverpool, West Ham und Southampton etwas die Luft auszugehen. Die Spieler leisteten sich immer mehr Fehler und schienen dem immensen Druck nicht ganz gewachsen zu sein. Zu Gast bei den Skyblues waren die Gunners dann ziemlich chancenlos und kassierten eine klare sowie verdiente 1:4-Pleite.

Noch will Coach Arteta den Kampf um die Meisterschaft nicht aufgeben. In der Fremde warten die Londoner allerdings seit drei Liga-Gastspielen auf einen Sieg und kassierten dabei acht Gegentore. Trotzdem sind die Gunners mit 36 Punkten aus 17 Auswärts-Partien immer noch das beste Auswärtsteam der Premier League. 36 Tore aus 15 Spielen bedeuten die beste Offensive der Rückrunde.

Newcastle - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 3:1 Southampton (H), 4:1 Everton (A), 6:1 Tottenham (H), 0:3 Aston Villa (A), 2:1 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:1 Chelsea (H), 1:4 Manchester City (A), 3:3 Southampton (H), 2:2 West Ham (A), 2:2 Liverpool (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle vs Arsenal: 0:0 (A), 2:0 (H), 0:2 (A), 0:2 (H), 0:3 (A)

Arsenal hat 17 der letzten 20 Ligavergleiche gegen Newcastle gewonnen. Gegen keinen anderen Gegner kassierte der NUFC mehr Pleiten als gegen den AFC (33). Seit zwei Duellen ist die Howe-Elf gegen das Team von Coach Arteta aber ungeschlagen. Das Heimspiel gegen die Gunners in der Vorsaison entschieden die Magpies mit 2:0 für sich. Dann endete das Hinspiel in dieser Saison im Emirates mit einem torlosen Remis. Seit der Saison 1995/96 konnte Newcastle keine zwei Heimpartien in Serie mehr gegen die Londoner gewinnen.

Unser Newcastle - Arsenal Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Sicher spielt Arsenal eine historische Saison und ist immer noch das beste Auswärtsteam. Doch in den vergangenen Wochen ist den Gunners etwas die Puste ausgegangen. Der jüngste 3:1-Sieg im Derby gegen Chelsea hatte vor allem auch mit der desolaten Leistung der Blues zu tun. Auf der Gegenseite ist Newcastle zum Ende der Spielzeit in Bestform. Gegen die heimstarken Magpies trauen wir den Gästen somit nicht mehr als einen Punkt zu. Da die Hausherren die beste Abwehr der Premier League haben, dürfen die Zuschauer auch nicht auf allzu viele Treffer hoffen.