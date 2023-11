Newcastle - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 25.11.2023

Unser Newcastle - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 25.11.2023 lautet: Die Magpies und die Blues wollen im direkten Duell den Anschluss an die Europapokal-Plätze wahren. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gäste leicht vorne.

In der Premier League geht es auch in dieser Saison im Rennen um die internationalen Plätze wieder besonders eng zu. Teams wie Manchester United, Newcastle oder Chelsea würden nach aktuellem Stand den Europapokal in der kommenden Saison verpassen. Am Samstag treffen mit den Magpies und den Blues zwei dieser Kontrahenten im St. James‘ Park von Newcastle direkt aufeinander.

Wir spielen bei dieser Partie mit einer Quote von 1,90 bei Interwetten den Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Chelsea auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Chelsea ist seit 4 PL-Gastspielen ungeschlagen.

Die Blues haben nur gegen die Spurs (34) mehr Siege gefeiert als gegen die Magpies (29).

Seit Oktober fielen ligaweit in den Spielen mit Beteiligung des CFC die meisten Treffer.

Newcastle vs Chelsea Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle hat Newcastle auf Platz 7 noch vier Zähler und drei Plätze Vorsprung auf den kommenden Gegner. Bei der Newcastle vs Chelsea Prognose können sich die besten Buchmacher, die natürlich auch den besten Wettanbieter Bonus parat haben, aber auf keinen Favoriten einigen.

Die Hausherren liegen mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,61 minimal vorne. Denn für einen Erfolg der Gäste werden auch Quoten im Schnitt von 2,73 bezahlt. Die höchste Quote gibt es mit einem Durchschnitt von 3,53 für eine Punkteteilung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Chelsea Prognose: Formkurve der Blues zeigt nach oben

Der November hatte für Newcastle eigentlich gut angefangen. Erst gewann man im Ligapokal mit 3:0 bei Titelverteidiger Manchester United, dann fügte man Arsenal die erste Saisonniederlage zu. Doch in der Champions League zu Gast in Dortmund folgte dann eine ganz schwache Leistung. Die Magpies agierten überraschend passiv und hatten in der Abwehr große Probleme. So setzte es am Ende eine verdiente 0:2-Pleite. In der Liga kam nur wenige Tage später ein weiteres 0:2 dazu, diesmal beim Kellerkind in Bournemouth.

Sicher hat der Verein aktuell mit vielen Verletzten zu kämpfen. Zudem sorgte die Sperre von Sandro Tonali für Unruhe. Dem Kader fehlt aber auch die Qualität in der Breite. Dazu lässt die Mannschaft den nötigen Biss vermissen. Vor der Partie gegen Bournemouth blieb Newcastle sieben Liga-Spiele in Folge ungeschlagen. In der kompletten Vorsaison kassierte der NUFC fünf Niederlagen. 2023/24 steht man schon bei vier Pleiten. Immerhin konnte man die letzten vier Liga-Heimspiele ohne Gegentor gewinnen.

Chelsea war nach dem erneuten Umbruch schwach in die neue Saison gestartet. Auch nach dem 12. Spieltag sind die Blues in der PL-Tabelle noch nicht besser als auf Rang 10 platziert. Doch so langsam ist die zunehmende Entwicklung unter Trainer Mauricio Pochettino erkennbar. So gewannen die Londoner am vorletzten Spieltag mit 4:1 beim damaligen Tabellenführer Tottenham. Zudem trotzte man vor der Länderspielpause Meister Manchester City ein 4:4-Unentschieden ab.

Auf der Doppelsechs ziehen Moises Caicedo und Weltmeister Enzo Fernandez die Strippen. In der Offensive sorgen Spieler wie Nicolas Jackson und Cole Palmer für Gefahr. In drei der jüngsten fünf PL-Partien erzielte die Mannschaft jeweils vier Treffer. So hat der CFC nur eines der letzten sechs Ligaspiele verloren (3S, 2U). In der Fremde ist Chelsea seit vier Gastspielen ungeschlagen (3S, 1U). Gegen Teams, die in der Tabelle besser platziert sind, hat man jetzt schon mehr Punkte geholt (8 in 4 Spielen) als in der gesamten Vorsaison (5).

Newcastle - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 0:2 Bournemouth (A), 0:2 Dortmund (A), 1:0 Arsenal (H), 3:0 Manchester United (A), 2:2 Wolverhampton (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 4:4 Manchester City (H), 4:1 Tottenham (A), 2:0 Blackburn Rovers (H), 0:2 Brentford (H), 2:2 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Newcastle vs Chelsea: 1:1 (H), 1:1 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 0:3 (H)

Auf der einen Seite hat Chelsea lediglich zu Gast bei Arsenal und Liverpool (jeweils 15) mehr Auswärtsniederlagen in der Premier League kassiert als in Newcastle (13). Doch die Blues haben auch nur mehr PL-Siege gegen die Spurs (34) gefeiert als gegen die Magpies (29). Der NUFC hat sieben der letzten zehn Duelle gegen den CFC verloren (2S, 1U). In der Vorsaison blieb man gegen den Hauptstadt-Verein aber ungeschlagen (1S, 1U).

In sieben der vergangenen zehn Duellen der beiden Teams im St. James‘ Park erzielten die Hausherren immer das erste Tor. Bei Bet3000 gibt es eine Quote von 1,95, wenn sich diese Serie fortsetzt. Wer sich auch bei Bet3000 anmelden möchte, findet hier alle Informationen.

Unser Newcastle - Chelsea Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Magpies werden nach den zwei schwachen Leistungen auf Wiedergutmachung aus sein. Doch voraussichtlich muss Coach Eddie Howe gleich auf elf Spieler verzichten. Auch bei Chelsea fehlen wichtige Profis. Coach Pochettino kann aber wohl auf die gleiche Startelf wie beim Remis gegen die Skyblues setzen. Die Gäste haben nach den jüngsten Erfolgen zudem Selbstvertrauen getankt. So trauen wir ersatzgeschwächten Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Zudem dürfen die Zuschauer auf Tore hoffen. Denn seit Oktober fielen in der Premier League in den Spielen mit Beteiligung von Chelsea die meisten Treffer (26).