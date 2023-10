Newcastle - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten | 25.10.2023

Unser Newcastle - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 25.10.2023 lautet: Nach schwachem Start in die CL-Saison steht Dortmund unter Druck. Zu Gast in Newcastle ist für die Schwarz-Gelben am Mittwoch aber maximal ein Punkt drin.

Nach zwei Spieltagen ist Borussia Dortmund in der schwierigen Champions-League-Gruppe F mit nur einem Punkt das Schlusslicht. Sicher ist noch nichts verloren, doch nach dem 0:0 gegen Milan und dem 0:2 bei PSG steht der BVB unter großem Druck. Die Aufgabe am 3. Spieltag der Gruppenphase zu Gast bei Newcastle United wird aber nicht einfacher.

Das spiegeln auch die Wettquoten wider. Warum wir uns am Ende mit einer Quote von 1,50 bei Betano für die Wette „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ entscheiden, soll unser Newcastle vs Dortmund Wett Tipp heute verraten.

Darum tippen wir bei Newcastle vs Dortmund auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Newcastle ist noch ohne Niederlage gegen deutsche Vereine

Der BVB hat die letzten 6 Gastspiele in England alle verloren

Die Magpies sind seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen und haben PSG daheim mit 4:1 besiegt

Newcastle vs Dortmund Quoten Analyse:

Der BVB hat im Vergleich mit den Magpies, was die Erfahrung in der Königsklasse angeht, klar die Nase vorne. Doch schon beim Marktwert hat der Premier-League-Vertreter mit 650 zu 466 Millionen Euro Vorteile.

Dann kommt am Mittwoch noch der Heimvorteil dazu. Wenig überraschend schicken die besten Wettanbieter am Ende die Hausherren mit Siegquoten im Schnitt von 1,75 als Favorit aufs Feld. Für einen Erfolg der Gäste gibt es dagegen durchschnittliche Quoten von 4,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Newcastle vs Dortmund Prognose: Geht die Serie der Magpies weiter?

Im November 2021 war Newcastle United von einem saudi-arabischen Staatsfonds übernommen worden. In der Vorsaison trug diese Übernahme mit dem vierten Platz in der Premier-League-Abschlusstabelle erste Früchte. Das war das beste Abschneiden für den Verein in der Liga seit dem Jahr 2002/03. Damit durften die Magpies in dieser Spielzeit erstmals seit 20 Jahren wieder in der Champions League ran. Hier startete der Verein mit einem 0:0 beim AC Milan in die Gruppenphase.

Das erste Ausrufezeichen folgte dann am 2. Spieltag mit einem extrem starken 4:1-Heimsieg gegen PSG. Auch in der Liga läuft es ganz ordentlich. Mit 16 Punkten aus neun Spielen steht die Truppe von Coach Eddie Howe auf Rang 6. Nach dem 4:0-Heimsieg am Wochenende gegen Crystal Palace ist der NUFC seit acht Pflichtspielen ungeschlagen (6S, 2U). Mit 24 Toren nach neun PL-Partien hat Newcastle nicht nur die beste Offensive der heimischen Liga, sondern auch einen neuen Vereins-Bestwert seit 1994/95 aufgestellt.

Der BVB ist eines von drei Teams, welches in der Bundesliga nach acht Spieltagen noch ungeschlagen ist. Nach dem 1:0-Sieg über Bremen hat Dortmund 20 Zähler auf dem Konto. Das sind fünf Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Trotzdem reicht dieser gute Start in die neue Saison „nur“ für den vierten Platz. Der Rückstand auf Rang 1 beträgt aber lediglich zwei Punkte. Vor allem daheim sind die Schwarz-Gelben stark.

Mit dem Erfolg gegen Werder hat man die Serie auf 25 Partien ohne Niederlage vor den eigenen Fans ausgebaut. Auch das gesamte Kalenderjahr kann sich mit 66 Punkten und 20 Siegen sehen lassen. Hier ist kein Erstligist stärker. Mit der Königsklasse fremdeln die Westfalen allerdings etwas. Hier ist man seit drei Spielen ohne Treffer und konnte nur eines der letzten sieben Spiele gewinnen. In der Fremde sieht es nicht besser aus: In den jüngsten 30 internationalen Gastspielen ging der BVB gerade achtmal als Sieger vom Feld (6U, 16N).

Newcastle - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Newcastle: 4:0 Crystal Palace (H), 2:2 West Ham (A), 4:1 PSG (H), 2:0 Burnley (H), 1:0 Manchester City (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Werder Bremen (H); 4:2 Union Berlin (H), 0:0 AC Milan (H), 3:1 Hoffenheim (A), 1:0 Wolfsburg (H)

Letzte Spiele Newcastle vs Dortmund: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Newcastle kommt bisher auf fünf Duelle mit deutschen Mannschaften und steht hier bei vier Siegen und einem Remis. Dortmund duellierte sich schon 33 Mal mit Vereinen aus der Premier League. Der BVB kann dabei zwölf Siege, sechs Remis und 15 Niederlagen vorweisen. Neun der letzten zwölf Vergleiche (1S, 2U) sowie die letzten sechs Gastspiele auf englischem Boden hat die Borussia dabei allerdings verloren.

Newcastle United hat in den vergangenen sieben Spielen vor eigenem Publikum jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Glückt das auch am Mittwoch, gibt es dafür bei Betano eine Quote von 1,53. Wer auch bei diesem Buchmacher wetten möchte, findet alle Informationen in unserem Betano Test .

Unser Newcastle - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Dortmund muss am Mittwoch punkten, doch die Hausherren sind aktuell in toller Form. Im Ligapokal hat man Manchester City mit 1:0 geschlagen. Danach folgte der historische 4:1 CL-Sieg gegen PSG. Der BVB dagegen tut sich seit geraumer Zeit in der Königsklasse etwas schwer. Zudem haben sich die Schwarz-Gelben in England so gut wie noch nie wohl gefühlt. Am Ende können wir den Gästen nicht mehr als einen Punkt zutrauen.